Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Ακριβότερο φέτος έως και 7% – Συγκριτικοί πίνακες
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Δεκεμβρίου 2025 | 11:52

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Ακριβότερο φέτος έως και 7% – Συγκριτικοί πίνακες

Το κόστος για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι 6-8 ατόμων αναμένεται να κυμανθεί από 112 έως 160 ευρώ εκτιμά το Ινστιτούτο Εμπορίου ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Οι ανατιμήσεις στα βασικά προϊόντα, όπως το κρέας, συνεχίζονται με την ακρίβεια να πλήττει και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, πιέζοντας έτι περαιτέρω τα ελληνικά νοικοκυριά.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ), το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού (6-8 ατόμων) για το 2025 θα κυμανθεί από 111,97 έως 160,03 ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας του Ινστιτούτου έγινε επιτόπια τιμοληψία τόσο από αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και από ειδικευμένα καταστήματα λιανικής (π.χ. ζαχαροπλαστεία/ κρεοπωλεία κ.τλ.), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά.

Η μεταβολή είναι της τάξης του 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Αύξηση τιμών έως 7,1%

Η μεταβολή που παρατηρήθηκε στις τιμές, σύμφωνα με το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, είναι της τάξης του 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024.

Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων.

Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στους πίνακες είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική διάρθρωση τιμών και την εικόνα της αγοράς.

Καταναλωτικές ενώσεις: 10% ακριβότερο θα είναι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Τα ρεπορτάζ από την αγορά και οι καταναλωτικές ενώσεις, πάντως, καταγράφουν ως και διψήφιες ανατιμήσεις σε προϊόντα που πρωταγωνιστούν στο εορταστικό τραπέζι. Το ίδιο δείχνουν και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις τιμές, που αντί να αποκλιμακώνονται, αυξάνονται.

Η τιμή της κλασικής γαλοπούλας σε συνδυασμό με όλες τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παρασκευή της φαίνεται για πολλούς απρόσιτη, ενώ ο χριστουγεννιάτικος κουραμπιές μοιάζει περισσότερο με επιδόρπιο πολυτελείας.

Ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), Νίκος Τσεμπερλίδης δήλωσε στην ΕΡΤ ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι «θα είναι σίγουρα κατά 10% ακριβότερο», αν δεν υπάρξει αντίδραση από τους καταναλωτές.

Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας – ΙΝΚΑ και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών ΙΝΚΑ12 (Νοτίου Αιγαίου), Γιώργος Ευγενικός, κάνει λόγο από την πλευρά του για το «ακριβότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι της δεκαετίας».

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, μία τετραμελής οικογένεια θα κληθεί να πληρώσει συνολικά 186 ευρώ, αύξηση κατά 30 ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτό μεταφράζεται σε 46,71 ευρώ ανά άτομο, χωρίς να συνυπολογίζονται βασικά συμπληρωματικά έξοδα, όπως λάδι, λεμόνια, ρεύμα, αυγά, στολίδια και κεριά, τα οποία το ΙΝΚΑ εκτιμά σε περίπου 10 ευρώ επιπλέον. Οι ανατιμήσεις αποτυπώνονται σχεδόν σε όλα τα είδη, από τα τρόφιμα μέχρι και τα αναψυκτικά.

Μεταφορές
ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει
Συνταγή 19ου αιώνα 18.12.25

Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει

Δεδομένου ότι οι πλήρεις αποκλεισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο «αποκλεισμός» στη Βενεζουέλα αφορά μόνο πλοία που τελούν υπό κυρώσεις. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στεγαστική κρίση: Γιατί διώχνει τους νέους από την εργασία – Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση
Ευρωπαϊκή μάστιγα 18.12.25

Πώς η στεγαστική κρίση διώχνει τους νέους από την εργασία - Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση

Ένας 30χρονος που ζει την στεγαστική κρίση και βλέπει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ δικό του σπίτι, αλλάζει την οπτική του για το μέλλον, αφού δεν βλέπει πλέον το νόημα να εργάζεται σκληρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει για τα δάνεια η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)
Τα κριτήρια 18.12.25

Τι προβλέπει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)

Η ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα για όσους έλαβαν δάνειο σε ελβετικό φράγκο και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην αύξηση του νομίσματος

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκα και στις Βρυξέλλες – Εκατοντάδες τρακτέρ παραταγμένα μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός 18.12.25

Μπλόκα στις Βρυξέλλες: Εκατοντάδες τρακτέρ μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Οι αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές

Εκατοντάδες τρακτέρ εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στους δρόμους στις Βρυξέλλες σταθμεύοντας λίγα μέτρα έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αιφνιδιάζοντας τις Αρχές

Σύνταξη
Οι φόροι «πνίγουν» τους πολίτες – «Αφαίμαξη» 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία
Οικονομία 18.12.25

Οι φόροι «πνίγουν» τους πολίτες – «Αφαίμαξη» 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

Η κυβέρνηση της ΝΔ εκμεταλλεύεται κυρίως την έμμεση φορολογία, η οποία διαμέσου της ακρίβειας γεμίζει τα κρατικά ταμεία, αδειάζοντας τις τσέπες των νοικοκυριών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης
Μελέτη 18.12.25

Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης

Άνιση πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες και αυξημένες πληρωμές από ασθενείς και φαρμακοβιομηχανία για να καλυφθούν τα κενά χρηματοδότησης και η έλλειψη μέτρων από το κράτος διαπιστώνει μελέτη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός
Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ 18.12.25

Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός

Μόνο τα βασικά έξοδα «τρώνε» τα δύο τρίτα του εισοδήματος για έναν χαμηλόμισθο, ενώ τα ζευγάρια που εργάζονται και οι δύο μόλις τα βγάζουν πέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των παιδιών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις
Οι κατηγορίες 18.12.25

Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις ελεύθερους επαγγελματίες

Ούτε ένας στους δύο δεν παρουσίασε στην Εφορία ακαθάριστα έσοδα για το 2024 πάνω από 100.000 ευρώ - Μικρή αύξηση στο μέσο εισόδημα σε σχέση με το 2023, βάσει των στοιχείων της ΑΑΔΕ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
To παράδοξο της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη: Αυξημένη απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα
Aνάλυση Eurofound 18.12.25

To παράδοξο της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη: Αυξημένη απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα

Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει πρόβλημα χαμηλής παραγωγικότητας, αλλά όλη η Ευρώπη. Οι ερευνητές του ιδρύματος Eurofound, αναλύουν το φαινόμενο, και προχωράνε σε προτάσεις πολιτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημοσκοπήσεις: Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» – Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας
2025 vs 2024 17.12.25

Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» - Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας

Δύο νέες δημοσκοπήσεις βάζουν στα «ραντάρ» την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Χαμηλός βαθμός για το Μαξίμου με τους συμμετέχοντες να μην διακατέχονται από αισιοδοξία για το σήμερα και το αύριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Τι προβλέπει 17.12.25

ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες του 5ετούς σχεδίου δράσεις για την ενίσχυση των ΣΣΕ. Οι πέντε άξονες προτεραιοτήτων του σχεδίου. Στόχος, να ολοκληρωθεί το 2030.

Σύνταξη
Μεγαλύτερο από ποτέ το πλεόνασμα πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα – Εκατοντάδες γιγαβατώρες στα σκουπίδια
ΑΠΕ 17.12.25

Μεγαλύτερο από ποτέ το πλεόνασμα πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα – Εκατοντάδες γιγαβατώρες στα σκουπίδια

Περισσότερες από 1.800 γιγαβατώρες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περικόπηκαν το 11μηνο του 2025 - Υπερδιπλασιάστηκαν οι μηδενικές και αρνητικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.12.25

Τρομοκρατημένοι από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις απολύσεις οι εργαζόμενοι - Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Antony Price – Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του
Glam rock 18.12.25

Antony Price - Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του

Ο μεγάλος πρωτοπόρος δημιουργός εικόνων, Antony Price, ο οποίος επαινέθηκε για την εφεύρεση του «ντυσίματος με αποτέλεσμα», αλλά πραγματοποίησε μόνο έξι επιδείξεις στη ζωή του, λατρευόταν από αστέρες και την βασίλισσα Καμίλα – και έραψε τα παντελόνια της περιοδείας Gimme Shelter του Mick Jagger στην πρώτη του δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι

Η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει τον δρόμο για ακύρωση αθλητικών ποινών από εθνικά δικαστήρια και θέτει υπό αμφισβήτηση το ιταλικό μοντέλο αθλητικής δικαιοσύνης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ
Προπαγάνδα 2.0 18.12.25

«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ πάγωσε τις εισόδους προσφύγων από όλο τον κόσμο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά λίγο αργότερα ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει Αφρικανούς ευρωπαϊκής καταγωγής από τη Νότια Αφρική

Σύνταξη
Κικίλιας: Συνάντηση με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ – «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»
Κικίλιας 18.12.25

Συνάντηση Κικίλια με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ - «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης - Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις οπότε η συνεργασία μας είναι σημαντική» τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εξεταστική επιτροπή ζητά ο Φάμελλος για τα ΕΛΤΑ – «Ρουσφέτια της κυβέρνησης οδήγησαν στην κατάρρευση»
«Γαλάζιες ακρίδες» 18.12.25

Εξεταστική επιτροπή ζητά ο Φάμελλος για τα ΕΛΤΑ – «Ρουσφέτια της κυβέρνησης οδήγησαν στην κατάρρευση»

Το σχέδιο της ΝΔ ήταν να περιορίσει τη λειτουργία των ΕΛΤΑ και να τακτοποιήσει τους δικούς της ανθρώπους» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Μάικλ Γουλφ 18.12.25

Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Η ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ προκάλεσε σάλο και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την διανοητική και ψυχική του κατάσταση, με ανησυχία ακόμη και εντός Λευκού Οίκου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»
Euroleague 18.12.25

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»

Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην media day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Βιλερμπάν (19/12, 21:15), για την ήττα από τη Βαλένθια και τι πρέπει να κάνει από’ δω και πέρα η ομάδα του.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Κανένας αιφνιδιασμός – Εντολή Μητσοτάκη το κλείσιμο» καταγγέλλει ο Αλέξης Χαρίτσης
«Στην κυβέρνηση η ευθύνη» 18.12.25

«Κανένας αιφνιδιασμός - Εντολή Μητσοτάκη το κλείσιμο των ΕΛΤΑ» καταγγέλλει ο Αλέξης Χαρίτσης

«Ανακαλέστε τα σχέδια για λουκέτα - Συζήτηση από μηδενική βάση - Τα ΕΛΤΑ δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως μια οποιαδήποτε επιχείρηση» δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»
Euroleague 18.12.25

Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος από την εικόνα της Μονακό το τελευταίο διάστημα και οι δηλώσεις-κόλαφος που έκανε είναι ενδεικτικές της κατάστασης

Σύνταξη
Αριστοτέλης και Μαρξ
Ηθική και κριτική 18.12.25

Αριστοτέλης και Μαρξ

Ένα πρόσφατο βιβλίο επιστρέφει στο ερώτημα εάν μπορούμε να βρούμε μια ηθική θεωρία στον Μαρξ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες κατά κυβέρνησης: Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται – Κατέθεσα στη Βουλή 6 προτάσεις που δίνουν λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες κατά κυβέρνησης: «Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται - Κατέθεσα στη Βουλή 6 προτάσεις που δίνουν λύσεις»

«Κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα - Νομίζω ότι αυτά τα έξι σημεία δίνουν λύσεις και για το σήμερα αλλά και προοπτική για την παραγωγή μας και για το μέλλον» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία
Αλλαγή εποχής 18.12.25

Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία

Μια Τουρκία που δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες -που ξεπερνάνε Αιγαίο και Μεσόγειο- δεν μπορεί παρά να βλέπει με ιδιαίτερη προσοχή τις αλλαγές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Athens Mourns Eirini Marinaki
English edition 18.12.25

Athens Mourns Eirini Marinaki

Eirini Marinaki, widow of Miltiadis Marinakis and mother of Olympiacos owner Evangelos Marinakis, was laid to rest in Piraeus. Dignitaries, politicians, athletes, and citizens gathered to honor her lasting philanthropic and community contributions

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;
«Χρήμα ή αίμα» 18.12.25

Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;

Η Ουκρανία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί εξωτερική βοήθεια 135 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία. Η Ρωσία θα μπορούσε να προσφύγει στα δικαστήρια αν η ΕΕ αγγίξει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της.

Σύνταξη
