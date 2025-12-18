Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Ακριβότερο φέτος έως και 7% – Συγκριτικοί πίνακες
Το κόστος για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι 6-8 ατόμων αναμένεται να κυμανθεί από 112 έως 160 ευρώ εκτιμά το Ινστιτούτο Εμπορίου ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
Οι ανατιμήσεις στα βασικά προϊόντα, όπως το κρέας, συνεχίζονται με την ακρίβεια να πλήττει και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, πιέζοντας έτι περαιτέρω τα ελληνικά νοικοκυριά.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ), το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού (6-8 ατόμων) για το 2025 θα κυμανθεί από 111,97 έως 160,03 ευρώ.
Στο πλαίσιο της έρευνας του Ινστιτούτου έγινε επιτόπια τιμοληψία τόσο από αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και από ειδικευμένα καταστήματα λιανικής (π.χ. ζαχαροπλαστεία/ κρεοπωλεία κ.τλ.), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά.
Η μεταβολή είναι της τάξης του 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Αύξηση τιμών έως 7,1%
Η μεταβολή που παρατηρήθηκε στις τιμές, σύμφωνα με το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, είναι της τάξης του 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024.
Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων.
Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στους πίνακες είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική διάρθρωση τιμών και την εικόνα της αγοράς.
Καταναλωτικές ενώσεις: 10% ακριβότερο θα είναι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Τα ρεπορτάζ από την αγορά και οι καταναλωτικές ενώσεις, πάντως, καταγράφουν ως και διψήφιες ανατιμήσεις σε προϊόντα που πρωταγωνιστούν στο εορταστικό τραπέζι. Το ίδιο δείχνουν και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις τιμές, που αντί να αποκλιμακώνονται, αυξάνονται.
Η τιμή της κλασικής γαλοπούλας σε συνδυασμό με όλες τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παρασκευή της φαίνεται για πολλούς απρόσιτη, ενώ ο χριστουγεννιάτικος κουραμπιές μοιάζει περισσότερο με επιδόρπιο πολυτελείας.
Ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), Νίκος Τσεμπερλίδης δήλωσε στην ΕΡΤ ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι «θα είναι σίγουρα κατά 10% ακριβότερο», αν δεν υπάρξει αντίδραση από τους καταναλωτές.
Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας – ΙΝΚΑ και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών ΙΝΚΑ12 (Νοτίου Αιγαίου), Γιώργος Ευγενικός, κάνει λόγο από την πλευρά του για το «ακριβότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι της δεκαετίας».
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, μία τετραμελής οικογένεια θα κληθεί να πληρώσει συνολικά 186 ευρώ, αύξηση κατά 30 ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτό μεταφράζεται σε 46,71 ευρώ ανά άτομο, χωρίς να συνυπολογίζονται βασικά συμπληρωματικά έξοδα, όπως λάδι, λεμόνια, ρεύμα, αυγά, στολίδια και κεριά, τα οποία το ΙΝΚΑ εκτιμά σε περίπου 10 ευρώ επιπλέον. Οι ανατιμήσεις αποτυπώνονται σχεδόν σε όλα τα είδη, από τα τρόφιμα μέχρι και τα αναψυκτικά.
