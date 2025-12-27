ΚΚΕ για απεργία ΣΕΗ: Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα

Την σημερινή (27/12) απεργία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) στηρίζει το ΚΚΕ, τονίζοντας πως «η αδιαλλαξία των εργοδοτών του χώρου οδήγησε στο κλείσιμο των θεάτρων».

«Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στέκεται στο πλευρό των απεργών ηθοποιών και όλων των εργαζομένων στον πολιτισμό, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των σωματείων τους στηρίζοντας την απεργία του ΣΕΗ», τονίζει ο Περισσός.

«Η αδιαλλαξία των εργοδοτών οδήγησε στο κλείσιμο των θεάτρων»

Όπως σημειώνει, άλλωστε, «για δεύτερη φορά μέσα στον Δεκέμβριο η μεγάλη πλειονότητα των θεάτρων απεργεί για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης στο ελεύθερο θέατρο», ενώ υπογραμμίζει πως «η αδιαλλαξία των εργοδοτών του χώρου οδήγησε στο κλείσιμο των θεάτρων, στην αταλάντευτη στάση των ηθοποιών που συμμετείχαν σε αυτήν, πάρα την προσπάθεια των εργοδοτών να εκφοβίσουν αυτούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στα θέατρα».

«Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα, πληρωμένες πρόβες, υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο. Στηρίζουμε των αγώνα τους, γιατί τα εργασιακά δικαιώματα των καλλιτεχνών είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση του λαού σε υψηλού επιπέδου παραστάσεις, συνολικά στον πολιτισμό», καταλήγει το ΚΚΕ.

Στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, με ένα μεγάλο τσουκάλι ζεστό κρασί να αχνίζει στο πεζοδρόμιο, οι ηθοποιοί άφησαν το σανίδι και έστησαν απεργιακή «παράσταση», κρατώντας κλειστά τα θέατρα και διεκδικώντας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Το στίγμα της κινητοποίησης έδωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Νίκος Καραγεώργης, μιλώντας για έναν «ηρωικό αγώνα» που διαρκεί σχεδόν 14 χρόνια, με κεντρικό αίτημα την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.