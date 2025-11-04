H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Άλλη μια μέρα φαίνεται να «μαυρίζει» η αγορά τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα των επιχειρήσεων, καθώς μετά τον αγοραστικό πυρετό του Black Friday και της Cyber Monday ακολουθεί ένα διαφορετικό «γεγονός» που κάνει αίσθηση στον ταξιδιωτικό κόσμο: η Travel Tuesday.

Αντί να γεμίζει κανείς το καλάθι του με ένα σωρό υλικά πράγματα, ήρθε αυτή η μέρα να μετατοπίσει την προσοχή των καταναλωτών στα ταξίδια και στις αποδράσεις.

Η Travel Tuesday, η ημέρα μετά το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, γεννήθηκε ως απάντηση στη φαινομενικά ολοένα και πιο έντονη μετατόπιση των καταναλωτών προς τις εμπειρίες και όχι προς τα υλικά αγαθά. Η προσμονή για την Travel Tuesday έχει γίνει «μετα-Thanksgiving» αμερικανική παράδοση για πολλούς ταξιδιώτες και φέτος, η Travel Tuesday θα είναι στις 2 Δεκεμβρίου.

Ποιά είναι όμως η καλύτερη μέρα για να κλείσει κανείς εισιτήρια; Οι περισσότερες αεροπορικές αρχίζουν να «βγάζουν» εκπτώσεις το βράδυ της Δευτέρας, και το πρωί της Τρίτης θα βρεις μερικές από τις χαμηλότερες τιμές, με μέση εξοικονόμηση 15%–25% ανά εισιτήριο. Έτσι αν θέλει κανείς να πετύχει εξαιρετικές προσφορές, η Τρίτη είναι το «εισιτήριό» του για εξοικονόμηση.

Έως 80% μειώσεις

Σύμφωνα με τα δεδομένα μιας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες, τη Skyscanner, η ζήτηση για κρατήσεις κατά την Travel Tuesday παρουσιάζει τεράστια αύξηση, καθώς οι εκπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 60% σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, ορισμένοι travel clubs διαφημίζουν έως 80% σε περιορισμένο στοκ (με αυστηρούς όρους).

Βέβαια, για τη Skyscanner τα μυστικά για να κλείσει κανείς τις καλύτερες ευκαιρίες Travel Tuesday βρίσκονται στις εξής κινήσεις.

Χρειάζεται να κοιτάξει κανείς πέρα από τις τιμές, όπως τι περιλαμβάνουν τα πακέτα: παραδοτέες αποσκευές, χειραποσκευή ή γεύματα, καθώς και τυχόν έξτρα χρεώσεις. Κάποιες προσφορές έχουν αποκλειστικές ημερομηνίες. Επιπλέον, πρέπει να προσέχουμε τις παροχές ψυχαγωγίας εν πτήσει, Wi‑Fi και άνεση καθίσματος — ειδικά σε μεγάλες διαδρομές. Αεροπορικές εταιρείες προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα παροχών, οπότε η ιεράρχηση όσων εκτιμάς σε βοηθά να επιλέξεις σωστά. Τέλος, ελέγξτε αλλαγές/ακυρώσεις, καθώς κάποιες εταιρείες προσφέρουν μικρότερη ευελιξία σε χαμηλούς ναύλους.

Δεύτερον, να παρακολουθούμε promo codes από αεροπορικές, πρακτορεία ή το email σου. Μπορούν να «ξεκλειδώσουν» μεγάλες εκπτώσεις σε πτήσεις, ξενοδοχεία και πακέτα, ειδικά σε μεγάλες εκπτωτικές ημέρες όπως η Travel Tuesday.

Κάνετε συγκρίσεις για να μη σας το «χαλάσουν»

Τρίτον, ταυτόχρονα, πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι ορισμένες πιστωτικές κάρτες προσφέρουν προνόμια πέρα από πόντους/μίλια — πιστώσεις αεροπορικών, πρόσβαση σε lounges ή γενναία bonus εγγραφής.

