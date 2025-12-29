Είναι κάποιοι σκύλοι, που όταν βλέπουν τη χτένα αναστατώνονται, και οι κηδεμόνες τους αδυνατούν να τους χτενίσουν.

Γιατί, όμως, αισθάνονται τόσο άβολα με μια χτένα;

Κατά την πρώτη του επαφή με τη χτένα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί

«Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η χτένα, όπως και τα άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε για τον καλλωπισμό του σκύλου μας, για εκείνον είναι άγνωστα. Κατά συνέπεια, πιθανόν, επικίνδυνα.

Όταν, λοιπόν, ένας σκύλος νιώθει ότι κινδυνεύει, ή θα παγώσει από τον φόβο του, αδυνατώντας να κάνει το οτιδήποτε, ή θα τρέξει τρομαγμένος να κρυφτεί, για να αποφύγει τον κίνδυνο. Ή θα επιτεθεί, προσπαθώντας να διώξει τον κίνδυνο», αναφέρει ο θετικός εκπαιδευτής σκύλων, Γιώργος Στεφάνου.

Εξηγεί ότι αυτές οι αντιδράσεις εκδηλώνονται όταν δεν έχουμε φροντίσει να εξοικειώσουμε τον σκύλο μας με τη χτένα του. Ή τον αναγκάσαμε να τη δεχτεί, χωρίς να τού δώσουμε τον χρόνο που εκείνος χρειαζόταν.

Εάν η αντίδραση αυτή, όπως επισημαίνει ο κ. Στεφάνου, δεν αξιολογηθεί σωστά και δεν αντιμετωπιστεί γρήγορα, είναι σίγουρο ότι η συμπεριφορά αυτή θα παγιωθεί.

Για να βοηθήσουμε τον σκύλο μας να ξεπεράσει αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα που νιώθει, ο κ. Στεφάνου μας δίνει τα φώτα του.

Πώς θα «γνωρίσουμε» σε ένα κουτάβι τη χτένα

Εάν έχουμε κουτάβι, κατά την πρώτη του επαφή με τη χτένα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Φροντίζουμε, οι κινήσεις μας να μην είναι απότομες και βίαιες. Αφήνουμε να την επεξεργαστεί, όπως συμβουλεύει ο εκπαιδευτής, αλλά και να εξοικειωθεί. Την ακουμπάμε απαλά πάνω του και τον επιβραβεύουμε.

«Επαναλαμβάνοντας αυτή την άσκηση αρκετές φορές μέσα στην ημέρα, βοηθάμε το κουτάβι μας, όχι απλά να εξοικειωθεί με τη χτένα, αλλά και να χαίρεται. Καθώς, κάθε φορά που τη βλέπει, κάνει τον συνδυασμό χτένα = λιχουδιές», αναφέρει ο κ. Στεφάνου.

Εξοικείωση ενήλικα σκύλου με τη χτένα

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε και με έναν ενήλικο σκύλο που μόλις έχουμε υιοθετήσει. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, δεν γνωρίζουμε τα βιώματα και τις ευαισθησίες του. Όπως, επίσης, εάν έχει έρθει ξανά σε επαφή με χτένα. Καθώς, δεν μας γνωρίζει, και κατά συνέπεια δεν μας εμπιστεύεται ακόμα, εμείς τον πλησιάζουμε με ένα άγνωστο για εκείνον αντικείμενο.

«Επίσης, δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι μέχρι τώρα εμπειρίες του με τη χτένα και το χτένισμα. Μία αρνητική εμπειρία κατά το παρελθόν κάνει τα πράγματα δυσκολότερα. Και αυτό γιατί η χτένα δεν είναι ένα άγνωστο αντικείμενο, αλλά ένα επιβεβαιωμένα επικίνδυνο αντικείμενο. Και σε αυτή την περίπτωση, η λύση είναι η ίδια.

Επιβράβευση, υπομονή και συνέπεια στην καθημερινή εξοικείωση του με τη χτένα και το χτένισμα. Το πόσο σύντομα θα εξοικειωθεί, εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον χαρακτήρα, τα βιώματα και την ηλικία του. Αλλά και τη δική μας σωστή και επίμονη προσπάθεια», τονίζει ο κ. Στεφάνου.

Η χτένα για τον σκύλο μπορεί να είναι και παιχνίδι

Υπάρχει και ένας άλλος λόγος που ο σκύλος δεν κάθεται φρόνιμος, προκειμένου να τον χτενίσουμε. Είναι ο υπερβολικός ενθουσιασμός, όπως λέει ο κ. Στεφάνου. Ο σκύλος βλέπει τη διαδικασία του χτενίσματος σαν παιχνίδι: δαγκώνει τη χτένα, τα χέρια μας, τρέχει πέρα – δώθε κλπ.

Σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτής συμβουλεύει να μην ανταποκρινόμαστε σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Παράλληλα, προσπαθούμε να κατευνάσουμε τον ενθουσιασμό του σταδιακά και να επιβραβεύσουμε την ήρεμη συμπεριφορά του. Σκοπός μας είναι να δείξουμε στον σκύλο μας ότι το χτένισμα είναι μια πολύ ευχάριστη δραστηριότητα, αλλά όχι παιχνίδι.

● Ο κ. Γιώργος Στεφάνου είναι θετικός εκπαιδευτής σκύλων, απόφοιτος της Star Dogs Trainers Academy του Γιάννη Αραχωβίτη.

Και όπως λέει: «Η αγάπη μου, από παιδική ηλικία, για τους σκύλους και η μετέπειτα ανάγκη μου να μάθω πώς αυτό το υπέροχο ζώο σκέπτεται, πώς μαθαίνει, πώς νιώθει, πώς μας αντιλαμβάνεται, με οδήγησαν στην StarDogs Trainers Academy και τον Γιάννη Αραχωβίτη, ο οποίος και μου έλυσε όλες αυτού του είδους τις απορίες».

Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα.