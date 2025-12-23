Ανατροπή: Με κόσμο το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη

Με τους οπαδούς της στο πλευρό της θα υποδεχτεί η ΑΕΚ τον Άρη το προσεχές Σάββατο για την GBL. Αυτό γιατί υπήρξε αναστολή της ποινής μίας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στην Ένωση για το καπνογόνο που άναψε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι η σαββατιάτικη αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με τον Άρη Βetsson θα διεξαχθεί παρουσία των οπαδών της Ομάδας μας!

Η ΑΕΚ ΒC και το νομικό επιτελείο της – όπως από τις 18/12/2025 είχε προαναγγελθεί μέσω ανακοίνωσης – έπραξαν το αυτονόητο, και με προσωρινή διαταγή του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών διέταξε την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Γ.Γ. Αθλητισμού και της ΔΕΑΒ, με την οποία είχε επιβληθεί στην Ομάδα μας η διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών στον επόμενο εντός έδρας αγώνα της.

Συνεπώς ο αγώνας της 27ης Δεκεμβρίου 2025 για τη Stoiximan GBL,θα διεξαχθεί κανονικά με την παρουσία θεατών».

Το πρόγραμμα της Ένωσης στη φάση των «16» του BCL

Η ΑΕΚ προκρίθηκε στη φάση των «16» του Basketball Champions League και μάλιστα έμαθε το πρόγραμμα σε αυτό τον γύρο της διοργάνωσης.

Παρότι ακόμα δεν έχει συμπληρωθεί ο όμιλος, περιμένοντας τα αποτελέσματα των play in, η ΑΕΚ έμαθε το πρόγραμμά της στους «16» και ότι έχει δύο εντός έδρας παιχνίδια για να ξεκινήσει σε αυτή τη φάση.

Το πρώτο παιχνίδι της «Ένωσης» θα είναι απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ – Καρδίτσα, ενώ η δεύτερη αγωνιστική περιλαμβάνει ντέρμπι με την Άλμπα Βερολίνου.

Τον όμιλο θα συμπληρώσει ο νικητής του ζευγαριού Τόφας – Σολέ, με την ΑΕΚ να περιμένει πλέον να συμπληρωθεί ο όμιλός της. Το τζάμπολ της φάσης των «16» γίνεται στη Sunel Arena στις 21/1.