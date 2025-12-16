Σολνόκι – ΑΕΚ 80-69: Οι Ούγγροι έσπασαν το αήττητο της Ένωσης

Με… αδιάφορη ήττα, καθώς είχε εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «16» του Basketball Champions League, ολοκλήρωσε η ΑΕΚ την παρουσία της στην πρώτη φάση της διοργάνωσης.

Η… μισή Ένωση (εκτός έμειναν οι Λεκαβίτσιους, Σίλβα, Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος και Μπράουν) ηττήθηκε 80-69 από την Ζόλνοκι στην Ουγγαρία, για την 6η και τελευταία αγωνιστική και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον 6ο όμιλο με ρεκόρ 5-1. Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την τρίτη νίκη τους.

Η ΑΕΚ «πλήρωσε» το αγωνιστικό… μπλακ άουτ της στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως στην τέταρτη περίοδο. Οι «κιτρινόμαυροι» έβαλαν και πάλι στο… παιχνίδι την ουγγρική ομάδα, όταν κόλλησαν στους 15 πόντους στην τρίτη περίοδο, ενώ η καταστροφή ήρθε στον… επίλογο, διάστημα κατά το οποίο σημείωσαν μόλις οκτώ πόντους.

Η άμυνα των γηπεδούχων κράτησε την Ένωση χωρίς καλάθι για περίπου 3 λεπτά στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου και χωρίς να μπορέσουν να αντιδράσουν οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν στο 36′ στο -13 (74-61) και σήκωσαν… λευκή πετσέτα.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 40-46, 62-61, 80-69.

Η τελική βαθμολογία στον όμιλο της ΑΕΚ:

Σάκοτα: «Δεν είχαμε ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντούσαν Σάκοτα, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ανέφερε: «Συγχαρητήρια στη Σολνόκι. Πολύ απλά ήταν καλύτερη ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μιλάω για τους παίκτες που λείπουν γιατί και η Σολνόκι είχε απουσίες.

Δεν είχαμε την ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο να ακολουθήσουμε τον ρυθμό. Θα παίζαμε διαφορετικά με γεμάτο ρόστερ. Στον όμιλο που πάμε θα δούμε τις πιθανότητες να προκριθούμε στον επόμενο νοκ άουτ γύρο. Είναι ο στόχος μας. Στο τέλος της ημέρας είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα».