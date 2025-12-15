Αυξημένο αναμένεται να είναι και φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα διαμορφώνουν έναν σαφώς πιο «βαρύ» λογαριασμό για τα νοικοκυριά με τους καταναλωτές να δίνουν άνιση μάχη με την ακρίβεια.

Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές – «Ξεφεύγει» η κατάσταση

Τι και αν τα σουπερμάρκετ δίνουν πληθωρισμό 1,75% σε σύγκριση με πέρυσι και μεσοσταθμικές αυξήσεις μόλις 1% στο κυλιόμενο δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2024-Νοεμβρίου 2025.

Μια διαφορετική εικόνα δίνουν τα ρεπορτάζ από την αγορά και οι καταναλωτικές ενώσεις, καταγράφοντας ως και διψήφιες ανατιμήσεις σε προϊόντα που πρωταγωνιστούν στο εορταστικό τραπέζι.

Πληθωρισμός τροφίμων και κουραμπιέδες… gourmet

Και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, δείχνουν πως οι τιμές στα τρόφιμα όχι μόνο δεν αποκλιμακώνονται, αλλά επιταχύνονται. Χαρακτηριστικό είναι πως ο πληθωρισμός στην κατηγορία διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά «έτρεξε» με ρυθμό 2,7% τον Νοέμβριο, ήτοι πάνω από τον μέσο γενικό πληθωρισμό.

Κάπως έτσι, με το λαμπερό τραπέζι των χριστουγέννων να αναμένεται πιο ακριβό πολλοί θα νιώσουν -σε επίπεδο τιμών- ατμόσφαιρα… μισελενάτου εστιατορίου.

Η κλασική γαλοπούλα ή ένα χοιρινό κατσαρόλας θα μοιάζουν με «signature dish» ενός διάσημου σεφ. Η υψηλή τιμή δεν θα αντανακλά την εξαιρετική τεχνική ή την καινοτόμο παρουσίαση του πιάτου, αλλά το κόστος των βασικών, απρόσιτων πλέον, πρώτων υλών.

Και ο παραδοσιακός κουραμπιές, το κατεξοχήν γλυκό των Χριστουγέννων θα μεταμορφωθεί σε «amuse-bouche», δηλαδή το εκλεπτυσμένο ορεκτικό που προσφέρουν τα πολυτελή εστιατόρια πριν το κυρίως πιάτο.

Κάπως έτσι, το συνολικό κόστος του τραπεζιού δεν θα θυμίζει πια ένα τυπικό εορταστικό γεύμα, αλλά ένα ολοκληρωμένο «premium menu» σε ένα πολύ καλό εστιατόριο.

Οι ενώσεις καταναλωτών προειδοποιούν

Τις προβλέψεις για ένα αρκετά πιο ακριβό χριστουγεννιάτικο τραπέζι το 2025 σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία των καταναλωτικών ενώσεων.

Ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), Νίκος Τσεμπερλίδης δηλώνει (ΕΡΤ) ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι «θα είναι σίγουρα κατά 10% ακριβότερο», αν δεν υπάρξει αντίδραση από τους καταναλωτές. Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας – ΙΝΚΑ και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών ΙΝΚΑ12 (Νοτίου Αιγαίου), Γιώργος Ευγενικός, κάνει λόγο για το «ακριβότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι της δεκαετίας».

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας μία τετραμελής οικογένεια θα κληθεί να πληρώσει συνολικά 186 ευρώ, αύξηση κατά 30 ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτό μεταφράζεται σε 46,71 ευρώ ανά άτομο, χωρίς να συνυπολογίζονται βασικά συμπληρωματικά έξοδα, όπως λάδι, λεμόνια, ρεύμα, αυγά, στολίδια και κεριά, τα οποία το ΙΝΚΑ εκτιμά σε περίπου 10 ευρώ επιπλέον. Οι ανατιμήσεις αποτυπώνονται σχεδόν σε όλα τα είδη, από τα τρόφιμα μέχρι και τα αναψυκτικά.

Αναλυτικά οι τιμές για τα βασικά είδη έχουν ως εξής:

Γαλοπούλα: 2 κιλά Χ 13 € = 26 €

Αρνί παϊδάκια: 2 κιλά Χ 17 € = 34 €

Λουκάνικα: 1 κιλό Χ 12 € = 12 €

Ντομάτες: 500 γρ. Χ 2,80 €/κιλό = 1,40 €

Αγγούρι: 1 τεμ. Χ 0,70 € = 0,70 €

Κρεμμύδια: 1 ματσάκι Χ 0,80 € = 0,80 €

Λάχανο: 2 τεμ. Χ 1 € = 2 €

Καρότα: ½ κιλό Χ 2 € = 1 €

Πατάτες: 1 κιλό Χ 1,25 € = 1,25 €

Τυρί φέτα: ½ κιλό Χ 13 € = 6,50 €

Κασέρι / γραβιέρα: ½ κιλό Χ 19,80 € = 9,90 €

Κρασί: 0,75 λτ. Χ 16 € = 16 €

Αναψυκτικά: 8 Χ 1 € = 8 €

Μπύρες: 4 Χ 2,20 € = 8,80 €

Μελομακάρονα / κουραμπιέδες: 1 κιλό Χ 19 € = 19 €

Άλλα γλυκά: 18 €

Φρούτα: 4,5 €

Γέμιση γαλοπούλας: 17 €

Σύνολο: 186,85 € για 4 άτομα, δηλαδή 46,71 € ανά άτομο.

Οι σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στις ανατιμήσεις

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η συρρίκνωση του ζωικού κεφαλαίου στην Ελλάδα και την ΕΕ λόγω υψηλού κόστους παραγωγής (ζωοτροφές, ενέργεια), ασθενειών (όπως η ευλογιά των προβάτων) και περιβαλλοντικών περιορισμών. Η μεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές, ιδιαίτερα στο βόειο κρέας (η Ελλάδα καλύπτει μόλις το 10-20% των αναγκών της) και η αύξηση της ζήτησης για ορισμένες κατηγορίες (όπως το μοσχάρι) αποτελούν μια δύσκολη συνθήκη για τα νοικοκυριά που είναι αναγκασμένα να βάλουν και πάλι βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Η γενικότερη άνοδος σε καύσιμα, ενέργεια και άλλα λειτουργικά κόστη που επηρεάζουν τη βιομηχανία τροφίμων κάνουν ακόμα δυσκολότερες τις συνθήκες.

Με τις τιμές στην αγορά να παρουσιάζουν αβεβαιότητα, η μέση τιμή του μοσχαριού κρέατος κινείται ήδη στα 16-17 ευρώ το κιλό, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μέσα στις γιορτές δεν αποκλείεται να προσεγγίσει ακόμα και τα 20 ευρώ.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα (η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόλις το 10%-20% των αναγκών) καθιστά την ελληνική αγορά εξαιρετικά ευάλωτη στις διεθνείς αναταράξεις. Η μειωμένη παραγωγή βόειου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αυξημένο κόστος μεταφορών περιορίζει τις εισαγωγές και ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις τιμές χονδρικής, μεταφέροντας την πίεση σε κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ και εστίαση.

Οι τιμές του βόειου κρέατος αναμένεται να παραμείνουν υψηλές, αν όχι να αυξηθούν περαιτέρω, λόγω της περιορισμένης εγχώριας παραγωγής και της εξάρτησης από τις εισαγωγές. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταλείψει τον κλάδο περίπου το 6% των παραγωγών, κυρίως νέοι. Αυτό από μόνο του έχει οδηγήσει σε μείωση κατά 8% των εκμεταλλεύσεων που παράγουν ελληνικό βόειο κρέας.

Ανατιμήσεις στα φρέσκα κρέατα

Το κύμα ακρίβειας δεν περιορίζεται στο μοσχαρίσιο κρέας. Η εξάπλωση της ευλογιάς έχει προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις και στα αρνιά, τα κατσίκια και τα πρόβατα.

Πιο οικονομική επιλογή, αλλά και αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά, είναι το χοιρινό που φτάνει τα 9,80 €/κιλό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Νοέμβριο του 2025, οι ανατιμήσεις στα φρέσκα κρέατα τρέχουν με διψήφιο ρυθμό 10,6% σε σχέση με πέρυσι. Σε βάθος τετραετίας η τιμή του μοσχαριού έχει αυξηθεί κατά 54,6%, σημειώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό ανατίμησης στον κλάδο του κρέατος.

Φέτος, σύμφωνα με όλα τα δεδομένα και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η μόνη «αστεράτη» διάκριση θα είναι η πραγματική δυσκολία να γεμίσει το τραπέζι.