newspaper
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών
Οικονομία 29 Δεκεμβρίου 2025 | 17:40

Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών

Για κάθε τρία ευρώ που ξόδεψαν οι Έλληνες καταναλωτές τα Χριστούγεννα, τουλάχιστον το ένα πήγε στο εορταστικό τραπέζι. Απογοητευμένοι οι μικροί έμποροι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΡεπορτάζΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Floor Time: Πέφτουμε… στα πατώματα για χάρη της ευεξίας

Floor Time: Πέφτουμε… στα πατώματα για χάρη της ευεξίας

Spotlight

Οι Έλληνες καταναλωτές ξόδεψαν πάνω από το 1/3 του χριστουγεννιάτικου προϋπολογισμού σε τρόφιμα και ποτά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ).

Επιβεβαιώνονται δηλαδή οι προβλέψεις της αγοράς, που έδειχναν ότι οι Έλληνες φέτος θα δώσουν προτεραιότητα στο χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι, περιορίζοντας τις εξόδους και μαγειρεύοντας σπίτι, για να μειώσουν τα έξοδα.

Σε αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων του Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλειος Κορκίδης δηλώνει στο in ότι η εικόνα είναι μέχρι στιγμής ενθαρρυντική, τουλάχιστον για τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Διευκρινίζει ωστόσο ότι η πρώιμη «προσεγγιστική» ανάλυση, αφορά το σύνολο των πωλήσεων της λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων αλυσίδων, σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων. Για τα μικρότερα καταστήματα, πλην τροφίμων, η εικόνα ενδέχεται να είναι αρκετά διαφορετική. Οι πρώτες ενδείξεις, σύμφωνα με αναλυτές αγοράς, δείχνουν το ποτήρι μισοάδειο.

Αύξηση τζίρου στα όρια του πληθωρισμού

Το ΕΒΕΠ χρησιμοποιεί ως βάση σύγκρισης τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον τζίρο Δεκεμβρίου του 2024, ο οποίος κινήθηκε στα 4,3 δισεκ. ευρώ.

Ο Δεκέμβριος του 2025, αναμένεται να κλείσει με αύξηση τζίρου 2,5% ως 5%, η οποία οφείλεται πρωτίστως στις πληθωριστικές πιέσεις, ανεβάζοντας τις φετινές εισπράξεις όλου του μήνα στα 4,5 δισ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες έβαλαν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, για να αγοράσουν τα ίδια ή και λιγότερα προϊόντα από πέρυσι. Άλλωστε, μόνο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος κοστίζει ως 7,1% ακριβότερα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ).

Πρόκειται για την πλέον αξιόπιστη έρευνα για τη χριστουγεννιάτικη αγορά, αφού τα στοιχεία προέρχονται από επιτόπιες τιμοληψίες, τόσο  από σούπερ μάρκετ όσο και από εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων.

Προβλέψεις για φέτος

Ο κ. Κορκίδης εκτιμά ότι ο τζίρος των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον Δεκέμβριο θα κινηθεί στο 1,42 δισ. ευρώ, σχεδόν το 1/3 του συνολικού εορταστικού τζίρου.

«Γι’αυτό και είναι μήνας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ο Δεκέμβριος. Γιατί οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προσδοκούν σε υψηλότερους τζίρους, τόσο σε τρόφιμα-ποτά, όσο και σε δώρα, κοσμήματα, ρούχα, παπούτσια, βιβλία, παιχνίδια». Ο ίδιος προσθέτει ότι συνολικά ο τζίρος της λιανικής το 2025 θα κλείσει κοντά στα 75 δισ. ευρώ, από 72 δισ. το 2024.

Κρίσιμο στοίχημα για τους ΜμΕ

Η ΕΣΕΕ είχε ανεβάσει ψηλά τον πήχη για την εορταστική σεζόν, αφού προσδοκούσε σε αύξηση τζίρου τουλάχιστον 10% ή 750 εκατομμύρια παραπάνω στο σύνολο του τέταρτου τριμήνου, για να καλυφθούν οι απώλειες από τα διογκωμένα λειτουργικά έξοδα.

Για τους Έλληνες μικρέμπορους το στοίχημα είναι ακόμα μεγαλύτερο, αφού τίθεται πιο έντονα το πρόβλημα της βιωσιμότητας. Είναι ενδεικτικό, ότι οι ΜμΕ  (πλην τροφίμων – καυσίμων) κατέγραψαν πτώση πωλήσεων το γ’ τρίμηνο του 2025, μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού.

Οι μικροί έμποροι ξεκίνησαν τις εκπτώσεις από τα Χριστούγεννα, ένδειξη ότι πιέζονται.

Τι εκτιμά ο διευθυντής του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Ο οικονομολόγος Χαράλαμπος Αράχωβας, διοικητικός διευθυντής του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ μεταφέρει στο in μια πρώτη εικόνα της αγοράς, κυρίως για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

«Ειδικά σε ένδυση και υπόδηση που η αγορά περίμενε τον Δεκέμβριο και τα Χριστούγεννα ως μάννα εξ ουρανού, βλέπουμε κάτι που μας ανησυχεί. Ακούμε και αρνητικά σχόλια από αρκετούς εμπόρους συναδέλφους. Κυρίως όμως μα προβληματίζει το γεγονός, ότι ακόμα και σε αγορές σε μεγάλα αστικά κέντρα, τα μικρά καταστήματα δεν διστάζουν να έχουν εκπτώσεις, οι οποίες κυμαίνονται μεσοσταθμικά στο 20%, σε μεγάλη γκάμα προϊόντων».

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι οι μικρότεροι έμποροι δεν έχουν και πολλές ελπίδες να πουλήσουν στις χειμερινές εκπτώσεις και «παίζουν τα ρέστα τους» στις γιορτές

«Μέσα στα Χριστούγεννα, η αγορά παραδοσιακά κινείται περισσότερο, περιμένει να ισοσκελίσει τις απώλειες ή ακόμα και να έχει σημαντική ενίσχυση των  πωλήσεων. Όταν υπάρχουν τόσο  μεγάλες εκπτώσεις, όχι μόνο στα πολύ μικρά καταστήματα του ενός ατόμου, αλλά και σε καταστήματα με 7-8 άτομα προσωπικό, αντιλαμβάνεται κανείς τη στενότητα και το πόσο έχουν πειστεί οι εμπορικές επιχειρήσεις», καταλήγει ο κ. Αράχωβας.

Απογοητευμένοι οι μικροί έμποροι

Ο διοικητικός διευθυντής του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, μας λέει ότι «μετά από μια πρώιμη συζήτηση με αρκετές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνεται ότι η αγορά δεν κινήθηκε πολύ καλά. Στην έρευνά μας για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι είδαμε ότι οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται, αν και με  επιβραδυνόμενο ρυθμό, και εκεί κατευθύνθηκε ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς. Ακόμα δεν έχουμε εικόνα από την αγορά προϊόντων τεχνολογίας, αλλά αυτή αφορά μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις. Στο παραδοσιακό εμπόριο, όπως η ένδυση-υπόδηση, η πρώτη εικόνα από ανθρώπους της αγοράς είναι ότι υπάρχει απογοήτευση.

Μια πλήρη αποτίμηση της χριστουγεννιάτικης αγοράς θα υπάρξει από το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, με πλήρη στοιχεία, μετά τα Θεοφάνια, και τα στοιχεία θα δημοσιευθούν προς τα μέσα Ιανουαρίου.

Εκτίμηση μέσης δαπάνης

Οι έξι στους δέκα Έλληνες καταναλωτές ξόδεψαν και φέτος περίπου τα ίδια με πέρυσι. Μόνο ένας στους δέκα ξόδεψε περισσότερα την φετινή εορταστική περίοδο. Η ακρίβεια και οι υψηλές τιμές στα τρόφιμα σίγουρα επηρέασαν σχεδόν το σύνολο των αγορών τόσο των Χριστουγέννων, όσο και της Πρωτοχρονιάς. Οι προβλέψεις διεθνώς δείχνουν μια μέτρια αύξηση των εορταστικών πωλήσεων 3,7%–4,2% για την περίοδο του Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα για την περυσινή εορταστική αγορά στην Ελλάδα, ο μέσος όρος της αξίας της χριστουγεννιάτικης δαπάνης ανά άτομο ήταν περίπου 190 ευρώ. Η εκτίμηση για το 2025 στην αξία που θα δαπανήσουν οι καταναλωτές φέτος για αγορές δώρων και εορταστικά είδη, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ξεπερνά τα 200 ευρώ κατά κεφαλήν.

πηγή: ΕΒΕΠ

Πώς κατανέμεται ο τζίρος

Εκτός από τα τρόφιμα-ποτά που συγκεντρώνουν το 34% του τζίρου ή 1,53 δισεκ. ευρώ, το υπόλοιπο μερίδιο της αγοραστικής «πίτας» αναμένεται να κατανεμηθεί ως εξής:

Ένδυση: 14% ή  περίπου 620 εκατ. ευρώ

Υπόδηση: 7% ≈ 310 εκατ.ευρώ

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη: 15% ≈670 εκατ. ευρώ

Παιχνίδια: 6% ≈ 270 εκατ. ευρώ\

Καλλυντικά: 5% ≈  230 εκατ. ευρώ

Οικιακός εξοπλισμός:6% ≈ 270 εκατ. ευρώ

Βιβλία – πολιτιστικά είδη: 3% ≈  140 εκατ. ευρώ

Κοσμήματα και ρολόγια: 4% ≈ περίπου 180 εκατ. ευρώ

Λοιπά είδη (εποχικά δώρα, είδη διακόσμησης): 6% ≈  260 εκατ. ευρώ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Floor Time: Πέφτουμε… στα πατώματα για χάρη της ευεξίας

Floor Time: Πέφτουμε… στα πατώματα για χάρη της ευεξίας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αγρότες: Μετά από ένα μήνα ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στα μπλόκα
Πολιτική 29.12.25

Μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στους αγρότες - Ποδαρικό με μπλόκα

Ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορούσε για τους αγρότες τους οποίους κατηγόρησε για αδιαλλαξία - Η «κίνηση των 18» βαίνει μειούμενη

Σύνταξη
Ξεμπλοκάρει η οικοδομή – Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Ξεμπλοκάρει η οικοδομή – Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθαν σε 2.524 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 597.813 m2 επιφάνειας και 2.911.946 m3όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,9%

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Οικονομικό βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια ταλανίζει τους βιοτέχνες – Δυσοίωνα στοιχεία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Οικονομικό βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια ταλανίζει τους βιοτέχνες – Δυσοίωνα στοιχεία

Οι 6 στους δέκα βιοτέχνες έχουν επαρκή ρευστότητα μόνο για ένα μήνα ως συνέπεια της ακρίβειας - Κόκκινο έχει χτυπήσει η αύξηση του λειτουργικού κόστους των βιοτεχνιών

Σύνταξη
Αγρότες: Μετά την Πρωτοχρονιά αποφασίζουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων – Την ίδια συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση
Agro-in 29.12.25

Μετά την Πρωτοχρονιά οι αγρότες αποφασίζουν για τη συνέχεια - Την ίδια αποτυχημένη συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση

Μετά από ένα μήνα στους δρόμους οι αγρότες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν χωρίς σαφείς εγγυήσεις για ικανοποίηση των αιτημάτων τους - Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη συζητά επί της ουσίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ
Ινστιτούτο Εργοδοτών 29.12.25

Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ευρώπη παραμένει 38% χαμηλότερη από ό,τι στις ΗΠΑ. Το Ινστιτούτο Ευρωπαίων Εργοδοτών εντοπίζει 10+1 αιτίες πληγές που καθηλώνουν την παραγωγικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕΕΤΤ: Σταθερή vs Κινητή τηλεφωνία – Ο τρόπος που επικοινωνούμε αλλάζει ριζικά
ΕΕΤΤ 29.12.25

Από πρωταγωνιστής της καθημερινότητας στον… αργό θάνατο - Ο τρόπος που επικοινωνούμε αλλάζει ριζικά

Η υπεροχή της κινητής τηλεφωνίας έναντι της σταθερής. Η επικοινωνία από σταθερό τηλέφωνο υποχώρησε κατά περίπου 30% μέσα σε ένα χρόνο, δείχνουν τα στοιχεία της ΕΕΤΤ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών»: Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών» 29.12.25

Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα

Κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου απομακρύνονται από το μοντέλο αποστολής των εμπορευμάτων απευθείας από εργοστάσια στην Κίνα και νοικιάζουν χώρους σε ευρωπαϊκές πόλεις

Γιώργος Κανελλόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ προανήγγειλε ο Ινφαντίνο – Πώς θα αλλάξει το ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ προανήγγειλε ο Ινφαντίνο

Σημαντική αλλαγή στο οφσάιντ εξετάζει η FIFA προκειμένου να ευνοήσει την επίτευξη περισσοτέρων τερμάτων στο ποδόσφαιρο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρός της Τζιάνι Ινφαντίνο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης του μέλλοντος»
Ποδόσφαιρο 29.12.25

«Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης του μέλλοντος»

Ο ατζέντης του Ζόρζε Μέντες μίλησε για το μέλλον του Λαμίν Γιαμάλ και προέβλεψε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η καριέρα του σταρ της Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου
Περιβάλλον 29.12.25

«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου

Το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Ερευνας αναπτύσσει κορυφαία υπολογιστικά μοντέλα του παγκόσμιου κλίματος. Το επιτελείο Τραμπ το χαρακτηρίζει «πληγή κλιματικής κινδυνολογίας»

Σύνταξη
Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο
Κλιμάκωση 29.12.25

Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο

Για τρομοκρατικές ενέργειες, που θα απαντηθούν, κάνει λόγο η Μόσχα, μετά την επίθεση της Ουκρανίας στην οικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κρεμλίνο εκτιμά ότι πίσω από την επιχείρηση είναι η Βρετανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)

