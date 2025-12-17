newspaper
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
Ακρίβεια: Δοκιμασία οι χριστουγεννιάτικες αγορές – Η αύξηση των τιμών και το μπάτζετ των εξόδων

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Η τάση της φετινής εορταστικής περιόδου.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Σε αχίλλειο πτέρνα της κυβέρνησης εξελίσσεται η ακρίβεια. Μετά από μια μακρά περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων, το οποίο επηρεάζει οριζόντια κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

«Φουσκωμένος» θα είναι και ο φετινός… εορταστικός λογαριασμός

Όσα χρήματα και να «μοιράσει», αυτά εξανεμίζονται από την πρώτη επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Στο επίκεντρο της πίεσης βρίσκεται το καλάθι του νοικοκυριού, με τις τιμές των βασικών αγαθών διατροφής να καταγράφουν αυξήσεις που συχνά υπερβαίνουν τον επίσημο πληθωρισμό.

Οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων προσαρμόζοντας ανάλογα τα έξοδά τους για τις εορταστικές αγορές

Ασφυκτική πίεση στην αγοραστική δύναμη των πολιτών

Η «ακρίβεια στα ράφια» δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης, αλλά μια κοινωνική πρόκληση που διευρύνει τις ανισότητες και αναγκάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε διαρκή επαναπροσδιορισμό των αναγκών του.

Παράλληλα, το κόστος στέγασης και η ενέργεια απορροφούν ένα δυσανάλογα μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος, εντείνοντας το αίσθημα της οικονομικής ανασφάλειας.

Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης έγκειται στην απόκλιση μεταξύ των τιμών και των μέσων μισθών, οι οποίοι παραμένουν χαμηλοί σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αυτό δημιουργεί μια ασφυκτική πίεση στην αγοραστική δύναμη, καθιστώντας την αντιμετώπιση του πληθωρισμού όχι μόνο στοίχημα οικονομικής πολιτικής, αλλά και προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή και την ευημερία της χώρας.

Κάπως έτσι, και φέτος, οι φετινές χριστουγεννιάτικες αγορές στην Ελλάδα (Δεκέμβριος 2025) εξελίσσονται υπό την έντονη πίεση των ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και όχι μόνο.

Με την ακρίβεια να αναδιαμορφώνει πλήρως τις συνήθειες των καταναλωτών, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 95% των Ελλήνων δηλώνει ότι οι αυξημένες τιμές επηρεάζουν άμεσα τον προϋπολογισμό των γιορτών.

Συγκεκριμένα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Klarna, η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών επηρεάζει σχεδόν κάθε καταναλωτή στις φετινές αγορές της εορταστικής περιόδου.

Το 95,1% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι η αύξηση των τιμών επηρεάζει τον τρόπο που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν τις φετινές εορταστικές αγορές τους.

Αναλυτικά:

  • Το 46,9% θα αναζητήσει πιο οικονομικά προϊόντα
  • Το 37,9% θα περιορίσει τις δαπάνες σε μη απαραίτητα είδη
  • Το 31,3% θα αγοράσει μόνο εφόσον υπάρχει προσφορά
  • Το 23% θα οργανώσει καλύτερα το γιορτινό μενού για να αποφύγει τη σπατάλη τροφίμων
  • Το 21% σκοπεύει να αγοράσει λιγότερα δώρα

Το μπάτζετ των αγορών και τα μέτρα… προστασίας

Η πλειονότητα των καταναλωτών (50,7%) έχει θέσει φέτος συγκεκριμένο προϋπολογισμό για τις χριστουγεννιάτικες αγορές, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη ανάγκη για έλεγχο των εξόδων και αποφυγή υπερβάσεων.

Συγκεκριμένα:

Το 6,9% σκοπεύει να ξοδέψει από 1€ έως 50€ και το 20,9% προγραμματίζει δαπάνες μεταξύ 51€ και 100€.
Το μεγαλύτερο ποσοστό, που φτάνει το 39,1%, διαθέτει προϋπολογισμό από 101€ έως 250€, ενώ το 20,1% σχεδιάζει να ξοδέψει από 251€ έως 500€.
Ένα 7,7% στοχεύει σε δαπάνες από 501€ έως 1.000€, ενώ το 1,6% των καταναλωτών αναφέρει ότι θα ξοδέψει από 1.001€ έως 2.000€.

