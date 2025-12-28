Άργησε αλλά πήρε… μπρος τελικά η boxing day στη Βρετανία

Τις απογευματινές ώρες αποφάσισαν οι καταναλωτές να αξιοποιήσουν τις προσφορές της Boxing Day, οδηγώντας σε μια αύξηση της επισκεψιμότητας των ετήσιων πωλήσεων, η οποία άγγιξε τα υψηλότερα επίπεδα της δεκαετίας.

Αυξήθηκε κατά 4,4% σε όλους τους προορισμούς λιανικής πώλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών δρόμων και των εμπορικών κέντρων, σε σύγκριση με την ίδια ημέρα πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της MRI Software, που επισήμανε πως η ισχυρή αγοραστική δυναμική μετά τα Χριστούγεννα θα συνεχιστεί και τη νέα χρονιά.

Υπενθυμίζεται πως η Boxing Day είναι ονομασία που έχει δοθεί στην 26η Δεκεμβρίου κάθε έτους, η οποία είναι επίσημη αργία στις Αγγλία και Ιρλανδία, αλλά και σε άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας των Εθνών με κυρίως χριστιανικό πληθυσμό.

Οι δαπάνες της Boxing Day

Ωστόσο, η αυξημένη επισκεψιμότητα δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε υψηλότερες δαπάνες, και η Barclays έχει προβλέψει ότι οι καταναλωτές θα ξοδέψουν 1 δισεκατομμύριο λίρες λιγότερες στις φετινές προσφορές της Boxing Day.

Μέχρι τις 3 μ.μ. στις 26 Δεκεμβρίου, φαινόταν ότι υπήρχε μια συγκρατημένη αντίδραση στις πωλήσεις , σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της MRI, με τις επισκέψεις σε κεντρικούς δρόμους να μειώνονται κατά 1,5% σε σύγκριση με το 2024 και τις επισκέψεις σε εμπορικά κέντρα να μειώνονται κατά 0,6%.

Το MRI καταγράφει την επισκεψιμότητα σε περισσότερα από 660 καταστήματα λιανικής πώλησης σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και η αναλύτρια λιανικής Jenni Matthews δήλωσε σο BBC ότι καθώς προχωρούσε η μέρα, κατέστη σαφές ότι «οι αγοραστές αποφάσιζαν να βγουν έξω, αλλά λίγο αργότερα μέσα στην ημέρα».

Καταναλωτικό κρεσέντο

«Η ώθηση της δραστηριότητας οφείλεται στην κορύφωση των επισκέψεων σε όλους τους προορισμούς λιανικής πώλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 5 μ.μ. έως τις 11 μ.μ., σημειώνοντας κατά μέσο όρο +9,6%, έναντι μέσης αύξησης +3,1% από τις 6 π.μ. έως τις 5 μ.μ.», δήλωσε.

Καθώς πολλά καταστήματα δεν θα ανοίξουν ξανά μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, η Matthews δήλωσε ότι είναι πιθανό οι χώροι φιλοξενίας και αναψυχής να έχουν επωφεληθεί από την αύξηση της επισκεψιμότητας.

«Αυτό αποτελεί μια πρώιμη ένδειξη ότι ο τομέας του λιανικού εμπορίου μπορεί κάλλιστα να κλείσει το έτος με θετικό πρόσημο, δεδομένων των δύσκολων καιρών που αντιμετώπισε στην αρχή του έτους», είπε.

Οι αγοραστές βρέθηκαν σε καταναλωτικό κρεσέντο το Σάββατο, σύμφωνα με τα στοιχεία της MRI, με την επισκεψιμότητα σε όλους τους προορισμούς λιανικής να αυξάνεται κατά 1,6% σε σύγκριση με τις 27 Δεκεμβρίου πέρυσι.

Ανέφερε, δε, πως με το τέλος των οικογενειακών συγκεντρώσεων και την έλευση της νέας χρονιάς, το MRI προβλέπει ότι το κρεσέντο θα συνεχίσει να αυξάνεται τις επόμενες ημέρες.

«Οι καταναλωτές πιθανότατα θα ψωνίζουν από τις εκπτώσεις, αξιοποιώντας στο έπακρο τις εορταστικές εκδηλώσεις και τα αξιοθέατα στις πόλεις και προμηθεύονται τα απαραίτητα για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, διατηρώντας σε ισχύ την εορταστική περίοδο λιανικής πώλησης», είπε.

Οι αναλυτές λένε ότι το 2025 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους καταναλωτές, καθώς οι αυξανόμενες τιμές και άλλοι παράγοντες έχουν περιορίσει τα οικονομικά των νοικοκυριών.

Η έκθεση καταναλωτικών δαπανών της Barclays έδειξε ότι λιγότεροι άνθρωποι σχεδίαζαν να επωφεληθούν από τις πωλήσεις, προβλέποντας ότι οι αγοραστές θα δαπανήσουν 3,6 δισεκατομμύρια λίρες, από 4,6 δισεκατομμύρια λίρες πέρυσι.

Πρόσφατα στοιχεία για τις λιανικές δαπάνες από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία έδειξαν ότι πολλοί αγοραστές αντιστάθηκαν στο δέλεαρ των εκπτώσεων της Black Friday του Νοεμβρίου, με αύξηση μόνο 0,1% στον όγκο πωλήσεων.

Πηγή: ot.gr