ΣΥΡΙΖΑ για απεργία ηθοποιών: Κινητοποίηση που πρέπει να στηριχθεί από όλη την κοινωνία
«Ο αγώνας των ηθοποιών δεν αφορά μόνο τον χώρο του πολιτισμού, αλλά κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να ζει και να εργάζεται με αξιοπρέπεια», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ
- Εξι CEOs προειδοποιούν τη Gen Z: Η καριέρα όπως τη ξέραμε τελειώνει
- Καβάλο – Το «νησί των δισεκατομμυριούχων» με τη σκοτεινή φήμη
- Ακραία χιονοθύελλα «σαρώνει» τη Νέα Υόρκη - Πάνω από 1.600 ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στους δρόμους
- Ακροδεξιά χωρίς μάσκα: Πώς η AfD ετοιμάζεται να αλλάξει τη Γερμανία
«Η σημερινή απεργία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, με κύριο αίτημα την επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο, αποτελεί μια κινητοποίηση που πρέπει να στηριχθεί από όλη την κοινωνία», τονίζει σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.
«Πίσω από τα φώτα και τη σκηνή του θεάτρου, υπάρχουν εργαζόμενες και εργαζόμενοι που δουλεύουν πολύ σκληρά. Ο αγώνας των ηθοποιών δεν αφορά μόνο τον χώρο του πολιτισμού, αλλά κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να ζει και να εργάζεται με αξιοπρέπεια», επισημαίνει.
«Στηρίζουμε ολόπλευρα τη σημερινή απεργία των ηθοποιών. Καλούμε την ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού να ακούσει τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους και να αποδεχτεί τα αιτήματά τους», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
- LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς
- LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον
- Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon
- ΣΥΡΙΖΑ: Αναχρονιστική και προσχηματική η ανακοίνωση της Μητρόπολης Ξάνθης ενάντια στο συγκρότημα Pagan
- «Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ
- Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Αλλοίωση στο Σίτι Γκράουντ
- Γουατεμάλα: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 19 τραυματίες σε δυστύχημα με λεωφορείο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις