Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο

Αυξημένο αναμένεται να είναι φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, την ώρα που η απελπισία των καταναλωτών για την ακρίβεια εντείνεται.

Οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα διαμορφώνουν έναν σαφώς πιο «βαρύ» λογαριασμό για τα νοικοκυριά, με τους καταναλωτές να τονίζουν πως «μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και με 50 ευρώ παίρνεις μία μικρή σακουλίτσα».

Ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος θα είναι κατά 20% ακριβότερο συγκριτικά με πέρσι.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών, μία τετραμελής οικογένεια θα κληθεί να πληρώσει συνολικά 186 ευρώ, αύξηση κατά 30 ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι ανατιμήσεις αποτυπώνονται σχεδόν σε όλα τα είδη, από τα τρόφιμα μέχρι και τα αναψυκτικά.

Το κόστος του τραπεζιού

Μοσχαρίσιο κρέας και αμνοερίφια βρίσκονται στο επίκεντρο των αυξήσεων.

Ειδικότερα, 2 κιλά αρνίσια παϊδάκια θα κοστίσουν 34 ευρώ, ενώ αντίστοιχα 1 κιλό λουκάνικα θα στοιχίσουν 12 ευρώ. Την ίδια ώρα, δύο κιλά γαλοπούλας από 26 ευρώ, με 17 ευρώ επιπλέον να στοιχίζει η γέμιση.

Στον λογαριασμό των κρεατικών θα πρέπει να προστεθούν τα κόστη για τυροκομικά, λαχανικά, ποτά, αναψυκτικά και γλυκά, που εκτοξεύουν το συνολικό κόστος σχεδόν στα 200 ευρώ.

Ειδικότερα, στα λαχανικά, οι ντομάτες και τα αγγούρια έχουν τιμές 1,40 (το μισό κιλό) και 0,70 ευρώ (για 1 τεμάχιο) αντίστοιχα, τα καρότα 1 ευρώ το μισό κιλό και οι πατάτες 1,25 ευρώ το κιλό.

Επίσης, η φέτα κοστίζει 6,50 ευρώ το μισό κιλό και το κασέρι ή η γραβιέρα 9,90 ευρώ το μισό κιλό. Το εμφιαλωμένο κρασί 16 ευρώ το μπουκάλι, αναψυκτικά 8 ευρώ τα 8 κουτιά και μπύρες 8,80 ευρώ τα 4 μπουκάλια.

Τα παραδοσιακά γλυκά, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, ανεβάζουν το κόστος κατά 19 ευρώ το κιλό, με το τραπέζι 4 ατόμων για την ημέρα των Χριστουγέννων να κοστίζει φέτος 178,85 ευρώ (δηλαδή σχεδόν 45 ευρώ το άτομο), την ώρα που πέρυσι τα Χριστούγεννα τα ίδια είδη κόστιζαν 156,02 ευρώ.

Μόνη διέξοδος για τους καταναλωτές, ο περιορισμός των αγορών, καθώς το πορτοφόλι πιέζεται αισθητά να ανταποκριθεί και στις υπόλοιπες ανάγκες.

Έτσι, το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι στήνεται πιο μετρημένα, με τις οικογένειες να υπολογίζουν πλέον μέχρι και το τελευταίο ευρώ.