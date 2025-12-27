Ο διαιτητής χάρισε αποβολή στον Ντίας κόντρα στη Νότιγχαμ και ένα λεπτό μετά άνοιξε το σκορ η Μάντσεστερ Σίτι
Απίθανα πράγματα στο Σίτι Γκράουντ στην εκκίνηση της Boxing Day. Με τον διαιτητή Ρόμπερτ Τζόουνς να κάνει… δώρο Χριστουγέννων στη Μάντσεστερ Σίτι μια μικρή «αλλοίωση νίκης» κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Ήταν όλα ισορροπημένα ως τα μισά του δρόμου (0-0). Και οι Reds μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο με τον Ιγκόρ Ζεσούς να εκδηλώνει την πρώτη επίθεση και να ανατρέπεται ξεκάθαρα με τρικλοποδιά από τον Ρούμπεν Ντίας έξω από την περιοχή. Είχε κίτρινη από το 36΄ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός της Σίτι. Και ήταν δεδομένα η δεύτερη κίτρινη κάρτα του στο παιχνίδι.
Η αποβολή θα άφηνε 10 παίκτες τη Μάντσεστερ Σίτι για ένα ημίχρονο
Εξέλιξη που θα άφηνε την ομάδα του Πεπ με 10 παίκτες για ένα ολόκληρο ημίχρονο. Ο Τζόουνς όμως… δεν είδε τίποτα. Δόθηκε απλά ένα φάουλ. Και η Σίτι που δεν έμεινε με παίκτη λιγότερο στην επόμενη και όλας φάση άνοιξε το σκορ με τον Ρέιντερς.
Εξέλιξη μέσα σε ένα λεπτό που άλλαξε την ιστορία του ματς. Η ισοφάριση από τον Χάτσινσον (54΄) έδωσε βεβαίως νέο ενδιαφέρον στην παρτίδα. Η γκάφα… γκάφα όμως.
Ο διαιτητής χάρισε αποβολή στον Ντίας κόντρα στη Νότιγχαμ και ένα λεπτό μετά άνοιξε το σκορ η Μάντσεστερ Σίτι
