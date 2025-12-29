Μια απρόσμενη μουσική νότα συνόδευσε την ημέρα του γάμου ενός ζευγαριού στο Περιστέρι, καθώς το μυστήριο τελέστηκε την ίδια ώρα με τη ζωντανή εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου σε κοντινή απόσταση.

Το μυστήριο τελέστηκε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελίστριας και συνέπεσε με τη ζωντανή συναυλία της τραγουδίστριας στην πλατεία Δημαρχείου Περιστερίου, δημιουργώντας ένα σκηνικό που σίγουρα δεν θύμιζε ένα παραδοσιακό γάμο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφεται η στιγμή που το ζευγάρι εξέρχεται από την εκκλησία, ενώ στο background ακούγεται η τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου να ερμηνεύει.

Καλεσμένοι του γάμου και θεατές της συναυλίας έγιναν ένα, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιοι πήγαν για το μυστήριο και ποιοι για το live.

«Όταν την ημέρα του γάμου σου έχει συναυλία η Ρία Ελληνίδου», έγραψε ο χρήστης που κοινοποίησε το στιγμιότυπο, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές του στους νεόνυμφους: «Να ζήσετε παιδιά».