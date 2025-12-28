newspaper
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Πυρηνικά: Οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης όπλων οδεύουν προς τέλμα το 2026 – Αυξάνεται ο κίνδυνος κρίσης
Κόσμος 28 Δεκεμβρίου 2025 | 11:10

Πυρηνικά: Οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης όπλων οδεύουν προς τέλμα το 2026 – Αυξάνεται ο κίνδυνος κρίσης

Τα πυρηνικά όπλα συνεχίζουν να διαδίδονται και πλέον οι Διεθνείς Συνθήκες που υποτίθεται ότι εξασφάλιζαν ένα πλαίσιο προστασίας οδηγούνται σε κατάρρευση

Σύνταξη
Τα πυρηνικά όπλα έχουν σταματήσει να θεωρούνται ταμπού καθώς όχι μόνο η απειλή χρήσης τους έχει επανέλθει από τις μεγάλες δυνάμεις τα τελευταία χρόνια, αλλά και η παραβίαση «κόκκινων γραμμών» όπως τα πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις έχουν μπει στην ημερήσια διάταξη.

Το νομικό οικοδόμημα του ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών κινδυνεύει παράλληλα να συνεχίσει να αποσαθρώνεται το 2026 αυξάνοντας τους κινδύνους για μία πυρηνική κρίση δύσκολα διαχειρίσιμη στην παρούσα ρευστή διεθνή συγκυρία, αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Στον «αέρα» δύο Συνθήκες

Δύο σημαντικά ραντεβού αναμένονται κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους: η εκπνοή της διμερούς αμερικανορωσικής συνθήκης New Start στις 5 Φεβρουαρίου και η Revcon, η διάσκεψη αναθεώρησης της Συνθήκης Μη Διάδοσης των πυρηνικών όπλων (NPT), ο ακρογωνιαίος λίθος του οικοδομήματος της πυρηνικής ασφάλειας, τον Απρίλιο στην Νέα Υόρκη.

Η διάσκεψη αυτή πραγματοποιείται κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια και στόχος της είναι η επιβίωση της NPT. Αλλά κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων διασκέψεων, τα 191 κράτη που έχουν υπογράψει την συνθήκη απέτυχαν να υιοθετήσουν τελικό κείμενο. Και το ίδιο αναμένεται να συμβεί το 2026, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Αυτή η Revcon θα είναι δύσκολη», προειδοποίησε στις αρχές του Δεκεμβρίου η Alexandra Bell, πρόεδρος του Bulletin of the Atomic Scientists κάνοντας την εκτίμηση ότι «οι προοπτικές του οικοδομήματος του ελέγχου των πυρηνικών είναι δυσοίωνες».

Τα πυρηνικά όπλα έχουν σταματήσει να θεωρούνται ταμπού καθώς η απειλή χρήσης τους έχει επανέλθει από τις μεγάλες δυνάμεις τα τελευταία χρόνια

«Βρισκόμαστε στο σημείο της σχεδόν καθολικής αποξήλωσης του οικοδομήματος αυτού», δήλωσε ο Ρώσος Αντον Χλοπκόφ, διευθυντής του Κέντρου Σπουδών για την Ενέργεια και την Ασφάλεια (Ceness) της Μόσχας κατά την διάρκεια online διάσκεψης που οργάνωσαν τα Ηνωμένα Εθνη.

Σχετικά με την Revcon, «πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές υπό τις παρούσες συνθήκες και να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε ό,τι υπάρχει».

Κινεζική ισχύς

Από τα αμερικανικά πλήγματα κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων μέχρι την δοκιμαστική εκτόξευση του ρωσικού πυρηνοκίνητου πυραύλου και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη επανάληψη των πυρηνικών δοκιμών, το πυρηνικό σκηνικό σκοτείνιασε το 2025, την ώρα που «το οικοδόμημα του ελέγχου των εξοπλισμών καταρρέει», εξηγεί η Γαλλίδα Emmanuelle Maitre της Fondation pour la recherche stratégique (FRS).

Ολο αυτό το οικοδόμημα έχει κατασκευασθεί σε βάθος δεκαετιών επί ενός άξονα Ουάσινγκτον-Μόσχας, αλλά η αύξηση της ισχύος της Κίνας και οι τεχνολογικές εξελίξεις το αποδυναμώνουν. Και καθώς οι διεθνείς σχέσεις είναι όλο και περισσότερο τεταμένες, κανείς δεν έχει βρει τον τρόπο για να προσαρμόσει το προστατευτικό αυτό πλαίσιο στις επιταγές της εποχής.

«Η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις πυρηνικές και συμβατικές δυνάμεις και η ρηξικέλευθων τεχνολογιών (το αμερικανικό πρόγραμμα Golden Dome, τα νέα υπερηχητικά όπλα κ.α) έχουν μεταμορφώσει την παραδοσιακή πυρηνική αποτροπή σε μία πολυτομεακή έννοια», συνοψίζει η Hua Han του πανεπιστημίου του Πεκίνου.

«Το τριπολικό σχήμα εισάγει πολυπλοκότητες πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που προέκυπταν από το διπολικό μοντέλο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου. Η αναπτυσσόμενη συνεργασία ανάμεσα στην Κίνα και την Ρωσία περιπλέκει τους υπολογισμούς της αποτροπής, κυρίως στα δύο βασικά θέατρα επιχειρήσεων: στην Ευρώπη και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού».

Αποτέλεσμα: η New Start, η οποία προβλέπει τον περιορισμό του αριθμού των όπλων και μηχανισμούς ελέγχου είναι πολύ πιθανό να εκπνεύσει.

«Ήδη όλος ο τομέας του ελέγχου δεν είναι πλέον λειτουργικός, οι ειδοποιήσεις όταν μεταφέρεται ένας πύραυλος και όλα αυτά έχουν εκλείψει. Αυτό που μένει είναι η εθελούσια δέσμευση διατήρησης των ανώτατων ορίων», υπενθυμίζει η Emmanuelle Maitre.

Μακροπρόθεσμος κίνδυνος

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον τους να τελειώνουν με την New Start, λέει ο Robert Peters του Heritage Foundation μιλώντας για την βούληση μεγάλο μέρους της αμερικανικής στρατηγικής κοινότητας: να μην δένουμε τα χέρια μας μόνο με την Μόσχα. Το Πεκίνο, το οποίο προς το παρόν έχει μικρότερο πυρηνικό οπλοστάσιο, αρνείται μέχρι σήμερα τριμερή διάλογο για τον έλεγχο των εξοπλισμών.

«Η Κίνα είναι πυρηνική δύναμη με την ταχύτερη ανάπτυξη στον κόσμο. Κατασκευάζει εκατό νέες κεφαλές κάθε χρόνο και πλέον διαθέτει περισσότερες βάσεις διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες», επισήμαινε στα μέσα του Δεκεμβρίου κατά την διάρκεια συμποσίου το βρετανικό International Institute For Strategic Studies (IISS). «Η συνθήκη New Start δεν προσφέρει καμία λύση στο πρόβλημα αυτό».

Ωστόσο, δεν πρέπει να περιμένει κανείς ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες από τις 6 Φεβρουαρίου, μετά την εκπνοή της ισχύος της συνθήκης.

Στην Ουάσιγκτον όπως και στην Μόσχα, «υπάρχει ένα μικρό περιθώριο ελιγμών για την επαναφορά οπλικών συστημάτων σε υπηρεσία, αλλά αυτό δεν είναι αριθμητικά σημαντικό. Υπάρχουν περιοριστικοί παράγοντες που θα επιβραδύνουν την ανάκτηση της ισχύος, σύμφωνα με την Emmanuelle Maitre.

Όμως, αυτή η μελλοντική απάρνηση εργαλείων ελέγχου των εξοπλισμών αυξάνει τους κινδύνους για την ανάκυψη μίας πυρηνικής κρίσης και για έναν κόσμο που χωρίς εργαλεία επίλυσής της θα προσέφευγε στην χρήση πολεμικής βίας.

Αν δεν υπάρξει τελική συμφωνία στην Revcon, «δεν θα υπάρξει και άμεση και επιβλαβής συνέπεια, συνοψίζει η Emmanuelle Maitre. «Αλλά, όσο λιγότερο λειτουργεί η NPT, τόσο λιγότερο μπορεί κανείς να προσφέρει συλλογικές λύσεις σε περίπτωση κρίσης».

Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ
Κόσμος 28.12.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

Την Δευτέρα θα συνέλθει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, καθώς είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζει έδαφος της Σομαλίας ως ανεξάρτητο

Σύνταξη
Γουινέα: Ομάδα ενόπλων «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί, λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες
Κόσμος 28.12.25

Γουινέα: Ομάδα ενόπλων «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί, λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Γουινέα, ομάδα ενόπλων με «ανατρεπτικές προθέσεις» με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί.

Σύνταξη
Χιόνι και πάγος δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες των ΗΠΑ – Στα λευκά η Νέα Υόρκη
Κόσμος 28.12.25

Χιόνι και πάγος δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες των ΗΠΑ – Στα λευκά η Νέα Υόρκη

Ο χειμερινός καιρός στις βορειοανατολικές ΗΠΑ προκαλεί χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, την ώρα που χιλιάδες πολίτες διασκέδασαν με το χιόνια σε πάρκα στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ
Κόσμος 28.12.25

Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ

Οι εκλογές στη Μιανμάρ ξεκινούν με τον εμφύλιο πόλεμο να συνεχίζεται χωρίς ελπίδα για δημοκρατική μετάβαση, με το κόμμα που υποστηρίζεται από τη χούντα να είναι το φαβορί για τη «νίκη»

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»
Απελάσεις - Εξπρές 28.12.25

Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»

Η Μεγάλη Βρετανία φέρεται να προχώρησε σε συμφωνία με την Αγκόλα και την Ναμίμπια και την Αγκόλα σε σχέση με απελάσεις μεταναστών υπό την απειλή της ακύρωσης έγκρισης βίζα.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το βεληνεκές κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον πλοίων – Φτάνουν στην Δυτική Ακτή
Χάρτης 28.12.25

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το βεληνεκές κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον πλοίων – Φτάνουν στην Δυτική Ακτή

Η Κίνα διαθέτει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν μέχρι την δυτική ακτή των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Σύνταξη
«Ένταση» ανάμεσα σε Νετανιάχου και την ομάδα του Τραμπ πριν τη συνάντηση της Δευτέρας
Γάζα / Ιράν 28.12.25

«Ένταση» ανάμεσα σε Νετανιάχου και την ομάδα του Τραμπ πριν τη συνάντηση της Δευτέρας

Αμερικανικά και διεθνή μέσα μεταδίδουν πως η συνάντηση ανάμεσα στους Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν αναμένεται ήρεμη καθώς υπάρχει «εκνευρισμός» στην αμερικανική πλευρά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως μετά την συνάντηση με τον Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες
Κόσμος 28.12.25

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως μετά την συνάντηση με τον Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο πριν την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και αναμένεται να τους ενημερώσει και μετά από τις συνομιλίες στο Μαϊάμι

Σύνταξη
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Euroleague 28.12.25

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Από... κοντά παρακολουθεί ο Ολυμπιακός τις εξελίξεις στην Παρτιζάν και την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού ο παίκτης αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
Ivan Greko: «Δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος του τράπερ μετά τη σύλληψή του
Ελλάδα 28.12.25

Ivan Greko: «Δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος του τράπερ μετά τη σύλληψή του

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τράπερ Ivan Greko από τις 17 Δεκεμβρίου ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση που του είχε επιβληθεί, έχει ήδη αντικατασταθεί με άλλους όρους

Σύνταξη
«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Τα στατιστικά της «απόβασης» στο… «ελληνικό καλάθι»
Τα στατιστικά της «απόβασης» 28.12.25

«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο - Η οικονομία του scroll στο... «ελληνικό καλάθι»

Το εύρος της διείσδυσης, τα κίνητρα, οι συνήθειες και οι αντιλήψεις γύρω από την αγορά προϊόντων από πλατφόρμες εκτός ΕΕ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι απώλειες για την ελληνική οικονομία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κρήτη: Μεθυσμένος άνδρας έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε – Τη σορό του εντόπισαν πολίτες
Στην Κρήτη 28.12.25

Μεθυσμένος άνδρας έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε - Τη σορό του εντόπισαν πολίτες

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη - Ο 72χρονος Γερμανός είχε καταναλώσει πολύ αλκοόλ το βράδυ της Παρασκευής και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί

Σύνταξη
Κρήτη: Νέα διάσωση 108 μεταναστών νότια της Γαύδου – Πάνω από 800 άνθρωποι στο κέντρο της Αγυιάς
Στην Κρήτη 28.12.25

Νέα διάσωση 108 μεταναστών νότια της Γαύδου - Πάνω από 800 άνθρωποι στο κέντρο της Αγυιάς

Η κατάσταση στα Χανιά στην Κρήτη έχει επανέλθει σε κρίσιμο επίπεδο καθώς δυσκολεύει περαιτέρω η διαχείριση του χώρου και των εκατοντάδων διασωθέντων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

Σύνταξη
Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
Απέλπιδες προσπάθειες 28.12.25

Δεν πτοούνται από τις «διασπαστικές κινήσεις» οι αγρότες και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα - Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Σύνταξη
Καυγάς στη λήξη του Μπουλς – Μπακς λόγω καρφώματος του Αντετοκούνμπο (vid)
NBA 28.12.25

Καυγάς στη λήξη του Μπουλς – Μπακς λόγω καρφώματος του Αντετοκούνμπο (vid)

Η επιλογή του Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώσει εντυπωσιακά στην τελευταία φάση του Μπουλς - Μπακς και ενώ το παιχνίδι είχε κριθεί υπέρ της ομάδας του, έγινε αιτία για να ανάψουν τα αίματα...

Σύνταξη
Δημόσια πανεπιστήμια: Προς διαγραφή 280.000 φοιτητές – 35.000 αιτήθηκαν παράταση σπουδών
Οι εξαιρέσεις 28.12.25

Προς διαγραφή 280.000 φοιτητές στα δημόσια πανεπιστήμια - 35.000 αιτήθηκαν παράταση σπουδών

Όσοι φοιτητές δεν εκκίνησαν τη διαδικασία της «δεύτερης ευκαιρίας», θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος του ημερολογιακού έτους - Ποιοι εξαιρούνται - Τι ισχύει για γονείς, εργαζομένους και αθλητές

Σύνταξη
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε
Ελλάδα 28.12.25

«Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε» - Παρέμβαση Ράμμου για Φλώρινα

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, πήρε θέση για το περιστατικό στη Φλώρινα σημειώνοντας ότι «σήμερα απαγορεύεται ένα τραγούδι αύριο μπορεί να απαγορευτεί η ελευθερία του λόγου»

Σύνταξη
Μακεδονικά φαντάσματα
Πατριδοκαπηλία 28.12.25

Μακεδονικά φαντάσματα

Κάποιοι θέλουν να επενδύσουν ξανά σε έναν άνευ αντικειμένου εθνικισμό σε σχέση με το «Μακεδονικό»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
