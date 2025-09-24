newspaper
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Στο δικαστήριο η πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας για υπόθεση διαφθοράς
Κόσμος 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:39

Στο δικαστήριο η πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας για υπόθεση διαφθοράς

Ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση διαφθοράς της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας, Κιμ Κέον-Χι

Σύνταξη
Spotlight

Η πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας, Κιμ Κέον-Χι, εμφανίστηκε στο δικαστήριο για την πρώτη ακροαματική διαδικασία σε μια δίκη για διαφθορά που αφορά δωροδοκία και παραποίηση μετοχών.

Με το πρόσωπό της μερικώς καλυμμένο με μάσκα και φορώντας τον αριθμό κρατουμένης 4398, η 53χρονη Κιμ μεταφέρθηκε την Τετάρτη στο Κεντρικό Δικαστήριο της Σεούλ από το σωφρονιστικό ίδρυμα όπου κρατούνταν από τις 12 Αυγούστου.

Οι κατηγορίες εις βάρος της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας

Η Κιμ είναι η πρώτη σύζυγος πρώην προέδρου που δικάζεται, μετά την κατηγορία της για παραβίαση του νόμου περί κεφαλαιαγορών, του νόμου περί πολιτικών κεφαλαίων και του νόμου περί αποδοχής δωροδοκιών για διαμεσολάβηση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera.

Η κατηγορία της πρώην πρώτης κυρίας βάσει του νόμου περί κεφαλαιαγορών σχετίζεται με ισχυρισμούς ότι συνωμότησε με τον πρώην επικεφαλής της Deutsch Motors, έναν έμπορο της BMW, και έναν στενό συνεργάτη του για να παραποιήσει τις τιμές των μετοχών της εταιρείας και να αποκομίσει κέρδη 810 εκατομμυρίων γουόν (581.000 δολάρια) σε δύο χρόνια, μεταξύ 2010 και 2012.

Η δεύτερη κατηγορία εναντίον της Κιμ βασίζεται σε ισχυρισμούς ότι η ίδια και ο σύζυγός της, ο ανατραπείς πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ, έλαβαν δωρεάν δημοσκοπήσεις από έναν αυτοαποκαλούμενο μεσάζοντα, πριν από τις εκλογές του 2021, τις οποίες κέρδισε ο Γιουν.

Η πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας. Chung Sung-Jun/Pool via REUTERS

Chung Sung-Jun/Pool via REUTERS

Ωστόσο, η ανταπόδοση για τις δωρεάν δημοσκοπήσεις ήταν η εξασφάλιση της υποψηφιότητας του πρώην εκπροσώπου του Λαϊκού Κόμματος, Κιμ Γιουνγκ-Σουν, για τις συμπληρωματικές εκλογές που διεξήχθησαν αργότερα εκείνο το έτος.

Η τελική κατηγορία της Κιμ, που σχετίζεται με διαφθορά, συνδέεται με την υποτιθέμενη αποδοχή πολυτελών τσαντών και κοσμημάτων από την Εκκλησία της Ενώσεως το 2022.

Η επικεφαλής της εκκλησίας, Χαν Χακ-Τζα, συνελήφθη την Τρίτη για δωροδοκία της Κιμ, μια κατηγορία που η Χαν και η εκκλησία της έχουν αρνηθεί.

Εν τω μεταξύ, ο Γιουν δικάζεται επίσης για την αποτυχημένη προσπάθειά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στη χώρα τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

Economy
Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Βρετανία: Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα αεροδρόμια
Στη Βρετανία 24.09.25

Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

«Η έρευνα για την κυβερνοεπίθεση παραμένει σε εξέλιξη» αναφέρει η NCA, ενώ η Collins Aerospace προτρέπει τις αεροπορικές να συνεχίσουν για άλλη μία εβδομάδα τη χρήση χειροκίνητου check-in

Σύνταξη
Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας
Κόσμος 24.09.25

Η Μαδρίτη κατηγορεί τη Μόσχα για παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας

Το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Βαλτική, μεταφέροντας την υπουργό Ρόμπλες στη Λιθουανία στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στα ισπανικά στρατεύματα που έχουν τοποθετηθεί στη χώρα.

Σύνταξη
Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;
«Διπλωματία drones» 24.09.25

Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;

Δανός αναλυτής εκτιμά ότι οι Τούρκοι έχει εμπλακεί δυναμικά σε αυτό που λέμε «διπλωματία των drones»: μια επικίνδυνη σύγκλιση φονικής τεχνολογίας, γεωπολιτικών φιλοδοξιών και πωλήσεων όπλων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Δυσκολίες 24.09.25

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με την επιστροφή Κίμελ – «Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο…»
Κόσμος 24.09.25

Έξαλλος ο Τραμπ με την επιστροφή Κίμελ – «Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο…»

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News του έδωσε πίσω τη δουλειά του», σχολίασε ο Τραμπ για την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ, εκτοξεύοντας παράλληλα απειλές κατά του δικτύου

Σύνταξη
Νομοσχέδιο βόμβα στις ΗΠΑ: Εξουσιοδοτεί τον Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση σε 60 χώρες
«Απίστευτα...» 24.09.25

Νομοσχέδιο βόμβα στις ΗΠΑ: Εξουσιοδοτεί τον Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση σε 60 χώρες

Αντλώντας έμπνευση από τον νόμο του Τζορτζ Μπους του 2001, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «μαγειρεύει» κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. προκαλώντας ανησυχία σε νομικούς και αμυντικούς αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο – Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία
Ζιγκ-ζαγκ 24.09.25

Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο - Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα κατειλημμένα εδάφη της από τη Ρωσία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή
Φιάσκο 24.09.25

Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή

Η υπόθεση που απασχόλησε όλο τον πλανήτη τον Ιούλιο και έγινε viral, δηλαδή το kiss cam σκάνδαλο στη συναυλία των Coldplay, αποδεικνύεται ένα μικρό φιάσκο. Κατά το ήμισυ τουλάχιστον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βρετανία: Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα αεροδρόμια
Στη Βρετανία 24.09.25

Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

«Η έρευνα για την κυβερνοεπίθεση παραμένει σε εξέλιξη» αναφέρει η NCA, ενώ η Collins Aerospace προτρέπει τις αεροπορικές να συνεχίσουν για άλλη μία εβδομάδα τη χρήση χειροκίνητου check-in

Σύνταξη
Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028
Τα Νέα της Αγοράς 24.09.25

Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028

Για τα επόμενα τρία χρόνια, η Stoiximan θα παραμείνει ο Κεντρικός Χορηγός στη φανέλα του Ολυμπιακού, σηματοδοτώντας τη συνέχιση μιας στρατηγικής συνεργασίας που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου.

Σύνταξη
«Τι υπέροχος μονόλογος!» – Ο Μπεν Στίλερ, ο Στίβεν Κόλμπερτ και άλλοι διάσημοι αντιδρούν στην επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση
Μπράβο 24.09.25

«Τι υπέροχος μονόλογος!» - Ο Μπεν Στίλερ, ο Στίβεν Κόλμπερτ και άλλοι διάσημοι αντιδρούν στην επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση

Το «Jimmy Kimmel Live!» επέστρεψε στην τηλεόραση στις 23 Σεπτεμβρίου, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την αόριστη διακοπή της μετάδοσής του από το ABC και επώνυμες φωνές σχολιάζουν το γεγονός και τον «σωστό τόνο» του Τζίμι Κίμελ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπ. Μετανάστευσης: Εξετάζει ανάκληση του καθεστώτος ασύλου για τον 24χρονο που έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα
Διαδοχικές επιθέσεις 24.09.25

Ανάκληση του καθεστώτος ασύλου για τον 24χρονο που έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα εξετάζει το υπ. Μετανάστευσης

Ο 24χρονος Παλαιστίνιος δηλώνει άστεγος, ενώ έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία στο Κέντρο

Σύνταξη
Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας
Κόσμος 24.09.25

Η Μαδρίτη κατηγορεί τη Μόσχα για παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας

Το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Βαλτική, μεταφέροντας την υπουργό Ρόμπλες στη Λιθουανία στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στα ισπανικά στρατεύματα που έχουν τοποθετηθεί στη χώρα.

Σύνταξη
Πειραιάς: Πώς έγινε το ναυτικό δυστύχημα με τον 20χρονο – Ακινητοποιημένο στο λιμάνι το πλοίο Blue Star Chios
Πειραιάς 24.09.25

Πώς έγινε το ναυτικό δυστύχημα με τον 20χρονο - Ακινητοποιημένο στο λιμάνι λόγω απεργίας το Blue Star Chios

Το πλοίο «δεν θα φύγει από τον Πειραιά» λέει η ΠΕΜΕΝ που κήρυξε 24ωρη απεργία μετά την τραγωδία που σημειώθηκε εν πλω, όταν ο νεαρός ναυτικός εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ

Σύνταξη
Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;
«Διπλωματία drones» 24.09.25

Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;

Δανός αναλυτής εκτιμά ότι οι Τούρκοι έχει εμπλακεί δυναμικά σε αυτό που λέμε «διπλωματία των drones»: μια επικίνδυνη σύγκλιση φονικής τεχνολογίας, γεωπολιτικών φιλοδοξιών και πωλήσεων όπλων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο
Fizz 24.09.25

Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο

Ο γιος του του Παύλου και της Μαρί-Σαντάλ, Κωνσταντίνος Αλέξιος, γνωστός και ως «πρίγκιπας - influencer», εθεάθει σε τρυφερές στιγμές σε μπαρ του Μανχάταν με ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»
Τέμπη 24.09.25

Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»

«Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια και προκλητικά να λέει ότι 'σημασία έχει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη'» τονίζει μεταξύ άλλων ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
