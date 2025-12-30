Βουνό οι υποχρεώσεις για φορολογούμενους και ασφαλισμένους

Ανοικτή για δηλώσεις έως το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 θα είναι η ψηφιακή υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ που αφορά την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2026. Οι ασφαλισμένοι (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες) μπορούν να επισκεφθούν την ενότητα «Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών» στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, όπου τους δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης/δήλωσης μεταβολής της ασφαλιστικής κατηγορίας για το επόμενο έτος.

Οι επαγγελματίες θα κληθούν στο τέλος Φεβρουαρίου 2026 να καταβάλουν τις νέες αυξημένες κατά 2,4% εισφορές, αφού προηγουμένως έχουν επιλέξει την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Αν δεν δηλώσουν επιλογή, θα παραμείνουν στην ίδια κατηγορία που είχαν ενταχθεί το 2025.

Υπενθυμίζεται πως 8 στους 10 μη μισθωτούς επιλέγουν το φθηνότερο ασφάλιστρο και μόλις 2 στους 10 επιλέγουν να ασφαλιστούν στις υψηλότερες κατηγορίες. Το γεγονός αυτό φανερώνει πως οι εισφορές είναι για τους περισσότερους η τελευταία προτεραιότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα έξοδα, ενώ ακόμη και για εκείνους που επιλέγουν την πρώτη και φθηνή κατηγορία, το ποσοστό εισπραξιμότητας διαμορφώνεται γύρω στο 60%.

Οι φορο-υποχρεώσεις

Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα πρέπει να έχουν υποβληθεί αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις, που αφορούν κυρίως:

1. Οσους έλαβαν αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, ενισχύσεις.

2. Κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσίας. Εκτός από γονικές παροχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, και οι εξής πηγές χρημάτων για κάλυψη τεκμηρίων:

– Εσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων.

– Δάνεια από τράπεζα ή συγγενείς.

– Κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

– Εισοδήματα και καταθέσεις από το εξωτερικό.

– Εφάπαξ παροχές και αποζημιώσεις.

3. Δηλώσεις αποβιωσάντων και υποχρεώσεις κληρονόμων.

4. Οσοι φορολογούμενοι μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό κατά το προηγούμενο έτος έχουν επίσης υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

5. Οσοι φορολογούμενοι δεν συγκεντρώσουν ηλεκτρονικές δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του ατομικού τους εισοδήματος για το 2025 κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετο φόρο 22% πάνω στο ποσό που υπολείπεται. Στον υπολογισμό του «πραγματικού εισοδήματος» για τον προσδιορισμό του 30% δεν περιλαμβάνονται:

– Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

– Τα ποσά διατροφής που καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα σε διαζευγμένο/η σύζυγο, σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή σε εξαρτώμενα τέκνα.

– Το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.

Οι δαπάνες που αναγνωρίζονται πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, συναλλαγές μέσω e-banking, ηλεκτρονικά πορτοφόλια (e-wallet, PayPal κ.λπ.).

6. Δήλωση φόρου μερισμάτων και bonus Ιουνίου. Η δήλωση υποβάλλεται τρεις ημέρες πριν από το τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση.

Η καταβολή πραγματοποιείται στο τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση.

Ταυτόχρονα υπάρχουν υποχρεώσεις για πληρωμές:

1. Τέλη κυκλοφορίας 2026.

2. Εκτη δόση φόρου εισοδήματος.

3. Καταβολή 10ης δόσης ΕΝΦΙΑ 2025.

4. Δήλωση και απόδοση παρακράτησης μισθωτής εργασίας.

5. Δήλωση απόδοσης φόρων άρθρων 64 & 69 ΚΦΕ (απόδοση παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα).

6. Τέλος παρεπιδημούντων – Νοέμβριος 2025 (υποβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα ή το τρίμηνο αναφοράς).

