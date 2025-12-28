Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM

Ο άνθρωπος που ανέλαβε την IBM και την επανέφερε στην κορυφή της τεχνολογικής βιομηχανίας, Λούις Γκέρστνερ, πέθανε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου σε ηλικία 83 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωσε σε email που έστειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άρβιντ Κρίσνα, την επόμενη ημέρα στους υπαλλήλους.

Η εννέαετης θητεία του Γκέρστνερ ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που είναι γνωστή ως «Big Blue» χρησιμοποιείται συχνά ως case study για το τι εστί εταιρική ηγεσία.

Απέλυσε 35.000 από τους 300.000 υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν συνηθίσει σε μια κουλτούρα ισόβιας θητείας

Η κρίση της IBM

Την Πρωταπριλιά του 1993, έγινε ο πρώτος ξένος που διηύθυνε την IBM, η οποία αντιμετώπιζε το δίλημμα της πτώχευσης ή της διάλυσης μετά από μια περίοδο κατά την οποία ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στους προσωπικούς υπολογιστές και τους κεντρικούς υπολογιστές.

Έστρεψε την εταιρεία με έδρα το Άρμονκ της Νέας Υόρκης προς τις επιχειρηματικές υπηρεσίες και μακριά από την παραγωγή υλικού, αντιστρέφοντας μια κίνηση διάσπασης της εταιρείας σε 12 ή περισσότερες ημιαυτόνομες μονάδες με στόχο μεγαλύτερα κέρδη.

Ο Γκέρστνερ μείωσε το κόστος και πούλησε μη παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων και της συλλογής έργων τέχνης της IBM.

Απέλυσε 35.000 από τους 300.000 υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν συνηθίσει σε μια κουλτούρα ισόβιας θητείας βασισμένη σε αρχές που καθιέρωσε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Τόμας Γουάτσον ο πρεσβύτερος στις αρχές του 20ού αιώνα.

Τόνισε την ομαδική εργασία σε ολόκληρη την εταιρεία για να αντικαταστήσει την παράδοση της αφοσίωσης σε διάφορα τμήματα και συνέδεσε την αμοιβή με την εταιρική απόδοση και όχι με τα ατομικά αποτελέσματα. Για την επίτευξη των στόχων απόδοσης, έδωσε έμφαση στην τακτική λογοδοσία αντί να περιμένει τις ετήσιες αξιολογήσεις απόδοσης.

Η βασική αλλαγή του ήταν να καταργήσει την κουλτούρα της IBM να πουλάει συνδυασμένα προϊόντα που λειτουργούσαν μόνο με άλλα προϊόντα της IBM, από υπολογιστές μέχρι λειτουργικά συστήματα και λογισμικό. Τα προϊόντα που θεωρούσε χαμένα, εγκαταλείφθηκαν. Έβγαλε την παραγωγή του OS/2, ενός λειτουργικού συστήματος που είχε σκοπό να αμφισβητήσει τα Windows της Microsoft και το οποίο δεν είχε αποδειχθεί δημοφιλές στους πελάτες.

«Η ηγεσία του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναμόρφωσε την εταιρεία», έγραψε ο Κρίσνα. «Όχι κοιτάζοντας πίσω, αλλά εστιάζοντας αδιάκοπα σε αυτό που θα χρειάζονταν οι πελάτες μας στη συνέχεια».

Ο Γκέρστνερ στοιχημάτισε νωρίς στο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο

Εστίαση στο middleware

Η IBM έδωσε έμφαση στο λεγόμενο middleware — λογισμικό για βάσεις δεδομένων, διαχείριση συστημάτων και διαχείριση συναλλαγών. Η εταιρεία έγινε ο πάροχος ολοκληρωμένων συστημάτων για τα δίκτυα και τα συστήματα των εταιρειών, πρόθυμη να βοηθήσει, ανεξάρτητα από το αν το υλικό που χρησιμοποιήθηκε έφερε το όνομα της IBM ή όχι.

Ο Γκέρστνερ στοιχημάτισε νωρίς στο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο, όπως υπέθεσε σωστά, θα έδινε λιγότερη έμφαση στους προσωπικούς υπολογιστές και περισσότερο σε διακομιστές, δρομολογητές και άλλο πιο εξελιγμένο εξοπλισμό που θα επωφελούνταν από την τεχνογνωσία της IBM στις υπηρεσίες και θα περιλάμβανε αγοραστές εξοικειωμένους με το δυναμικό πωλήσεων της IBM, όπως οι επικεφαλής τεχνολογίας.

Αργότερα κατά τη διάρκεια της θητείας του, πραγματοποίησε επίσης ορισμένες στρατηγικές εξαγορές, όπως η πληρωμή 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Lotus Development Corp., της οποίας το προϊόν Notes ήταν ζωτικής σημασίας για να βοηθήσει τους πελάτες της IBM να συνεργαστούν σε επίπεδο επιχείρησης.

Η μετατόπιση από το υλικό στις υπηρεσίες είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες από 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 1992 σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια το 2001. Η τιμή της μετοχής της IBM αυξήθηκε από 13 δολάρια σε 80 δολάρια στα εννέα χρόνια που υπηρέτησε ως Διευθύνων Σύμβουλος, προσαρμοσμένη για τις διασπάσεις μετοχών, και η αγοραία αξία της IBM αυξήθηκε από 29 δισεκατομμύρια δολάρια σε περίπου 168 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την ίδια περίοδο.

«Αν είχα δικαίωμα ψήφου, η πιο σημαντική κληρονομιά της θητείας μου στην IBM θα ήταν η πραγματικά ολοκληρωμένη οντότητα που έχει δημιουργηθεί», έγραψε το 2002. «Σίγουρα ήταν η πιο δύσκολη και επικίνδυνη αλλαγή που έκανα».

Ο ταλαντούχος κύριος Γκέρστνερ

Ο Λούις Βίνσεντ Γκέρστνερ Τζούνιορ γεννήθηκε την 1η Μαρτίου 1941 στη Μινιόλα της Νέας Υόρκης, από τον Λούις Γκέρστνερ τον πρεσβύτερο, οδηγό φορτηγού μεταφοράς γάλακτος, και τη Μάρτζορι Ρούταν, γραμματέα και διοικητική υπάλληλο κολεγίου. Ήταν ένας από τους τέσσερις αδελφούς.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Mineola’s Chaminade, ένα ανταγωνιστικό καθολικό ίδρυμα. Απέκτησε πτυχίο μηχανικού από το Dartmouth College και MBA από το Πανεπιστήμιο Harvard.

Μετά το Χάρβαρντ, εντάχθηκε στην McKinsey & Co. ως σύμβουλος. Έγινε συνέταιρος σε τέσσερα χρόνια και πέρασε εκεί 12 χρόνια πριν αναλάβει εργασία στην American Express.

Εργάστηκε εκεί για το τμήμα πιστωτικών καρτών και στη συνέχεια ανέλαβε υπηρεσίες που σχετίζονται με ταξίδια. Υπό την ηγεσία του, η Amex, η οποία εκείνη την εποχή προσέφερε κυρίως ταξιδιωτικές κάρτες, αύξησε την παρουσία της στα καταστήματα λιανικής και δημιούργησε premium κάρτες που επέτρεπαν στους πελάτες να έχουν ανεξόφλητα υπόλοιπα.

Με την άνοδό του στην κορυφή της διοίκησης στην Amex να έχει μπλοκαριστεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο James D. Robinson III, ο Gerstner συμφώνησε να διευθύνει την RJR Nabisco Inc., όπου παρέμεινε τέσσερα χρόνια πριν ενταχθεί στην IBM. Κύριο μέλημά του στην RJR Nabisco ήταν να μειώσει το χρέος των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προέκυψε από την εξαγορά με μόχλευση που δημιούργησε την εταιρεία καπνού και καταναλωτικών προϊόντων.

Το διοικητικό συμβούλιο της IBM ξεκίνησε την αναζήτηση νέου διευθύνοντος συμβούλου αφότου έδιωξε τον John Akers τον Ιανουάριο του 1993, ακριβώς τη στιγμή που η εταιρεία ανέφερε τη μεγαλύτερη ετήσια ζημία της. Επιλέγοντας τον Gerstner, το διοικητικό συμβούλιο επέλεξε την εμπειρία σε θέματα διοίκησης αντί της εμπειρίας σε θέματα υπολογιστών.

Από την πρώτη ημέρα του Γκέρστνερ, τον Απρίλιο του 1993, μέχρι την ανακοίνωση της παραίτησής του τον Ιανουάριο του 2002, οι μετοχές της IBM εννεαπλασιάστηκαν, ενώ ο δείκτης Standard & Poor’s 500 κέρδισε 154%. Ο Sam Palmisano τον διαδέχθηκε, πρώτα ως Διευθύνων Σύμβουλος και στη συνέχεια ως πρόεδρος όταν ο Gerstner συνταξιοδοτήθηκε στα τέλη του 2002.

Το 2003, ο Γκέρστνερ έγινε πρόεδρος του Ομίλου Carlyle, της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων με έδρα την Ουάσινγκτον. Επέβλεψε την επέκταση της εταιρείας στην Ασία και τη Λατινική Αμερική και τις πρώτες προετοιμασίες για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, κάτι που έγινε το 2012. Συνταξιοδοτήθηκε το 2008, παραμένοντας ως ανώτερος σύμβουλος.

Με τη σύζυγό του, Ρόμπιν, απέκτησε δύο παιδιά. Ο γιος τους, Λουδοβίκος Γ΄, πέθανε το 2013 μετά από ατύχημα πνιγμού σε εστιατόριο.

Μέσω του οργανισμού Gerstner Philanthropies, η οικογένεια έχει υποστηρίξει βιοϊατρική έρευνα, περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και κοινωνικές υπηρεσίες στη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη και την κομητεία Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Η οικογένεια υποστηρίζει εδώ και πολύ καιρό την κλινική Mayo.

