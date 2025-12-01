Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης
Ειδικός εισαγγελέας στη Νότια Κορέα κατηγόρησε τον δήμαρχο της Σεούλ, Ο Σε-χουν, για παραβίαση των νόμων περί πολιτικής χρηματοδότησης, με επίκεντρο μία δημοσκόπηση
Ένας ειδικός εισαγγελέας στη Νότια Κορέα κατηγόρησε τον δήμαρχο της Σεούλ, Ο Σε-χουν, για παραβίαση των νόμων περί πολιτικής χρηματοδότησης σε σχέση με ένα σκάνδαλο που αφορούσε έναν ισχυρό μεσάζοντα, ανακοίνωσε η ομάδα του εισαγγελέα τη Δευτέρα.
Για τι κατηγορείται ο δήμαρχος της Σεούλ
Ο Ο κατηγορείται ότι διεξήγαγε δημοσκόπηση μέσω του μεσάζοντα και ότι έβαλε ένα τρίτο πρόσωπο να πληρώσει για τη δημοσκόπηση, ανέφερε η ομάδα σε δήλωσή της.
Ο Ο, ο οποίος ανήκει στο μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το People Power Party (PPP), αρνήθηκε τις κατηγορίες που αφορούν τον μεσάζοντα, λέγοντας ότι η έρευνα είχε πολιτικά κίνητρα.
«Πρόκειται για μια παράλογη, κατασκευασμένη κατηγορία χωρίς κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο. Είναι μια κατηγορία που προορίζεται για αθώωση», δήλωσε ο Ο σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το Reuters.
Η κατάσταση που επικρατεί στη Νότια Κορέα
Από την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου στις 3 Δεκεμβρίου, που άνοιξε μια σειρά ποινικών ερευνών για τον ανατραπέντα πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ και τη σύζυγό του Κιμ Κέον Χι, ο ειδικός εισαγγελέας ερευνά ένα σκάνδαλο διαπλοκής, στο οποίο το ζευγάρι κατηγορείται ότι παρενέβη σε εκλογές χρησιμοποιώντας τον μεσάζοντα.
Ο Ο, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος της Σεούλ από το 2006 έως το 2011 και ξανά από το 2021 έως σήμερα, θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την προεδρία μεταξύ των συντηρητικών της Νότιας Κορέας.