Τέταρτον, οι συγκρίσεις πτήσεων, ξενοδοχείων και ενοικίασεις αυτοκινήτων είναι πολύ σημαντικές. Συγκρίνοντας τιμές «όλα τα μεγάλα ονόματα» -με ξεκάθαρες τιμές και χωρίς κρυφές χρεώσεις- προστατεύεται ο ταξιδιώτης ώστε μια φθηνή πτήση να μη «χαλάσει» από ακριβό ξενοδοχείο ή αυτοκίνητο αργότερα.

Πέμπτον, πρέπει να εξετάζουμε τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς επιλογές. Μπορεί να βρεις κάτι κοντύτερα που σου ταιριάζει ή, αντιστρόφως, να δεις ότι ένα ταξίδι στο εξωτερικό βγαίνει πιο οικονομικά από μια εγχώρια επιλογή. Στα αποτελέσματα του Skyscanner μπορείς να φιλτράρεις κατά τιμή, διάρκεια, στάσεις κ.ά., και να δεις αποσκευές, παροχές και κριτικές.

Έκτον, είναι καλό να εξερευνάτε εναλλακτικούς προορισμούς. Η ευελιξία στον προορισμό είναι κλειδί — ειδικά την Travel Tuesday. Χρησιμοποίησε το Search Everywhere για κρυμμένα «διαμάντια» και εξοικονόμηση. Για παράδειγμα, αντί για Παρίσι, δοκίμάστε τη Λιόν ή Μασσαλία.

Έβδομον, καλό είναι να είμαστε ευέλικτοι στις ημερομηνίες. Το Whole Month του Skyscanner δείχνει τις πιο οικονομικές μέρες ενός μήνα. Αλλάζοντας ημέρα (π.χ. Τρίτη) ή ταξιδεύοντας σε χαμηλή περίοδο μειώνεις κόστος σε πτήσεις και διαμονή. Πριν κλείσεις, τσέκαρε ξενοδοχεία: προορισμοί όπως το Λας Βέγκας έχουν συνέδρια όλο τον χρόνο, άρα μπορεί να «φουσκώνουν» τιμές και πληρότητα.

Κλείνετε μετ’ επιστροφής

Όγδοο, να κλείνετε εισιτήρια μετ’ επιστροφής (round‑trip), καθώς συχνά συμφέρουν περισσότερο από τα μονά. Γιατί;

• Δομή τιμολόγησης: Δεσμεύεσαι και για τα δύο σκέλη, οπότε ο ναύλος «πακέτο» βγαίνει φθηνότερος ανά σκέλος.

• Σταθερότητα τιμών: Οι ναύλοι μετ’ επιστροφής είναι συχνά πιο προβλέψιμοι, ενώ τα μονά επηρεάζονται έντονα από δυναμική τιμολόγηση.

• Προωθήσεις/εκπτώσεις: Πολλές προσφορές στοχεύουν round‑trip ναύλους, με εποχικές εκπτώσεις ή bonus πιστότητας.

• Λιγότερα τέλη: Συχνά «πακετάρονται» χρεώσεις (κράτησης, αλλαγής, αποσκευών), μειώνοντας το συνολικό κόστος σε σχέση με δύο ξεχωριστά μονά εισιτήρια.

Ένατο, είναι σημαντικό να ελέγχουμε τυχόν συνεργασίες αεροπορικών εταιρειών, πχ η Star Alliance συστήνεται από τις United Airlines, Lufthansa και Singapore Airlines. Έτσι, αυτές οι «συμμαχίες» δίνουν καλύτερες τιμές, λιγότερα τέλη και κοινά προγράμματα μιλίων

Δέκατο, η άφιξη ή αναχώρηση από εναλλακτικά αεροδρόμια συχνά ρίχνει το κόστος. Στο Skyscanner, υπάρχει το φίλτρο «Add nearby airports» για πλήρη σύγκριση. Βέβαια, αυτό ισχύει κυρίως για χώρες με πολλά αεροδρόμια που εκτελούν πολλά διεθνή αεροπορικά ταξίδια.

Τελευταίο, είναι καλό να προετοιμάζεται κανείς για μελλοντικές Travel Tuesday, παρακολουθώντας τάσεις τιμών για μελλοντικά ταξίδια: ρύθμισε Price Alerts, χρησιμοποίησε Cheapest Month για οικονομικές περιόδους και εξερεύνησε με Search Everywhere για μέγιστη ευελιξία.