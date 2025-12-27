ΣΥΡΙΖΑ για απεργία ηθοποιών: Κινητοποίηση που πρέπει να στηριχθεί από όλη την κοινωνία

«Η σημερινή απεργία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, με κύριο αίτημα την επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο, αποτελεί μια κινητοποίηση που πρέπει να στηριχθεί από όλη την κοινωνία», τονίζει σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Πίσω από τα φώτα και τη σκηνή του θεάτρου, υπάρχουν εργαζόμενες και εργαζόμενοι που δουλεύουν πολύ σκληρά. Ο αγώνας των ηθοποιών δεν αφορά μόνο τον χώρο του πολιτισμού, αλλά κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να ζει και να εργάζεται με αξιοπρέπεια», επισημαίνει.

«Στηρίζουμε ολόπλευρα τη σημερινή απεργία των ηθοποιών. Καλούμε την ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού να ακούσει τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους και να αποδεχτεί τα αιτήματά τους», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.