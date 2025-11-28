Τραμπ: Παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2 – Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα
Χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρήγγειλε βομβαρδιστικά Β2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Πέμπτη, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, πως η κυβέρνησή του παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά αεροσκάφη χαμηλής παρατηρησιμότητας B-2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκε όταν εξαπολύθηκαν τα πλήγματα εναντίον τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν το καλοκαίρι.
«Αυτά τα όμορφα βομβαρδιστικά B-2 εξάλειψαν εντελώς το δυναμικό του Ιράν ως προς τα πυρηνικά», είπε ο κ. Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ισχυρισμό που έχει αμφισβητηθεί. «Μόλις παραγγείλαμε πολλά περισσότερα, κι ο λόγος που το κάναμε είναι πως είναι εντελώς απίστευτα, εντελώς αόρατα», πρόσθεσε.
Τα υποηχητικά στρατηγικά βομβαρδιστικά τύπου B-2 Spirit (Northop), με σχήμα λάμδα και χαρακτηριστικά αποφυγής εντοπισμού από ραντάρ, υπολογίζεται πως κόστισαν κάπου 740 εκατομμύρια δολάρια το ένα την περίοδο που κατασκευάστηκαν. Με βάση όσα είναι γνωστά, αποκτήθηκαν και τέθηκαν σε υπηρεσία 21, από τα 132 που σχεδιαζόταν να κατασκευαστούν αρχικά. Μπορούν να φέρουν συμβατικά και πυρηνικά όπλα.
Ο Τραμπ απέφυγε να αναφέρει συγκεκριμένα πόσα βομβαρδιστικά παραγγέλθηκαν.
Νέες ρατσιστικές επιθέσεις
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίσης επίθεση κατά των μεταναστών και των προσφύγων απειλώντας ότι θα παγώσει τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου μετά τη δολοφονική επίθεση σε δύο μέλη της εθνοφρουράς στον Λευκό Οίκο, από άτομο αφγανικής καταγωγής που συνεργαζόταν με τις αμερικανικές υπηρεσίες και τη CIA στο Αφγανιστάν.
«Θα παγώσω μόνιμα τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου, ώστε το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών να μπορέσει να ανακάμψει πλήρως», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Απείλησε επίσης να ανατρέψει «εκατομμύρια» εγκρίσεις εισόδου που είχαν δοθεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν και να «απομακρύνει οποιονδήποτε δεν αποτελεί καθαρό όφελος για τις Ηνωμένες Πολιτείες». Πρόσθεσε ότι σκοπεύει να τερματίσει όλα τα ομοσπονδιακά επιδόματα και τις επιδοτήσεις προς μη πολίτες και να απελάσει οποιονδήποτε θεωρείται απειλή για την ασφάλεια ή «μη συμβατό με τον δυτικό πολιτισμό».
