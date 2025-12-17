Νότιγχαμ Φόρεστ: Ενός λεπτού σιγή στην προπόνηση για την Ειρήνη Μαρινάκη

Θλίψη στην οικογένεια της Νότιγχαμ Φόρεστ σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Ειρήνης Μαρινάκη, μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη, με την αγγλική ομάδα να κρατά ενός λεπτού σιγή κατά την προπόνηση της Τετάρτης (17/12) στη μνήμη της.

Η Ειρήνη Μαρινάκη «έφυγε» από τη ζωή τη Δευτέρα (15/12) που μας πέρασε, με τη Νότιγχαμ να εκφράζει αμέσως τα συλλυπητήριά της μέσω σχετικής ανάρτησης, ενώ δόθηκε συνέχεια την Τετάρτη στο προπονητικό κέντρο.

Όπως μπορείτε να δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες, τόσο ο Σον Ντάις όσο και οι παίκτες του παρέμειναν σιωπηλοί για ένα λεπτό, τιμώντας έτσι τη μνήμη της μητέρας του ισχυρού άνδρα της ομάδας.

«Οι παίκτες και το επιτελείο της πρώτης ομάδας τήρησαν ενός λεπτού σιγή πριν από την πρωινή προπόνηση, αποτίοντας φόρο τιμής στην απώλεια της μητέρας του Ευάγγελου Μαρινάκη, Ειρήνης.

Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια παραμένουν με τον κ. Μαρινάκη και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρει η σχετική ανάρτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ».