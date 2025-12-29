Μυθικός Λέοναρντ με 55 πόντους, «καθάρισε» τους Πίστονς (112-99) – Με «καυτούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν νίκησαν άνετα Λέικερς (125-101, vids)

Οι Κλίπερς πήραν μια πολύ σημαντική νίκη στην έδρα τους επί των Πίστονς με 112-99, με τον Καουάι Λέοναρντ να κάνει… όργια και να σταματάει στους 55 πόντους, σε μια ανεπανάληπτη εμφάνιση. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους, ενώ κατέβασε και 11 ριμπάουντ και έκανε πέντε κλεψίματα και τρια μπλοκ σε ένα μοναδικό σόου στο Λος Άντζελες.

Ο Χάρντεν μέτρησε 28 πόντους και 7 ασίστ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Κάνινγχαμ είχε 29 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Ντούρεν τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους και 14 ριμπάουντ. Έτσι η ομάδα από το Λος Άντζελες ανέβηκε στο 10-21 και οι Πίστονς έπεσαν στο 24-8 και συνεχίζουν να είναι στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Τα highlights από το Κλίπερς – Πίστονς

Όσον αφορά τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας, οι Λέικερς επικράτησαν με 125-101 των Κινγκς, αφού ο Ντόντσιτς είχε 34 πόντους με 7 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρόν πρόσθεσε 24 πόντους με 11/13 σουτ.

Ο Έιτον τελείωσε με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ. Στον αντίποδα 22 πόντους είχε ο ΝτεΡόζαν και ο Ρεϊνό πρόσθεσε 16 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στο 8-24 οι ηττημένοι, στο 20-10 πήγαν οι λιμνάνθρωποι.

Oι Μπλέιζερς έβαλαν φρένο στους Σέλτικς και τους νίκησαν με 114-108. Ο Άβντια είχε 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ για τους νικητές ενώ για τη Βοστώνη το πάλεψε ο Μπράουν με 37 πόντους και 7 ριμπάουντ αλλά δεν μπόρεσε να τους σώσει.

Άλλη μια νίκη για τους Γουίζαρντς το τελευταίο διάστημα με 116-112 επί των Γκρίζλις. Στο 7-23 οι νικητές, ενώ στο 15-17 έπεσαν οι ηττημένοι.