newspaper
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων
Κόσμος 29 Δεκεμβρίου 2025 | 09:35

Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων

Η σύζυγος του παυθέντα προέδρου στη Νότια Κορέα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά κατηγοριών για χειραγώγηση του χρηματιστηρίου, παθητική διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Spotlight

Εισαγγελείς κατηγόρησαν σήμερα την πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας, την Κιμ Γκον Χι, ότι έλαβε δωροδοκίες σε είδος –πιο συγκεκριμένα, είδη πολυτελείας: έργα τέχνης, κοσμήματα και τσάντες–, συνολικής αξίας 200.000 και πλέον αμερικανικών δολαρίων, καθώς και ότι αναμίχθηκε σε κρατικές υποθέσεις.

Η σύζυγος του παυθέντα προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ, συνελήφθη τον Αύγουστο και έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά κατηγοριών για χειραγώγηση του χρηματιστηρίου, παθητική διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας.  Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από έρευνα έξι μηνών, ο εισαγγελέας Μιν Τζουνγκ-γκι σημείωσε ότι οι νοτιοκορεατικοί θεσμοί «κλονίστηκαν σοβαρά από τις καταχρήσεις εξουσίας» της κ. Κιμ.

Η πρώην πρώτη κυρία (2022-2025) «αναμίχθηκε παράνομα στις υποθέσεις του κράτους στους διαδρόμους, μακριά από τη δημόσια θέα», εξήγησε άλλος εισαγγελικός λειτουργός, ο Κιμ Χιονγκ-γκιουν.

Νότια Κορέα: Οι δωροδοκίες που έλαβε η σύζυγος του πρώην προέδρου

Η εισαγγελία κατηγορεί την τέως πρώτη κυρία ότι έλαβε δωροδοκίες συνολικού ύψους 377,25 εκατ. γουόν (223.000 ευρώ) από επιχειρηματίες και πολιτικούς. Φέρεται ακόμη να έλαβε δυο τσάντες του οίκου Chanel και κολιέ του οίκου Graff από την επικεφαλής της Εκκλησίας της Ενοποίησης (σ.σ.: σέκτα Μουν) Χα Χακ-τζα. Καθώς και πολυτελή κοσμήματα, πίνακα του γνωστού νοτιοκορεάτη μινιμαλιστή εικαστικού Λι Ουφάν, τσάντα Dior και ρολόι χειρός-κόσμημα.

Ο πρώην πρόεδρος Γιουν αρνήθηκε ότι ήταν ενήμερος για τις συναλλαγές αυτές όταν ανακρίθηκε, κάτι που οι εισαγγελείς «δυσκολεύονται να δεχθούν», κατά τον εισαγγελικό λειτουργό Κιμ.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η εισαγγελία ζήτησε να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 15 ετών και πρόστιμο δύο δισεκατομμυρίων γουόν (1,4 εκατ. δολαρίων) στην πρώην πρώτη κυρία, κρίνοντας ότι συμπεριφέρθηκε ως εάν να ήταν «υπεράνω του νόμου» και ότι «συνεργάστηκε με θρησκευτική οργάνωση θέτοντας υπό αμφισβήτηση τον διαχωρισμό της θρησκείας και του κράτους τον οποίο προβλέπει το Σύνταγμα» της χώρας της Ασίας.

Η κ. Κιμ αρνείται όλες τις κατηγορίες, τις οποίες χαρακτηρίζει «βαθιά άδικες», μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο πρώην πρόεδρος Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο –που πάντως δεν διήρκεσε παρά μερικές ώρες– τον Δεκέμβριο του 2024, βυθίζοντας τη Νότια Κορέα σε σοβαρή πολιτική κρίση. Καθαιρέθηκε φέτος, αφού κρίθηκε ένοχος για ανταρσία, κατηγορία που αρνήθηκε.

Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που πρώην πρόεδρος κι η σύζυγός του τέθηκαν κι οι δύο υπό κράτηση, για διαφορετικές ποινικές υποθέσεις. Δικαστήριο θα απαγγείλει την ετυμηγορία του για την υπόθεση της κ. Κιμ την 28η Ιανουαρίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
ΑΔΜΗΕ: Ουρά επενδυτών για την ΑΜΚ – Ώρα αποφάσεων για κυβέρνηση

ΑΔΜΗΕ: Ουρά επενδυτών για την ΑΜΚ – Ώρα αποφάσεων για κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Economy
Στουρνάρας: Η πολιτική σταθερότητα το κεντρικό διακύβευμα των εκλογών για την οικονομία

Στουρνάρας: Η πολιτική σταθερότητα το κεντρικό διακύβευμα των εκλογών για την οικονομία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τέξας: Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της
Κόσμος 29.12.25

Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν 23χρονο άνδρα για την απαγωγή έφηβης σε προάστιο του Χιούστον την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της τα Χριστούγεννα.

