Η Alter Ego Media εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη
Η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, απεβίωσε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στην οικία της.
Η οικογένεια της Alter Ego Media εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά της για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη, μητέρας του ιδρυτή του Ομίλου κ. Βαγγέλη Μαρινάκη και συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη. Η σκέψη όλων μας είναι κοντά στους συγγενείς και τους οικείους της.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.
Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί, όσοι το επιθυμούν, να κάνουν δωρεά στους παρακάτω φορείς:
Σωματείο Ναυτικών Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες, «Η Αργώ»
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
IBAN: GR8601101770000017748002221
Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας
ALPHA GR5001402530253002002011857 253-00-2002-011857
EUROBANK GR4102600760000520100752194 0026.0076.52.0100752194
ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR3101721030005103013414035 5103-013414-035
ΕΤΕ GR6401101890000018929600874 189/296008-74
Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται «Στη μνήμη Ειρήνης Μαρινάκη»