Κωνσταντίνος Τζολάκης και Ντάνιελ Ποντένσε απέδειξε ότι εκτός από ποδόσφαιρο γνωρίζουν και πολύ μπάσκετ. Η εξαιρετική τους επίδοση σε μπασκετικό challenge του Ολυμπιακού.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νέα Αριστερά: Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα – Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα ζητά η Νέα Αριστερά - Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά καταλογίζοντας στο Μαξίμου επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό και σημειώνει πως «ήρθε η ώρα για ουσιαστικές λύσεις»

Σύνταξη
Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια
Αντίο στον ρομαντισμό 29.12.25

Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια

Η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει γράμματα στη Δανία από το 1624, ωστόσο, η ψηφιακή εποχή νίκησε τα κόκκινα γραμματοκιβώτια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών

Στις 8 Ιανουαρίου θα ψηφιστεί το νέο ειδικό μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) να σπεύδουν να δηλώσουν πως οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών είναι «παντελώς ανακριβείες» την ίδια ώρα που «φουντώνουν» οι «γαλάζιες» συζητήσεις…

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του Betsson Super Cup

Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την παραλαβή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για το δρομολόγιο Πειραιάς - Ηράκλειο την Παρασκευή 02/01, ενόψει του Betsson Super Cup στην Κρήτη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία
Επικαιρότητα 29.12.25

Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι όσοι κάθονται στις καρέκλες της εξουσίας θα πρέπει να μην φοβούνται τον λαό, αλλά να τον σέβονται και να λειτουργούν υπέρ του.

Σύνταξη
«Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»: Συγκινεί η Αγγελική Λάμπρη για το reunion του Παρά Πέντε
Βίντεο 29.12.25

«Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»: Συγκινεί η Αγγελική Λάμπρη για το reunion του Παρά Πέντε

«Ο Γιώργος είναι πολύ ενωτικός, αλλά δεν είναι μόνο στον Γιώργο, είναι το γεγονός πως όλοι μαζί κάνουμε κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω», δήλωσε μεταξύ άλλων η Αγγελική Λάμπρη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Ο πυγμάχο, Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς (vid+pics)
Άλλα Αθλήματα 29.12.25

Ο πυγμάχο, Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς (vid+pics)

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Άντονι Τζόσουα συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο φορτηγό, ωστόσο οι αρχές διευκρίνισαν ότι ο 36χρονος πυγμάχος υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και η υγεία του είναι καλή.

Σύνταξη
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών
Άγρια συμπλοκή 29.12.25

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών

«Με νοιάζει μόνο η ασφάλεια των παιδιών μου, να μην ξαναζήσουν κάτι τέτοιο» τόνισε ο πατέρας των παιδιών στο in - «Υπόθεση που ξεπερνά τα όρια μιας απλής οικογενειακής διαφωνίας» λέει ο δικηγόρος του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Στις… πλάτες του Λαουτάρο
On Field 29.12.25

Στις… πλάτες του Λαουτάρο

Ο Αργεντίνος επιθετικός είναι στα… πάνω του και ηγείται των προσπαθειών της Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones – Το Κίεβο το αρνείται
«Θα απαντήσουμε» 29.12.25 Upd: 17:44

Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones - Το Κίεβο το αρνείται

Νέα κλιμάκωση αναμένεται να σηματοδοτήσει η καταγγελλόμενη απόπειρα επίθεσης από την Ουκρανία κατά της κατοικίας του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν - Τι δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη

«Είναι η χειρότερη ιστορικά πληρωμή της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, που αναφέρθηκε στα ποσά που δόθηκαν σε επιτήδειους κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ.

Σύνταξη
Συρία: Υπό στρατιωτική φύλαξη ομαδικός τάφος της εποχής Άσαντ – Ποινική έρευνα σε εξέλιξη
«Μετακίνηση Γης» 29.12.25

Συρία: Υπό στρατιωτική φύλαξη ομαδικός τάφος της εποχής Άσαντ – Ποινική έρευνα σε εξέλιξη

Πρώην στρατιωτική αποθήκη όπλων στη Συρία, είχε μετατραπεί επί Άσαντ σε ομαδικό τάφο εχθρών του καθεστώτος. Η πλεκτάνη για να μην αποκαλυφθεί το μυστικό με τα χιλιάδες πτώματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό – Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation
«Réserve héréditaire» 29.12.25

Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation

Ο πλούτος της Μπαρντό περιλάμβανε ακίνητα, κοσμήματα, πνευματική ιδιοκτησία και μετρητά. Σημαντικές περιουσιακές της αξίες ήταν η La Madrague, η κατοικία της στο Σαιν-Τροπέ, η La Garrigue, ένα καταφύγιο ζώων 10 εκταρίων, μια βίλα στις Κάννες αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και διάφορα διαμερίσματα στο Παρίσι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο