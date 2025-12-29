newspaper
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025
Κόσμος 29 Δεκεμβρίου 2025 | 11:01

«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025

Η βάση δεδομένων του οργανισμού ACLED καταγράφει τη στρατιωτική βία του Ισραήλ -ακόμα και εναντίον αμάχων- τη χρονιά που πέρασε, δίνοντας παράλληλα δυσοίωνες προβλέψεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Κανένας άλλος στρατός δεν κατάφερε σε διάστημα μόλις 11 μηνών να σπείρει τον θάνατο, εξαπολύοντας 12.500 επιθέσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όπως το Ισραήλ, σύμφωνα με τον οργανισμό καταγραφής βίαιων γεγονότων παγκοσμίως «Armed Conflict Location and Event Data» (ACLED).

Ειδικότερα, τα Δεδομένα Τοποθεσίας και Συμβάντων Ένοπλων Συγκρούσεων (ACLED) σχετικά με τον Ισραηλινό Στρατό μαρτυρούν μια τρομακτική προβολή στρατιωτικής ισχύος σε ολόκληρη την περιοχή το 2025, από την Παλαιστίνη έως τον Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη, το Ιράν και ακόμη και το Κατάρ, στο πλαίσιο της καταδίωξης ηγετών της Χαμάς.

Οι Ισραηλινοί διεξήγαγαν σχεδόν 1.600 αεροπορικά και πυροβολικά πλήγματα, καθώς και επιθέσεις με πυρά, στον Λίβανο, ενώ τα ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν πάνω από 16.100 Παλαιστινίους στη Γάζα.

Είναι γεγονός ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις στο έδαφος περισσότερων ξένων χωρών από οποιονδήποτε άλλο στρατό παγκοσμίως, δηλαδή ΗΠΑ, Νότιο Σουδάν και Τουρκία.

«Αφού αποδυνάμωσαν βασικούς αντιπάλους και πέτυχαν σημαντικά κέρδη το 2024, οι IDF εγκαταστάθηκαν σε περιόδους «χαμηλής έντασης πυρός» σε ορισμένα μέτωπα, ενώ κλιμάκωσαν την εκστρατεία τους σε άλλα» αναφέρει η δρ. Ameneh Mehvar, ειδική αναλύτρια στο ACLED.

«Το ισραηλινό δόγμα μετά την 7η Οκτωβρίου στόχευε όχι μόνο στην αποκατάσταση της αποτροπής, αλλά και στην πρόληψη μελλοντικών απειλών και στην παρεμπόδιση των αντιπάλων από το να ανασυγκροτήσουν τις δυνατότητές τους. Μετακινούμενο από δύναμη του status quo προς μια πιο αναθεωρητική στάση, το Ισραήλ δημιούργησε ή επέκτεινε ζώνες ασφαλείας και στρατιωτικά φυλάκια σε τρεις χώρες» υπογραμμίζει.

Η Mehvar καταγράφει, φυσικά, τη Γάζα ως το πιο φονικό μέτωπο με τις Ισραηλινές δυνάμεις να σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχοι. «Παρά την ευρεία συναίνεση ότι η Χαμάς δεν αποτελούσε πλέον στρατιωτική απειλή, συμπεριλαμβανομένων κύκλων εντός του ίδιου του ισραηλινού μηχανισμού ασφαλείας, το Ισραήλ έσπασε την κατάπαυση του πυρός του Ιανουαρίου και επιδίωξε έναν ασαφή στόχο «ολικής νίκης»».

Ο πίνακας του ACLED δείχνει ότι το 2025 δεν είναι χρονιά αποκλιμάκωσης, αλλά χρονιά ανακατανομής και επέκτασης της ισραηλινής στρατιωτικής δράσης, με θεαματική αύξηση εκτός Γάζας (ιδίως στο Ιράν) και μερική υποχώρηση σε μέτωπα που είχαν ήδη φτάσει σε ακραία ένταση το 2024.

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, ο Ισραηλινός Στρατός είχε περιορίσει τους Παλαιστίνιους στη Γάζα σε λιγότερο από το 25% του θύλακα και προωθούνταν προς την εγκαθίδρυση πλήρους ελέγχου της Πόλης της Γάζας.

Πέρα από τη Γάζα, η κατάσταση στη Δυτική Όχθη παρέμεινε επίσης εξαιρετικά ασταθής.

Ιράν

Σύμφωνα με τον απολογισμό του φορέα, πουθενά δεν ήταν οι ισραηλινές επιχειρήσεις στο εξωτερικό πιο στρατηγικά καθοριστικές απ’ ό,τι στο Ιράν, όπου το Ισραήλ εξαπέλυσε μια 12ήμερη στρατιωτική εκστρατεία αποτελούμενη από πάνω από 350 αεροπορικές επιδρομές σε 27 επαρχίες, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Τεχεράνης

Τέλος, παρότι το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η 12ήμερη εκστρατεία του πέτυχε τους διακηρυγμένους στόχους της, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις πυρηνικές και πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τη δουλειά τελειωμένη.

«Το Ιράν παραμένει ένας ισχυρός αντίπαλος, το πυρηνικό του πρόγραμμα δεν έχει πλήρως διαλυθεί και η αντιισραηλινή εξωτερική του πολιτική παραμένει αμετάβλητη» σημειώνει η Mehvar. «Ανεξαρτήτως της έντασης της εξωτερικής πίεσης, το Ισραήλ είναι απίθανο να υποχωρήσει σε ό,τι θεωρεί υπαρξιακές απειλές. Η εκστρατεία στοχευμένων πληγμάτων και περιορισμένων επιχειρήσεων είναι, επομένως, απίθανο να τερματιστεί το 2026. Το Ισραήλ θα παραμείνει ο κυρίαρχος -αν και αντιδημοφιλής- στρατιωτικός ηγεμόνας της περιοχής»

Λίβανος

Στα βόρεια, η Βόρεια Διοίκηση των IDF απέσυρε τα χερσαία στρατεύματά της από τον νότιο Λίβανο τον Φεβρουάριο, αλλά εγκαθίδρυσε πέντε φυλάκια σε στρατηγικούς λόφους κατά μήκος των συνόρων. Παρά την κατάπαυση του πυρός και τη διακοπή των διασυνοριακών επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ, οι IDF δεν διέκοψαν πλήρως τις επιχειρήσεις τους. Διατηρώντας την πίεση στη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ πραγματοποίησε εκατοντάδες σχεδόν καθημερινά πλήγματα, κυρίως στον νότο αλλά και στην κοιλάδα Μπεκάα και τη Βηρυτό. Οι επιχειρήσεις αυτές σκότωσαν εκατοντάδες μαχητές της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 25 διοικητών το 2025, μεταξύ αυτών και τον αρχηγό του επιτελείου της οργάνωσης στα τέλη Νοεμβρίου.

Τα ισραηλινά πλήγματα σε προπύργια της Χεζμπολάχ είναι πιθανό να συνεχιστούν τον επόμενο χρόνο και ενδέχεται να ενταθούν. Η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει ξεκινήσει μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια να επαναβεβαιώσει την κρατική εξουσία, να διαλύσει τις θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότο και να περιορίσει την αυτονομία της οργάνωσης. Ωστόσο, δεδομένου του κινδύνου θρησκευτικού κατακερματισμού, ο λιβανικός στρατός έχει υιοθετήσει μια σταδιακή προσέγγιση, κάτι που δεν ικανοποιεί το Ισραήλ. Συνεπώς, η ACLED βλέπει μια περαιτέρω κλιμάκωση παραμένει.

Το Ισραήλ ξεπέρασε όλες τις δυνάμεις στην επιθετικότητα, που δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή.

Συρία

Η Συρία και η Υεμένη αποτέλεσαν επίσης στόχους της ισραηλινής στρατιωτικής δραστηριότητας. Στη Συρία, οι IDF έπληξαν συριακά στρατιωτικά μέσα παρά την ανατροπή του Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου 2024.

Το Ισραήλ εγκαθίδρυσε επίσης έξι επιπλέον φυλάκια στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας, στην οποία εισέβαλε στα τέλη του 2024, αναπτύσσοντας δυνάμεις έως και 15 χιλιόμετρα εντός της Συρίας για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων ασφαλείας.

Το Ισραήλ επιδιώκει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που θα εκτείνεται από τη Δαμασκό έως τα νότια και δυτικά σύνορα της Συρίας — πρόταση που απορρίπτεται από τη συριακή ηγεσία, η οποία συνδέει κάθε συμφωνία ασφαλείας με την ισραηλινή αποχώρηση στις γραμμές της 8ης Δεκεμβρίου.

Υεμένη

Στην Υεμένη, το Ισραήλ κλιμάκωσε τις επιθέσεις κατά των Χούθι, αφού περιορισμένα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα το 2024 απέτυχαν να αποτρέψουν επιθέσεις σε υποστήριξη της Γάζας. Σε 16 διαφορετικές ημέρες το 2025, πραγματοποίησαν επιθέσεις σκοτώνοντας πάνω από 120 ανθρώπους και αποδεκατίζοντας την de facto κυβέρνηση των Χούθι.

Απαισιοδοξία

Χωρίς διαρκή διπλωματία, η Mehvar εκτιμνά ότι το 2026 κινδυνεύει να επιστρέψει στην κλιμάκωση. «Οι στρατιωτικές εκστρατείες του Ισραήλ τα τελευταία δύο χρόνια παρήγαγαν μια εύθραυστη ισορροπία: η βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη ασφάλειά του έχει βελτιωθεί και η περιφερειακή του επιρροή έχει αυξηθεί. Ωστόσο, η βιώσιμη ειρήνη ή η μακροπρόθεσμη αποτροπή παραμένουν άπιαστες. Οι διπλωματικές εξελίξεις προσφέρουν τώρα μια ευκαιρία για πιο σταθερή ισορροπία — αν αυτή αξιοποιηθεί πριν από την επόμενη κλιμάκωση. Τα διδάγματα των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου αναδιαμόρφωσαν τη στρατηγική σκέψη του Ισραήλ, οδηγώντας σε πολύ χαμηλότερη ανοχή στον κίνδυνο και σε στάση που ευνοεί την προληπτική παρέμβαση κατά της συσσώρευσης εχθρικών δυνατοτήτων. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, τα εκλογικά κίνητρα του Νετανιάχου ενδέχεται να ωθήσουνε περαιτέρω την κλιμάκωση: καθώς πλησιάζουν οι ισραηλινές εκλογές του 2026, θα μπορούσε να εξαπολύσει μια στρατιωτική κίνηση για να διατηρήσει μια ατζέντα επικεντρωμένη στην ασφάλεια»

Η ειδική δεν είναι αισιόδοξη όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας Χαμάς-Ισραήλ, καθώς το σχέδιο Τραμπ κλίνει έντονα υπέρ του Ισραήλ, και περιέχει πολλαπλές παγίδες.

Εξάλλου, οι ισραηλινές πολιτικές ελίτ σε όλο το πολιτικό φάσμα, καταλήγει η Mehvar, συνεχίζουν να απορρίπτουν κατηγορηματικά τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, γεγονός που υποδηλώνει ότι πέρα από δηλωτικές κινήσεις με στόχο διπλωματικά οφέλη δεν είναι πιθανό να ακολουθήσουν πρακτικά μέτρα. «Οι πολιτικές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του εποικιστικού εγχειρήματος, είναι συνεπώς απίθανο να μεταβληθούν ουσιαστικά, ιδίως όσο η ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου παραμένει στην εξουσία».

Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού
Κόσμος 29.12.25

Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού

Σε επιστολή τους που δημοσιεύθηκε σήμερα, 17 οικογένειες κάλεσαν τον πρωθυπουργό να «συστήσει άμεσα μια Βασιλική Επιτροπή της Κοινοπολιτείας για την ταχεία άνοδο του αντισημιτισμού στην Αυστραλία» και να διερευνήσει τυχόν παραλείψεις των υπηρεσιών πληροφοριών που να συνδέονται με την επίθεση

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων
Κόσμος 29.12.25

Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων

Η σύζυγος του παυθέντα προέδρου στη Νότια Κορέα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά κατηγοριών για χειραγώγηση του χρηματιστηρίου, παθητική διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας

Σύνταξη
Τέξας: Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της
Κόσμος 29.12.25

Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν 23χρονο άνδρα για την απαγωγή έφηβης σε προάστιο του Χιούστον την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της τα Χριστούγεννα.

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν
Κόσμος 29.12.25

Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν

Η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει εύθραυστη. Στη διάρκειά της οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από αυτούς πολίτες

Σύνταξη
Ουκρανία: «Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν…» – Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι
Παζάρια 29.12.25

«Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν...» - Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι

Ο Τραμπ χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο. Δήλωσε ωστόσο ότι τα «αγκάθια» γύρω από το εδαφικό ζήτημα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η Ταϊβάν καταγγέλλει τον «στρατιωτικό εκφοβισμό» της Κίνας, μετά την ανακοίνωση για «μεγάλα» γυμνάσια
«Στρατιωτικός εκφοβισμός» 29.12.25

Η Ταϊβάν καταγγέλλει τη στρατιωτική πολιορκία της από την Κίνα

Τη «σθεναρή καταδίκη της» εξέφρασε η Ταϊβάν για «την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου», μετά την ανακοίνωση από την Κίνα ότι θα πραγματοποιήσει «μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από τη νήσο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν – Σε ποιους στέλνει μήνυμα
Ουκρανία 29.12.25

Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν

Ο Μακρόν έριξε πρόσφατα την ιδέα του διαλόγου με τον Πούτιν, αλλά πιθανώς δεν θα ρισκάρει να πάει μόνος στη Μόσχα, η οποία έπιασε το μπαλάκι και δήλωσε πως είναι έτοιμη για έναν τέτοιο διάλογο.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο
Κόσμος 29.12.25

Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι που εξαναγκάστηκε να την πουλήσει μετά τις οικονομικές κυρώσεις σε Ρώσους στη Μεγάλη Βρετανία αρνείται να δώσει τα χρήματα στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ θα θεωρηθεί στόχος, προειδοποιούν οι Χούθι
«Στρατιωτικός στόχος» 29.12.25

Οι Χούθοι προειδοποιούν το Ισραήλ για τη Σομαλιλάνδη

«Στρατιωτικό στόχο» θα αποτελέσει οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ στη Σομαλιλάνδη, προειδοποιούν οι Χούθι, «καθώς αποτελεί επίθεση εναντίον της Σομαλίας και της Υεμένης και απειλή» για την περιοχή.

Σύνταξη
Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος σε νεαρή ηλικία πριν την περμανάντ
Cult φιγούρα 29.12.25

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος σε νεαρή ηλικία πριν την περμανάντ

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος, ο μύθος της περμανάντ, είναι αγνώριστος σε φωτογραφίες από τη νεαρή του ηλικία που ήρθαν ξανά στο φως, καθώς αποκαλύπτουν την αλήθεια για το εμβληματικό του χτένισμα.

Σύνταξη
Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία στα Βαρδούσια – «Πολύ πιθανό να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
Ελλάδα 29.12.25

Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία στα Βαρδούσια – «Πολύ πιθανό να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»

Η τραγωδία σημειώθηκε σε απόκρημνη πλαγιά στα Βαρδούσια όταν χιονοστιβάδα καταπλάκωσε τους τέσσερις ορειβάτες, περίπου 500 μέτρα πριν από την κορυφή, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων.

Σύνταξη
Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»
Euroleague 29.12.25

Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»

Ο συμπαίκτης του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν, Μπρούνο Φερνάντο, κλήθηκε να απαντήσει στα σενάρια που φέρνουν τον Αμερικανό σέντερ στην πόρτα της εξόδου από τη σερβική ομάδα.

Σύνταξη
Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»

Τα κόμματα εξαπολύουν πυρά στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους αγρότες ενώ από το Μαξίμου, αναζητούν σανίδα σωτηρίας και επικαλούνται τη «διάθεση διαλόγου» από μερίδα παραγωγών

Σύνταξη
Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις

Οι πιο χαλαρές μέρες των γιορτών είναι ιδανικές για εξορμήσεις ή ολιγοήμερες αποδράσεις παρέα με τους αγαπημένους σου και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να σου μείνουν αξέχαστες!

Σύνταξη
Αγρότες: Μετά την Πρωτοχρονιά αποφασίζουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων – Την ίδια συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση
Agro-in 29.12.25

Μετά την Πρωτοχρονιά οι αγρότες αποφασίζουν για τη συνέχεια - Την ίδια αποτυχημένη συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση

Μετά από ένα μήνα στους δρόμους οι αγρότες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν χωρίς σαφείς εγγυήσεις για ικανοποίηση των αιτημάτων τους - Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη συζητά επί της ουσίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Λένα Δροσάκη για #MeToo: «Το να πάρεις θάρρος να μιλήσεις για μία πληγή, δεν έχει μόνο θετικό πρόσημο
TV 29.12.25

Λένα Δροσάκη για #MeToo: «Το να πάρεις θάρρος να μιλήσεις για μία πληγή, δεν έχει μόνο θετικό πρόσημο

H Λένα Δροσάκη μιλά για το #MeToo και τη μητρότητα. «Μερικές φορές θυμώνω, γιατί κανείς δεν μου είχε πει ότι η μητρότητα δεν είναι κάτι εύκολο» εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός

«Συμφωνεί ο Πρωθυπουργός ότι οι διεθνείς κανόνες πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού;», ρωτά ο Δημήτρης Μάντζος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μυθικός Λέοναρντ με 55 πόντους, «καθάρισε» τους Πίστονς (112-99) – Με «καυτούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν νίκησαν άνετα Λέικερς (125-101, vids)
NBA 29.12.25

Μυθικός Λέοναρντ με 55 πόντους, «καθάρισε» τους Πίστονς (112-99) – Με «καυτούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν νίκησαν άνετα Λέικερς (125-101, vids)

Οι Κλίπερς επικράτησαν με 112-99 των Πίστονς, με τον Λέοναρντ να πραγματοποιεί ένα από τα καλύτερα ματς της καριέρας του – Πάρτι των Λέικερς κόντρα στους Κινγκς με 125-101 και «μαγικούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν

Σύνταξη
