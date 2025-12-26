Θέατρα: Κλειστά το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, λόγω απεργίας του Σ.Ε.Η

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος προκηρύσσει 24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση για την απεργία

«Εδώ και 13 χρόνια οι ηθοποιοί και τεχνικοί θεάτρου προσπαθούν να συνάψουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με τις αντίστοιχες ενώσεις θεατρικών παραγωγών, χωρίς αποτέλεσμα.

Στις 5 Δεκεμβρίου το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών κήρυξε απεργία με στόχο την πίεση για την υπογραφή ΣΣΕ, καθώς μετά από πάνω από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων, η εργοδοτική πλευρά αρνείται να προσέλθει σε έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο προς υπογραφή ΣΣΕ, με εναλλασσόμενες από την πλευρά της κάθε φορά προφάσεις για την υπογραφή.

Σε αυτό το κλίμα, καλούμε τους ηθοποιούς, τους τεχνικούς θέατρου και τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει κηρυχθεί για 27 Δεκεμβρίου.

Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση με κανέναν τρόπο καθώς και απαγορεύεται η πρόσληψη απεργοσπαστών για την ημέρα της απεργίας. Καλούμε τους ηθοποιούς, τεχνικούς και εργαζόμενους θεατρικών παραστάσεων να συμμετέχουν στην απεργία χωρίς φόβο.

Η απεργία αφορά τους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων του ελευθέρου θεάτρου (καλλιτέχνες, τεχνικούς, συντελεστές, υποδοχή κοινού κλπ.), με εξαίρεση το προσωπικό ασφαλείας, δηλαδή τον/την φύλακα, εφόσον υπάρχει για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τον/την ταμία εισιτηρίων, καθώς και το τμήμα προβολής και επικοινωνίας του θεάτρου, για την ενημέρωση του κοινού, οι οποίοι θα είχαν βάρδια σύμφωνα με το αναρτημένο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Πρόγραμμα Εργασίας.»

Τι θα συμβεί με τα εισιτήρια

Στην αντικατάσταση των εισιτήριων τους θα μπορούν να προχωρήσουν, οι πολίτες οι οποίοι είχαν κλείσει θέση σε θεατρικές παραστάσεις εκείνη την ημέρα.

Παράλληλα, στην απεργία θα συμμετέχει και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος.