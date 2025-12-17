magazin
Κλειστά τα θέατρα: Απεργία των ηθοποιών στις 27 Δεκεμβρίου

Απεργιακές κινητοποιήσεις προγραμματίζονται από το ΣΕΗ μέσα στην περίοδο των Χριστούγεννων.

Συνεχίζει τις κινητοποιήσεις του το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών με κεντρική αιχμή των διεκδικήσεών του, την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

H ανακοίνωση Σ.Ε.Η

«Σάββατο 27 Δεκέμβρη οι ηθοποιοί απεργούμε.

Δυναμώνουμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε μέχρι την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης στο ελεύθερο θέατρο.

Η απεργία του κλάδου μας στις 5 Δεκέμβρη έδειξε ότι έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας. Τα θέατρα έμειναν κλειστά γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να δουλεύουμε με απλήρωτες και αν ασφαλιστές πρόβες, με ωρομίσθια ένσημα, με παραστάσεις που ανεβοκατεβαίνουν κατά πως βολεύει την εργοδοσία.

Η αδιάλλακτη στάση και τα ψέματα της εργοδοσίας πήραν την απάντηση τους με απεργία στο 97% των θεάτρων.

Συνεχίζουμε με απεργία όλου του κλάδου δίνοντας τη μάχη για υπογραφή κλαδικής σύμβασης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον υπογράψουν οι δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις.

Δεν υποχωρούμε.

Απαιτούμε

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο

Μισθό 1250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις

Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις

Πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη

Καλούμε σε

Γενική συνέλευση την Πέμπτη 18/12

Συνέντευξη τύπου την Τρίτη 16/12

Απεργία το Σάββατο 27/12

Στις 27 Δεκέμβρη τα θέατρα θα μείνουν κλειστά γιατί το θέατρο είμαστε εμείς».

Η Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου απαντά με σκληρή ανακοίνωση

Το «Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών» επιχειρεί να κλείσει τα θέατρα στις 27 Δεκεμβρίου 2025, διεκδικώντας τα παρακάτω, όπως κατά λέξη αντιγράφουμε από την ανακοίνωσή του:

«Απαιτούμε

συλλογική σύμβαση εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο

Μισθό 1250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις

Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις

Πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη»

Επειδή δεν είναι πλέον ανεκτές οι ανακρίβειες, τα ψέματα και οι συκοφαντίες ενώ όλα τα βασικά αιτήματα έχουν πλήρως ικανοποιηθεί!

Ένα προς ένα λοιπόν:

Μισθός 1250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις και Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις:

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ

Τρίμηνη ελάχιστη διάρκεια της εργασιακής σχέσης

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Πληρωμένες πρόβες με κατώτατο βασικό μισθό (συν 10%) και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη

ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ

110 ΕΥΡΩ εκτός έδρας

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Όμως σε κάθε συλλογική σύμβαση πρέπει να προστατεύονται και τα 2 μέρη!

Η ΠΕΘ ζήτησε και το ΣΕΗ απέρριψε:

Ο ηθοποιός να πληρώνεται για τις πρόβες, με πλήρη ένσημα ΜΟΝΟ σε αυτές που θα εργαστεί, και αυτό να ισχύει μόνο εάν απουσιάζει από δική του υπαιτιότητα!

Εξηγούμε:

Ενώ το ΣΕΗ γνωρίζει πολύ καλά ότι πλέον οι θεατρικές πρόβες διαμορφώνονται με βάση την διαθεσιμότητα των γυρισμάτων και άλλων υποχρεώσεων του Ηθοποιού, απαιτεί από τους παραγωγούς ο Ηθοποιός να μην εργάζεται αλλά ο ηθοποιός να πληρώνεται!!

Παγκόσμια πρώτη!

Η ΠΕΘ λέει: αν ο/η Ηθοποιός συμμετέχει σε 24 πρόβες στον ένα μήνα, θα πληρώνεται και θα ασφαλίζεται με πλήρη ένσημα με τον εκάστοτε κατώτατο νόμιμο μισθό πλέον 10%. Αν συμμετέχει σε λιγότερες πρόβες θα πληρώνεται και θα αμείβεται κατά την αναλογία της εργασίας του.

Απλό, δίκαιο και νόμιμο.

Η απάντηση του ΣΕΗ: «προγραμματίστε τις πρόβες και αν ο Ηθοποιός δεν προσέλθει, να τον απολύσετε».

Αλήθεια; Θα πληρώνεται ο Ηθοποιός από το Θέατρο ενώ βρίσκεται σε τηλεοπτικό πλατώ; Και θα τον απολύσουμε θέτοντας σε κίνδυνο την παράσταση και το σύνολο των συντελεστών της;

Το ΣΕΗ ζητά, «ετσιθελικά» να πληρώνεται εργαζόμενος για εργασία που ΔΕΝ παρέχει: Αρνείται να εγγυηθεί, ότι η θεατρική πρόβα θα προηγείται ΠΑΝΤΑ.

