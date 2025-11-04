newspaper
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
Διεθνής Οικονομία 04 Νοεμβρίου 2025 | 13:10

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Spotlight

Άλλη μια μέρα φαίνεται να «μαυρίζει» η αγορά τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα των επιχειρήσεων, καθώς μετά τον αγοραστικό πυρετό του Black Friday και της Cyber Monday ακολουθεί ένα διαφορετικό «γεγονός» που κάνει αίσθηση στον ταξιδιωτικό κόσμο: η Travel Tuesday.

Αντί να γεμίζει κανείς το καλάθι του με ένα σωρό υλικά πράγματα, ήρθε αυτή η μέρα να μετατοπίσει την προσοχή των καταναλωτών στα ταξίδια και στις αποδράσεις.

Η Travel Tuesday, η ημέρα μετά το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, γεννήθηκε ως απάντηση στη φαινομενικά ολοένα και πιο έντονη μετατόπιση των καταναλωτών προς τις εμπειρίες και όχι προς τα υλικά αγαθά. Η προσμονή για την Travel Tuesday έχει γίνει «μετα-Thanksgiving» αμερικανική παράδοση για πολλούς ταξιδιώτες και φέτος, η Travel Tuesday θα είναι στις 2 Δεκεμβρίου.

Ποιά είναι όμως η καλύτερη μέρα για να κλείσει κανείς εισιτήρια; Οι περισσότερες αεροπορικές αρχίζουν να «βγάζουν» εκπτώσεις το βράδυ της Δευτέρας, και το πρωί της Τρίτης θα βρεις μερικές από τις χαμηλότερες τιμές, με μέση εξοικονόμηση 15%–25% ανά εισιτήριο. Έτσι αν θέλει κανείς να πετύχει εξαιρετικές προσφορές, η Τρίτη είναι το «εισιτήριό» του για εξοικονόμηση.

Έως 80% μειώσεις

Σύμφωνα με τα δεδομένα μιας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες, τη Skyscanner, η ζήτηση για κρατήσεις κατά την Travel Tuesday παρουσιάζει τεράστια αύξηση, καθώς οι εκπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 60% σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, ορισμένοι travel clubs διαφημίζουν έως 80% σε περιορισμένο στοκ (με αυστηρούς όρους).

Βέβαια, για τη Skyscanner τα  μυστικά για να κλείσει κανείς τις καλύτερες ευκαιρίες Travel Tuesday βρίσκονται στις εξής κινήσεις.

Χρειάζεται να κοιτάξει κανείς πέρα από τις τιμές, όπως τι περιλαμβάνουν τα πακέτα: παραδοτέες αποσκευές, χειραποσκευή ή γεύματα, καθώς και τυχόν έξτρα χρεώσεις. Κάποιες προσφορές έχουν αποκλειστικές ημερομηνίες. Επιπλέον, πρέπει να προσέχουμε τις παροχές ψυχαγωγίας εν πτήσει, Wi‑Fi και άνεση καθίσματος — ειδικά σε μεγάλες διαδρομές. Αεροπορικές εταιρείες προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα παροχών, οπότε η ιεράρχηση όσων εκτιμάς σε βοηθά να επιλέξεις σωστά. Τέλος, ελέγξτε αλλαγές/ακυρώσεις, καθώς κάποιες εταιρείες προσφέρουν μικρότερη ευελιξία σε χαμηλούς ναύλους.

Δεύτερον, να παρακολουθούμε promo codes από αεροπορικές, πρακτορεία ή το email σου. Μπορούν να «ξεκλειδώσουν» μεγάλες εκπτώσεις σε πτήσεις, ξενοδοχεία και πακέτα, ειδικά σε μεγάλες εκπτωτικές ημέρες όπως η Travel Tuesday.

Κάνετε συγκρίσεις για να μη σας το «χαλάσουν»

Τρίτον, ταυτόχρονα, πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι ορισμένες πιστωτικές κάρτες προσφέρουν προνόμια πέρα από πόντους/μίλια — πιστώσεις αεροπορικών, πρόσβαση σε lounges ή γενναία bonus εγγραφής.

Τέταρτον, οι συγκρίσεις πτήσεων, ξενοδοχείων και ενοικίασεις αυτοκινήτων είναι πολύ σημαντικές. Συγκρίνοντας τιμές «όλα τα μεγάλα ονόματα» -με ξεκάθαρες τιμές και χωρίς κρυφές χρεώσεις- προστατεύεται ο ταξιδιώτης ώστε μια φθηνή πτήση να μη «χαλάσει» από ακριβό ξενοδοχείο ή αυτοκίνητο αργότερα.

Πέμπτον, πρέπει να εξετάζουμε τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς επιλογές. Μπορεί να βρεις κάτι κοντύτερα που σου ταιριάζει ή, αντιστρόφως, να δεις ότι ένα ταξίδι στο εξωτερικό βγαίνει πιο οικονομικά από μια εγχώρια επιλογή. Στα αποτελέσματα του Skyscanner μπορείς να φιλτράρεις κατά τιμή, διάρκεια, στάσεις κ.ά., και να δεις αποσκευές, παροχές και κριτικές.

Έκτον, είναι καλό να εξερευνάτε εναλλακτικούς προορισμούς. Η ευελιξία στον προορισμό είναι κλειδί — ειδικά την Travel Tuesday. Χρησιμοποίησε το Search Everywhere για κρυμμένα «διαμάντια» και εξοικονόμηση. Για παράδειγμα, αντί για Παρίσι, δοκίμάστε τη Λιόν ή Μασσαλία.

Έβδομον, καλό είναι να είμαστε ευέλικτοι στις ημερομηνίες. Το Whole Month του Skyscanner δείχνει τις πιο οικονομικές μέρες ενός μήνα. Αλλάζοντας ημέρα (π.χ. Τρίτη) ή ταξιδεύοντας σε χαμηλή περίοδο μειώνεις κόστος σε πτήσεις και διαμονή. Πριν κλείσεις, τσέκαρε ξενοδοχεία: προορισμοί όπως το Λας Βέγκας έχουν συνέδρια όλο τον χρόνο, άρα μπορεί να «φουσκώνουν» τιμές και πληρότητα.

Κλείνετε μετ’ επιστροφής

Όγδοο, να κλείνετε εισιτήρια μετ’ επιστροφής (round‑trip), καθώς συχνά συμφέρουν περισσότερο από τα μονά. Γιατί;
• Δομή τιμολόγησης: Δεσμεύεσαι και για τα δύο σκέλη, οπότε ο ναύλος «πακέτο» βγαίνει φθηνότερος ανά σκέλος.
• Σταθερότητα τιμών: Οι ναύλοι μετ’ επιστροφής είναι συχνά πιο προβλέψιμοι, ενώ τα μονά επηρεάζονται έντονα από δυναμική τιμολόγηση.
• Προωθήσεις/εκπτώσεις: Πολλές προσφορές στοχεύουν round‑trip ναύλους, με εποχικές εκπτώσεις ή bonus πιστότητας.
• Λιγότερα τέλη: Συχνά «πακετάρονται» χρεώσεις (κράτησης, αλλαγής, αποσκευών), μειώνοντας το συνολικό κόστος σε σχέση με δύο ξεχωριστά μονά εισιτήρια.

Ένατο, είναι σημαντικό να ελέγχουμε τυχόν συνεργασίες  αεροπορικών εταιρειών, πχ η Star Alliance συστήνεται από τις United Airlines, Lufthansa και Singapore Airlines. Έτσι, αυτές οι «συμμαχίες» δίνουν καλύτερες τιμές, λιγότερα τέλη και κοινά προγράμματα μιλίων

Δέκατο, η άφιξη ή αναχώρηση από εναλλακτικά αεροδρόμια συχνά ρίχνει το κόστος. Στο Skyscanner, υπάρχει το φίλτρο «Add nearby airports» για πλήρη σύγκριση. Βέβαια, αυτό ισχύει κυρίως για χώρες με πολλά αεροδρόμια που εκτελούν πολλά διεθνή αεροπορικά ταξίδια.

Τελευταίο, είναι καλό να προετοιμάζεται κανείς για μελλοντικές Travel Tuesday, παρακολουθώντας τάσεις τιμών για μελλοντικά ταξίδια: ρύθμισε Price Alerts, χρησιμοποίησε Cheapest Month για οικονομικές περιόδους και εξερεύνησε με Search Everywhere για μέγιστη ευελιξία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πολιτική
Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Θα συνεχίσουμε τη μεταρρύθμιση

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Θα συνεχίσουμε τη μεταρρύθμιση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Πολιτική
ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανισότητα: Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Πώς απειλεί την δημοκρατία
Διεθνής Οικονομία 04.11.25

Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών - Πώς η ανισότητα απειλεί την δημοκρατία

Περισσότερα από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια κληρονομημένου πλούτου την επόμενη δεκαετία θα διευρύνουν την ανισότητα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι

Σύνταξη
Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα
Διεθνής Οικονομία 03.11.25

Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα

Τον τελευταίο χρόνο φαίνεται ότι η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη φθίνει, αλλάζοντας τα δεδομένα που ήθελαν μέχρι τώρα να νότια κράτη να έχουν το κυριότερο πρόβλημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα
«Αδύνατον να μείνουμε» 03.11.25

Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Η ExxonMobil αντιδρά στην οδηγία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια
Αβέβαιο 03.11.25

Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια

Η ΕΕ δίνει μάχη με τον χρόνο ώστε να καταλήξει σε μία κοινά αποδεκτή λύση για την οικονομική επικουρία της Ουκρανίας, με εναλλακτικά σχέδια να πέφτουν στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»

Σφοδρές αντιδράσεις στη Βουλή από την αντιπολίτευση. Επίθεση στην κυβέρνηση από Ανδρουλάκη, Φάμελλο και Χαρίτση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βορίζια: Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της 56χρονης στα Χανιά
Στα Χανιά 04.11.25

«Να σταματήσει ο ανόητος κύκλος της βίας» - Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Ο ιερέας που τέλεσε την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έπεσε νεκρή στα Βορίζια, είπε ότι τέτοια γεγονότα «πληγώνουν οικογένειες και ντροπιάζουν την Κρήτη»

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης
«Είναι υποχρέωσή μου» 04.11.25

«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης

Ο Ενρίκο Τόστι-Κρότσε αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα ένα μαρμάρινο θραύσμα που είχε στην κατοχή του η οικογένειά του από τη δεκαετία του ’30. Η προέλευσή του ταυτοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές

Σύνταξη
Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;

«Πού ήταν ο σχεδιασμός εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ από το 2019 και μετά; Και γιατί, την ίδια περίοδο, τα ΕΛΤΑ έδιναν απευθείας αναθέσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο
Νέα Αριστερά 04.11.25

Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνει ως υπαίτιο του κλεισίματος των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης - Τον καλεί να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό

Σύνταξη
Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια
«Τι θα γινόταν αν;» 04.11.25

Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια

Η ιστορία στη συνέχεια δικαίωσε περίτρανα την ταινία Brief Encounter (Σύντομη Συνάντηση) καθώς σινεφίλ και μη εξακολουθούν να ερωτεύονται το συναισθηματικό έργο του Ντέιβιντ Λιν, ογδόντα χρόνια μετά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δια ζώσης 04.11.25

Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Περιοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου συνάντησε δημάρχους της περιοχής, εν όψει και του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 04.11.25

Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

«Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις, αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για τις εξελίξεις στην υπόθεση των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του

Η απόφαση για κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, «αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση», αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη

Επιβεβαιώνεται ότι «η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά την πιο αδιάψευστη και αδιαμφισβήτητη ομολογία αποτυχίας, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πέθανε ο Ντικ Τσέινι
Κόσμος 04.11.25

Πέθανε ο Ντικ Τσέινι

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και αρχιτέκτονας του «Πολέμου στην Τρομοκρατία», Τσέινι, είχε βοηθήσει να οδηγηθεί η χώρα του στον πόλεμο στο Ιράκ έχοντας όμως εσφαλμένα στοιχεία.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο