Στο δικαστήριο η πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας για υπόθεση διαφθοράς

Η πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας, Κιμ Κέον-Χι, εμφανίστηκε στο δικαστήριο για την πρώτη ακροαματική διαδικασία σε μια δίκη για διαφθορά που αφορά δωροδοκία και παραποίηση μετοχών.

Με το πρόσωπό της μερικώς καλυμμένο με μάσκα και φορώντας τον αριθμό κρατουμένης 4398, η 53χρονη Κιμ μεταφέρθηκε την Τετάρτη στο Κεντρικό Δικαστήριο της Σεούλ από το σωφρονιστικό ίδρυμα όπου κρατούνταν από τις 12 Αυγούστου.

Οι κατηγορίες εις βάρος της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας

Η Κιμ είναι η πρώτη σύζυγος πρώην προέδρου που δικάζεται, μετά την κατηγορία της για παραβίαση του νόμου περί κεφαλαιαγορών, του νόμου περί πολιτικών κεφαλαίων και του νόμου περί αποδοχής δωροδοκιών για διαμεσολάβηση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera.

Η κατηγορία της πρώην πρώτης κυρίας βάσει του νόμου περί κεφαλαιαγορών σχετίζεται με ισχυρισμούς ότι συνωμότησε με τον πρώην επικεφαλής της Deutsch Motors, έναν έμπορο της BMW, και έναν στενό συνεργάτη του για να παραποιήσει τις τιμές των μετοχών της εταιρείας και να αποκομίσει κέρδη 810 εκατομμυρίων γουόν (581.000 δολάρια) σε δύο χρόνια, μεταξύ 2010 και 2012.

Η δεύτερη κατηγορία εναντίον της Κιμ βασίζεται σε ισχυρισμούς ότι η ίδια και ο σύζυγός της, ο ανατραπείς πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ, έλαβαν δωρεάν δημοσκοπήσεις από έναν αυτοαποκαλούμενο μεσάζοντα, πριν από τις εκλογές του 2021, τις οποίες κέρδισε ο Γιουν.

Ωστόσο, η ανταπόδοση για τις δωρεάν δημοσκοπήσεις ήταν η εξασφάλιση της υποψηφιότητας του πρώην εκπροσώπου του Λαϊκού Κόμματος, Κιμ Γιουνγκ-Σουν, για τις συμπληρωματικές εκλογές που διεξήχθησαν αργότερα εκείνο το έτος.

Η τελική κατηγορία της Κιμ, που σχετίζεται με διαφθορά, συνδέεται με την υποτιθέμενη αποδοχή πολυτελών τσαντών και κοσμημάτων από την Εκκλησία της Ενώσεως το 2022.

Η επικεφαλής της εκκλησίας, Χαν Χακ-Τζα, συνελήφθη την Τρίτη για δωροδοκία της Κιμ, μια κατηγορία που η Χαν και η εκκλησία της έχουν αρνηθεί.

Εν τω μεταξύ, ο Γιουν δικάζεται επίσης για την αποτυχημένη προσπάθειά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στη χώρα τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.