Η ΠΕΘ ζήτησε και το ΣΕΗ απέρριψε:

Να οριστεί ενδιάμεση μισθοδοτική κλίμακα για τους νέους ηθοποιούς, που μόλις τελείωσαν την σχολή. Πως ορίζεται ο ‘νέος’; Το αφήνουμε στο ΣΕΗ να αποφασίσει!
Εξηγούμε:

Στα μεγάλα θεάματα άνω των 10 ηθοποιών να δίνεται η δυνατότητα και την ευκαιρία σε νέους ηθοποιούς να εργαστούν! Πρόταση μισθού: βασικός προσαυξημένος με επίδομα σπουδών!

Το ΣΕΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ διότι ΕΜΦΑΝΩΣ δεν το απασχολεί η ΑΝΕΡΓΙΑ αλλά ούτε και να δώσει ευκαιρίες στους ΝΕΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ και απαντά: «περιοριστείτε στον ελάχιστο αριθμό ηθοποιών» ή ΚΑΝΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ!

Η ΠΕΘ ζήτησε και το ΣΕΗ απέρριψε:

Η τρίμηνη ελάχιστη διάρκεια ανά παραγωγή να εξαντλείται στην πρώτη σεζόν και όχι στις επαναλήψεις, που κατά το ΣΕΗ πρέπει και αυτές να έχουν τρίμηνη ελάχιστη διάρκεια!
Εξηγούμε:

Αφού μια παράσταση ολοκληρωθεί μέσα στην σεζόν, συχνά υπάρχει επιθυμία για επανάληψη στην αρχή της επόμενης, μέχρι να ανέβει η νέα παραγωγή.

Το ΣΕΗ λέει: «επανάληψη έργου για ένα μήνα ή δύο μήνες δεν θα κάνετε ποτέ».

Άρα;

Ο παραγωγός δεν θα την επαναλάβει και οι ηθοποιοί θα μείνουν χωρίς δουλειά!

Επίσης ζητούμε την διόρθωση διάφορων μικρών και αναχρονιστικών διατάξεων που δεν συνάδουν με τις τρέχουσες πρακτικές της αγοράς, και που επιβεβαιώνουν ότι το ΣΕΗ και η Διοίκησή του δεν έχουν ως βασικό μέλημα την δημιουργία μιας λειτουργικής και εφαρμόσιμης συλλογικής σύμβασης που να αφορά το Θέατρο του Σήμερα!

Επιγραμματικά:

το ΣΕΗ δεν δέχεται την πρόθεσή μας να χορηγούμε εφάπαξ επίδομα ανήλικων παιδιών!
Το ΣΕΗ δεν δέχεται για τις παραστάσεις με μικρή διάρκεια (έως 3 εβδομάδες) την εξαίρεση από το τρίμηνη σύμβαση
Το ΣΕΗ δεν δέχεται να διευθετήσει την αποζημίωση της επιστροφής όταν ο ηθοποιός δεν διανυκτερεύει και επιστρέφει στην έδρα του.

ΤΕΛΟΣ, Η ΠΕΘ ΖΗΤΗΣΕ:

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 100 ΘΕΣΕΩΝ (ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΚΕ ΓΙΑΤΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ)

ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΗ ΑΠΑΝΤΑ:

«ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ, ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΘΕΑΤΡΑ»

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΕΗ ΤΟΥ 2025!!!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΟ ΣΕΗ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΟΤΙ:

Η Συλλογική σύμβαση εργασίας να υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο!

Η ΠΕΘ δεν προτίθεται να τηρεί κανόνες που δεν τηρούνται στον ανταγωνισμό!

Συμπέρασμα:

Το ΣΕΗ, ενώ έχει στα χέρια του μια λειτουργικότατη για τους Ηθοποιούς σύμβαση με τις αμοιβές που θέλει, με τις συνθήκες που θέλει, με τα εκτός έδρας που θέλει, δεν μας εξασφαλίζει και δεν μας προστατεύει με αυτά που εν τέλει διασφαλίζουν ΕΡΓΑΣΙΑ στα ΘΕΑΤΡΑ και διαδίδει ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΑ ΨΕΜΑΤΑ κάνοντας ΛΑΪΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙ ΕΤΩΝ ΖΗΤΑΕΙ ΤΟ ΣΕΗ!

ΤΕΛΟΣ: Η ανακοίνωσή του ανατρέπει μια μακροχρόνια και εμπεδωμένη συνδικαλιστική αρετή: τη στάθμιση των συνεπειών του χρόνου της απεργίας. Ποτέ «το ΣΕΗ των Ηθοποιών» δεν απήργησε στις 27 Δεκεμβρίου. Ποτέ δεν απήργησε στις γιορτές. Από σεβασμό κατ’αρχάς στο θεατρικό κοινό.

Η ΠΕΘ αδιαφορεί για τις «φωτογραφίες», τα κούφια παράσημα και τα κομματικά εύσημα.

Θα επανέλθει στο διάλογο όταν επανέλθει η λογική και πάψουν οι συκοφαντίες.

Όποιος επιθυμεί να πληροφορηθεί αναλυτικά το προτεινόμενο από εμάς κείμενο της Συλλογικής Σύμβασης, μπορεί να το ζητήσει στο info@peth.gr

Το ΔΣ της ΠΕΘ

Μάρκος Τάγαρης, Γιώργος Λυκιαρδόπουλος, Αιμιλία Υψηλάντη, Γιώργος Βάλαρης, Βανέσα Αδάμ, Τάσος Ιορδανίδης, Χρήστος Τριπόδης

