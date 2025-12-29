Ψάχνεται για σουτέρ η ΑΕΚ – Ενδιαφέρεται για τον Ματ Τόμας

Μετά τις αναποδιές που της έτυχαν το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τον τραυματισμό του Τζιάν Κλαβέλ πριν καν παίξει σε παιχνίδι, η ΑΕΚ είναι ξανά στην αγορά για την ενίσχυσή της.

Συγκεκριμένα η Ένωση ψάχνει έναν περιφερειακό παίκτη με καλό σουτ για να δίνει σκορ καθώς πέρα από τον Μπάρτλεϊ που είναι αξιόπιστος οι «κιτρινόμαυροι» έχουν πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι.

Ποιος είναι ο Τόμας που θέλει η ΑΕΚ

Μία περίπτωση που παίζει πολύ δυνατά είναι αυτή του Ματ Τόμας, ο οποίος είχε απασχολήσει και το προηγούμενο διάστημα. Ο 31χρονος Αμερικανός αγωνίζεται στην Ισπανία με τη φανέλα της Γρανάδα και πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν καθώς έχει 14.4 πόντους στο πρωτάθλημα με 44.3% στο τρίποντο. Στο παρελθόν έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό ενώ έχει αγωνιστεί επίσης στις Άλμπα, Ομπραντόριο, Βαλένθια, Τορόντο Ράπτορς, Γιούτα Τζας και Σικάγο Μπουλς.

Για να τον κάνει δικό της η ΑΕΚ θα πρέπει να πληρώσει buy-out στη Γρανάδα, με τις συζητήσεις να έχουν κορυφωθεί τις τελευταίες ώρες. Ενδεχόμενη απόκτηση του Τόμας δεν αποκλείεται να αποτελέσει το τέλος του Κλαβέλ ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον ώμο.

Την ώρα που ουσιαστικά και ο Αρμς μένει μέχρι να φύγει. Θα είχε ήδη φύγει πιθανότατα αν δεν είχαν προκύψει οι αναποδιές με τους μαζεμένους τραυματισμούς.