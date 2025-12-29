Ψάχνεται για σουτέρ η ΑΕΚ – Ενδιαφέρεται για τον Ματ Τόμας
Η ΑΕΚ ψάχνει σουτέρ και ο Ματ Τόμας είναι μία περίπτωση που εξετάζεται σοβαρά, με τον Αμερικανό να πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη Γρανάδα.
- Οι ελπίδες και τα χρήματα για να εντοπιστεί η πτήση MH370 – «Δεν το κάνουν για τα λεφτά»
- Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών
- Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με το Feeld
- Υποβρύχιο «Πρωτεύς» (Υ-3): Η σημαία της Ελλάδος κυματίζει στην κοίτη της Λουάρ το 1927
Μετά τις αναποδιές που της έτυχαν το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τον τραυματισμό του Τζιάν Κλαβέλ πριν καν παίξει σε παιχνίδι, η ΑΕΚ είναι ξανά στην αγορά για την ενίσχυσή της.
Συγκεκριμένα η Ένωση ψάχνει έναν περιφερειακό παίκτη με καλό σουτ για να δίνει σκορ καθώς πέρα από τον Μπάρτλεϊ που είναι αξιόπιστος οι «κιτρινόμαυροι» έχουν πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι.
Ποιος είναι ο Τόμας που θέλει η ΑΕΚ
Μία περίπτωση που παίζει πολύ δυνατά είναι αυτή του Ματ Τόμας, ο οποίος είχε απασχολήσει και το προηγούμενο διάστημα. Ο 31χρονος Αμερικανός αγωνίζεται στην Ισπανία με τη φανέλα της Γρανάδα και πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν καθώς έχει 14.4 πόντους στο πρωτάθλημα με 44.3% στο τρίποντο. Στο παρελθόν έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό ενώ έχει αγωνιστεί επίσης στις Άλμπα, Ομπραντόριο, Βαλένθια, Τορόντο Ράπτορς, Γιούτα Τζας και Σικάγο Μπουλς.
Για να τον κάνει δικό της η ΑΕΚ θα πρέπει να πληρώσει buy-out στη Γρανάδα, με τις συζητήσεις να έχουν κορυφωθεί τις τελευταίες ώρες. Ενδεχόμενη απόκτηση του Τόμας δεν αποκλείεται να αποτελέσει το τέλος του Κλαβέλ ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον ώμο.
Την ώρα που ουσιαστικά και ο Αρμς μένει μέχρι να φύγει. Θα είχε ήδη φύγει πιθανότατα αν δεν είχαν προκύψει οι αναποδιές με τους μαζεμένους τραυματισμούς.
- Αρτέτα: «Θέλουμε φρούριο το Emirates, κάθε αντίπαλος να υποφέρει»
- Στις… πλάτες του Λαουτάρο
- Πως ο Λανουά αναγνώρισε έλεγχο στην ΚΕΔ
- ΑΕΚ: Πρώτη μεταγραφή ο Βούλγαρος διεθνής Μάρτιν Γκεοργίεφ
- Ψάχνεται για σουτέρ η ΑΕΚ – Ενδιαφέρεται για τον Ματ Τόμας
- Ψάχνεται για μεταγραφή ο Αρτέτα: «Χρειαζόμαστε 24-25 παίκτες κι έχουμε πολλούς τραυματίες»
- Νίκολιτς: «Ζω τις καλύτερες μέρες της καριέρας μου στην ΑΕΚ»
- Επική στιγμή: Ο Βέργος πέτυχε χατ-τρικ και ο Μάτα του γυάλισε το παπούτσι (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις