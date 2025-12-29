Μπετονιέρα παρέσυρε πεζή στη Νέα Ιωνία – Στο νοσοκομείο η γυναίκα
Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία, όταν μία πεζή, παρασύρθηκε από μπετονιέρα.
Το τροχαίο με την γυναίκα να παρασύρεται από μπετονιέρα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία, στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Αλαμάνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες η μπετονιέρα παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου φαίνεται να μη διατρέχει κάποιον κίνδυνο.
