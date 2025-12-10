Πόσο θα κοστίσει φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι (πινάκας)

Φέτος οι Έλληνες καταναλωτές θα χρειαστεί να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς το κόστος για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι εμφανίζεται σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με πέρσι.

Οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα διαμορφώνουν έναν σαφώς πιο «βαρύ» λογαριασμό για τα νοικοκυριά.

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Σύμφωνα με το ΙΝΚΑ, ακριβότερο περίπου 16%-20% είναι φέτος το τραπέζι των Χριστουγέννων σε σχέση με το 2024.

Το τραπέζι 4 ατόμων για την ημέρα των Χριστουγέννων κοστίζει φέτος 178,85 ευρώ

Η γαλοπούλα κοστίζει 26 ευρώ για δύο κιλά, τα αρνίσια παϊδάκια φτάνουν τα 34 ευρώ τα δύο κιλά, ενώ τα λουκάνικα υπολογίζονται σε 12 ευρώ το κιλό.

Στα λαχανικά, οι ντομάτες και τα αγγούρια έχουν τιμές 1,40 (το μισό κιλό) και 0,70 ευρώ (για 1 τεμάχιο) αντίστοιχα, τα καρότα 1 ευρώ το μισό κιλό και οι πατάτες 1,25 ευρώ το κιλό.

Στα τυριά, η φέτα κοστίζει 6,50 ευρώ το μισό κιλό και το κασέρι ή η γραβιέρα 9,90 ευρώ το μισό κιλό. Το εμφιαλωμένο κρασί 16 ευρώ το μπουκάλι, αναψυκτικά 8 ευρώ τα 8 βαζάκια και μπύρες 8,80 ευρώ τα 4 μπουκάλια.

Τα παραδοσιακά γλυκά, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, ανεβάζουν το κόστος κατά 19 ευρώ το κιλό, με επιπλέον 18 ευρώ για άλλα γλυκά το κιλό και 4,5 ευρώ για φρούτα, ενώ η γέμιση για τη γαλοπούλα φτάνει τα 17 ευρώ.

Έτσι, το τραπέζι 4 ατόμων για την ημέρα των Χριστουγέννων κοστίζει φέτος 178,85 ευρώ, που αντιστοιχεί σε κόστος 44,71 ευρώ ανά άτομο. Πέρσι τα Χριστούγεννα ήταν 156,02 με τα ίδια είδη.

Σε αυτό το κόστος δεν έχει υπολογιστεί το λάδι, τα λεμόνια, το ρεύμα, τα αυγά, τα στολίδια, τα κεράκια κ.α., που εκτιμάται ότι κοστίζουν περίπου 10 ευρώ.

Οι ειδικοί αποδίδουν αυτές τις αυξήσεις κυρίως στη μειωμένη παραγωγή και στις σημαντικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Οι καταναλωτές εκφράζουν έντονο προβληματισμό για την ακρίβεια, ενώ από την πλευρά τους οι ζαχαροπλάστες επισημαίνουν ότι οι αυξήσεις στο κόστος βασικών πρώτων υλών, όπως η σοκολάτα, το γάλα και το βούτυρο, είχαν ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη χρονιά.