Σύμφωνα με την έρευνα οι άνδρες φαίνεται να προγραμματίζουν υψηλότερες δαπάνες για χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς υπερτερούν στις κατηγορίες 251€ – 2.000€, ενώ οι γυναίκες συγκεντρώνουν υψηλότερα ποσοστά στο εύρος 1€ – 250€.

Επιπλέον, το 57,8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι πραγματοποιεί ενδελεχή έρευνα πριν από τις αγορές και το 51,4% ότι παρακολουθεί συστηματικά όλες τις δαπάνες του, με ένα 9,4% να χρησιμοποιεί εφαρμογές προϋπολογισμού.

Στιγμιότυπο από την οδό Ερμού όπου οι καταναλωτές έσπευσαν να κάνουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές

Το χρονοδιάγραμμα των αγορών

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των φετινών εορταστικών αγορών, εμφανίζει σημαντική διασπορά. Το 12,2% ξεκινά ήδη από τις πρώτες δύο εβδομάδες του Νοεμβρίου, ενώ το 31% ακολουθεί στο δεύτερο μισό του μήνα. Η πλειονότητα, σε ποσοστό 36,8%, προτιμά να πραγματοποιεί τις αγορές της στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ ένα 14,8% σπεύδει τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου.

Εξοικονόμηση χρημάτων

Σε ένα περιβάλλον που τα νοικοκυριά υπολογίζουν και το τελευταίο ευρώ, περισσότερο από το 27% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι, το τελευταίο δωδεκάμηνο, έχει χρησιμοποιήσει υπηρεσίες «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα». Παράλληλα, οι καταναλωτές υιοθετούν μία σειρά από έξυπνες πρακτικές όπως αγορές κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων (52,9%), εργαλεία σύγκρισης τιμών (39,4%), προγράμματα ανταμοιβής (36,5%), κουπόνια (31,6%) και προγράμματα επιστροφής χρημάτων (27,1%).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2025 σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Appinio, με τη συμμετοχή 1.000 Ελλήνων καταναλωτών ηλικίας 18 – 77 ετών.

Κινήσεις που μπορούν να ελαφρύνουν τον προϋπολογισμό σας

Στα σούπερ μάρκετ, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) για βασικά υλικά ζαχαροπλαστικής και μαγειρικής (αλεύρι, ζάχαρη, λάδι, ξηροί καρποί) είναι αρκετά φθηνότερα από τα επώνυμα. Στις μεγάλες ποσότητες που απαιτούν τα γλυκά των Χριστουγέννων, η διαφορά στην τσέπη είναι θεαματική, ενώ η γεύση παραμένει η ίδια.

Η ψηφιακή στρατηγική 

Εφαρμογές επιβράβευσης: Χρησιμοποιήστε τα apps των σούπερ μάρκετ για εξαργύρωση πόντων ή επιταγών έκπτωσης που μαζεύατε όλο τον χρόνο. Τον Δεκέμβριο πολλοί διπλασιάζουν τους πόντους.

Cashback: Πληρώστε με κάρτες που επιστρέφουν χρήματα (ευρώ ή πόντους) σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Είναι «ζεστό» χρήμα που μπορείτε να ξοδέψετε στις αγορές της τελευταίας στιγμής.

Εορτασμοί με σύνεση

Κάντε νωρίς κρατήσεις σε εισιτήρια θεάματος 

Αν σχεδιάζετε να πάτε σε κάποια θεατρική παράσταση, κλείστε τα εισιτήρια online τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν. Πολλές πλατφόρμες προσφέρουν «οικογενειακά πακέτα» ή εκπτώσεις προπώλησης που δεν υπάρχουν στο ταμείο.

Με την ακρίβεια να έχει παγιωθεί, η αντιμετώπιση της απαιτεί κάθε χρόνο και καλύτερη στρατηγική.