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν
Κόσμος 29.12.25

Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν

Η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει εύθραυστη. Στη διάρκειά της οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από αυτούς πολίτες

Σύνταξη
Ουκρανία: «Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν…» – Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι
Παζάρια 29.12.25

«Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν...» - Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι

Ο Τραμπ χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο. Δήλωσε ωστόσο ότι τα «αγκάθια» γύρω από το εδαφικό ζήτημα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η Ταϊβάν καταγγέλλει τον «στρατιωτικό εκφοβισμό» της Κίνας, μετά την ανακοίνωση για «μεγάλα» γυμνάσια
«Στρατιωτικός εκφοβισμός» 29.12.25

Η Ταϊβάν καταγγέλλει τη στρατιωτική πολιορκία της από την Κίνα

Τη «σθεναρή καταδίκη της» εξέφρασε η Ταϊβάν για «την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου», μετά την ανακοίνωση από την Κίνα ότι θα πραγματοποιήσει «μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από τη νήσο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν – Σε ποιους στέλνει μήνυμα
Ουκρανία 29.12.25

Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν

Ο Μακρόν έριξε πρόσφατα την ιδέα του διαλόγου με τον Πούτιν, αλλά πιθανώς δεν θα ρισκάρει να πάει μόνος στη Μόσχα, η οποία έπιασε το μπαλάκι και δήλωσε πως είναι έτοιμη για έναν τέτοιο διάλογο.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο
Κόσμος 29.12.25

Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι που εξαναγκάστηκε να την πουλήσει μετά τις οικονομικές κυρώσεις σε Ρώσους στη Μεγάλη Βρετανία αρνείται να δώσει τα χρήματα στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ θα θεωρηθεί στόχος, προειδοποιούν οι Χούθι
«Στρατιωτικός στόχος» 29.12.25

Οι Χούθοι προειδοποιούν το Ισραήλ για τη Σομαλιλάνδη

«Στρατιωτικό στόχο» θα αποτελέσει οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ στη Σομαλιλάνδη, προειδοποιούν οι Χούθι, «καθώς αποτελεί επίθεση εναντίον της Σομαλίας και της Υεμένης και απειλή» για την περιοχή.

Σύνταξη
Κόσοβο: Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές – Μεγάλες πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης
Κόσοβο 29.12.25

Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές

Με καταμετρημένο το 95%, η «Αυτοδιάθεση» του Αλμπιν Κούρτι λαμβάνει το 49,83% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στο Κόσοβο, έχοντας μεγάλες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγρότες: Μετά την Πρωτοχρονιά αποφασίζουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων – Την ίδια συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση
Agro-in 29.12.25

Μετά την Πρωτοχρονιά οι αγρότες αποφασίζουν για τη συνέχεια - Την ίδια αποτυχημένη συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση

Μετά από ένα μήνα στους δρόμους οι αγρότες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν χωρίς σαφείς εγγυήσεις για ικανοποίηση των αιτημάτων τους - Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη συζητά επί της ουσίας

Σύνταξη
Λένα Δροσάκη για #MeToo: «Το να πάρεις θάρρος να μιλήσεις για μία πληγή, δεν έχει μόνο θετικό πρόσημο
TV 29.12.25

Λένα Δροσάκη για #MeToo: «Το να πάρεις θάρρος να μιλήσεις για μία πληγή, δεν έχει μόνο θετικό πρόσημο

H Λένα Δροσάκη μιλά για το #MeToo και τη μητρότητα. «Μερικές φορές θυμώνω, γιατί κανείς δεν μου είχε πει ότι η μητρότητα δεν είναι κάτι εύκολο» εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός

«Συμφωνεί ο Πρωθυπουργός ότι οι διεθνείς κανόνες πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού;», ρωτά ο Δημήτρης Μάντζος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μυθικός Λέοναρντ με 55 πόντους, «καθάρισε» τους Πίστονς (112-99) – Με «καυτούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν νίκησαν άνετα Λέικερς (125-101, vids)
NBA 29.12.25

Μυθικός Λέοναρντ με 55 πόντους, «καθάρισε» τους Πίστονς (112-99) – Με «καυτούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν νίκησαν άνετα Λέικερς (125-101, vids)

Οι Κλίπερς επικράτησαν με 112-99 των Πίστονς, με τον Λέοναρντ να πραγματοποιεί ένα από τα καλύτερα ματς της καριέρας του – Πάρτι των Λέικερς κόντρα στους Κινγκς με 125-101 και «μαγικούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν

Σύνταξη
Τέξας: Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της
Κόσμος 29.12.25

Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν 23χρονο άνδρα για την απαγωγή έφηβης σε προάστιο του Χιούστον την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της τα Χριστούγεννα.

Σύνταξη
Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση
Πρώην φεμινιστικό σύμβολο 29.12.25

Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν την ανάδειξή της σε μεγαστάρ, η Γαλλίδα ηθοποιός, Μπριζίτ Μπαρντό, έγινε εξίσου γνωστή για τις πολιτικές της απόψεις όσο και για την καριέρα της στην υποκριτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Forbes: Στις 40 πιο ακριβές ομάδες του κόσμου μόνο δύο ποδοσφαιρικές – Πού βρίσκονται Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Forbes: Στις 40 πιο ακριβές ομάδες του κόσμου μόνο δύο ποδοσφαιρικές – Πού βρίσκονται Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

H αξία των 50 πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο για το 2025 ανέρχεται στα 353 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Forbes – Από τις πρώτες 40 μόνο οι δύο είναι ποδοσφαιρικές

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν
Κόσμος 29.12.25

Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν

Η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει εύθραυστη. Στη διάρκειά της οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από αυτούς πολίτες

Σύνταξη
Ο ΠΑΟΚ κινείται και για Πουλακίδα – Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League (vids)
Μπάσκετ 29.12.25

Ο ΠΑΟΚ κινείται και για Πουλακίδα – Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League (vids)

Ο Τζον Πουλακίδας αποτελεί έναν από τους στόχους που έχει θέσει ο ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής – Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League και… βλέπει NBA.

Σύνταξη
Profession: Santa Claus
English edition 29.12.25

Profession: Santa Claus

In many countries, embodying Santa Claus is taken very seriously. In Greece, Manolis Syllignakis and his “colleague” Sakis Xanthopoulos don the red suit every year and become one with the Christmas myth

Σύνταξη
Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης
Editorial 29.12.25

Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεγαλύτερο επίτευγμά της τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. «Ξεχνάει» ότι αυτοί θα κρατήσουν μόνο για έναν χρόνο ακόμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μπαρτσελόνα: 59 % «όχι» στον Λεβαντόφσκι
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Μπαρτσελόνα: 59 % «όχι» στον Λεβαντόφσκι

Οι δημοσιογράφοι της Mundo Deportivo πραγματοποίησαν έρευνα μεταξύ των υποστηρικτών της Μπαρτσελόνα και προέκυψε ότι δεν θέλουν την παραμονή του Πολωνού επιθετικού

Βάιος Μπαλάφας
Ουκρανία: «Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν…» – Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι
Παζάρια 29.12.25

«Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν...» - Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι

Ο Τραμπ χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο. Δήλωσε ωστόσο ότι τα «αγκάθια» γύρω από το εδαφικό ζήτημα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Νεκρός εντοπίστηκε ένας εκ των τεσσάρων αγνοουμένων μεταναστών στη Σάμο
Ελλάδα 29.12.25

Νεκρός εντοπίστηκε ένας εκ των τεσσάρων αγνοουμένων μεταναστών στη Σάμο

Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό 26 αλλοδαπών στη χερσαία περιοχή Πεταλίδες Σάμου, οι οποίοι ανέφεραν την ύπαρξη τεσσάρων αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή της βόρειας Σάμου

Σύνταξη
Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται
in Confidential 29.12.25

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις Άδωνις και Θάνος Πλεύρης βλέπουν παντού... Αριστερούς και επιχειρούν να μοιάσουν όλο και πιο πολύ στον Πρόεδρο Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Εντοπίστηκε γυναίκα με ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 29.12.25

Αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Εντοπίστηκε γυναίκα με ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ

Από τους ελέγχους της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκαν έντεκα οδηγοί να έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν πρόστιμα και σε ορισμένες περιπτώσεις να απομακρυνθούν τα οχήματα με τη βοήθεια γερανού

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο