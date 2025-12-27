newspaper
Τα φάρμακα απώλειας βάρους επηρεάζουν (και) το Σίτι
Διεθνής Οικονομία 27 Δεκεμβρίου 2025 | 01:45

Τα φάρμακα απώλειας βάρους επηρεάζουν (και) το Σίτι

Ράφτες, εστιατόρια, υπηρεσίες γνωριμιών και άλλες επιχειρήσεις στο Σίτι επηρεάζονται από την νέα τάση στο αδυνάτισμα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Spotlight

H άνοδος φαρμάκων όπως το Ozempic, το Mounjaro και το Wegovy, έχει αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει τη ζωή στο Σίτι, επηρεάζοντας ράφτες, εστιατόρια, υπηρεσίες γνωριμιών και άλλες επιχειρήσεις στο οικονομικό κέντρο του Λονδίνου.

Από την επαγγελματική ενδυμασία μέχρι τις συνήθειες γυμναστικής, τα φάρμακα για την απώλεια βάρους έχουν αισθητές επιπτώσεις, καθώς εξαπλώνονται από τον κόσμο των διασημοτήτων και των υπερπλούσιων στους απλούς υπαλλήλους γραφείου.

Ακριβά αλλά προσιτά για το Σίτι

«Σχεδόν από τις αρχές του 2025 έχουμε δει πραγματικά μια αύξηση στον όγκο των συνταγογραφούμενων φαρμάκων», εξήγησε στους Financial Times ο Γκαουράβ Σαμπαρβάλ, ιδρυτής και ιατρικός διευθυντής της One5 Health, μιας ιδιωτικής κλινικής που προσφέρει αξιολογήσεις απώλειας βάρους για αρκετά χρόνια.

Αν και αρχικά αναπτύχθηκαν ως θεραπεία για τον διαβήτη, τα φάρμακα για την απώλεια βάρους μιμούνται την ορμόνη GLP-1, δρώντας ως κατασταλτικό της όρεξης απελευθερώνοντας ινσουλίνη στην κυκλοφορία του αίματος.

Ο πήχης για τη συνταγογράφηση GLP-1 εντός του βρετανικού συστήματος υγείας NHS παραμένει υψηλός, αλλά οι διαδικτυακοί πωλητές και οι ιδιωτικές κλινικές έχουν συμβάλει στην διάδοση χρήσης του φαρμάκου.

Μια δημοσκόπηση της YouGov τον Μάιο διαπίστωσε ότι το 6% των Λονδρέζων είχαν χρησιμοποιήσει ενέσεις για την απώλεια βάρους.

Τον Σεπτέμβριο, η φαρμακευτική εταιρεία δεδομένων IQVIA εκτίμησε ότι περίπου 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούσαν Wegovy και Mounjaro, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων πλήρωσε για το φάρμακο από την τσέπη της λόγω περιορισμένης κάλυψης από το NHS.

Αλλαγή για όλους

Δεν είναι τυχαίο πως ορισμένα γραφεία έχουν αρχίσει να προσφέρουν φάρμακα για την απώλεια βάρους ως μέρος πακέτων επιδομάτων απασχόλησης και ιδιωτικής κάλυψης υγειονομικής περίθαλψης μέσω ασφαλιστικών εταιρειών, όπως πράττει η Vitality.

Η στυλίστρια Λίσα Γκίλμπι επισήμανε στους FT ότι οι πελάτες της, κυρίως γυναίκες στελέχη, δικηγόροι και επαγγελματίες τεχνολογίας στο Σίτι, έχουν αρχίσει να επανεξετάζουν την εικόνα του χώρου εργασίας τους αφού έλαβαν φάρμακα GLP-1.

«Έχουν ξεκινήσει τα φάρμακα για την απώλεια βάρους και ξαφνικά χρειάζονται μια εντελώς νέα γκαρνταρόμπα», προσθέτει η Γκίλμπι, τονίζοντας πως η απώλεια βάρους με GLP-1 ήταν «μια σημαντική στιγμή στη ζωή κάποιου» που είχε «επίσης σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο που οι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους».

Τα ενέσιμα για απώλεια βάρους έχουν επίσης αντίκτυπο στην κοινωνικοποίηση μετά τη δουλειά, με τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές speed dating, όπως η «It’s a Date» να καταγράφουν ενδιαφέρον από ανθρώπους που βλέπουν πλέον τον εαυτό τους διαφορετικά.

Αισθητική και γυμναστήρια στο Σίτι

«Η προσωπική ανάκαμψη είναι αρκετά σημαντική για τους περισσότερους ανθρώπους», τονίζει ο Σον Μέρφι, personal trainer και παγκόσμιος επικεφαλής στην αλυσίδα γυμναστηρίων Ultimate Performance, σημειώντας πως η καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις του φαρμάκου οδήγησε περισσότερους ανθρώπους να συνδυάσουν τη φαρμακευτική αγωγή απώλειας βάρους με τακτικές επισκέψεις στο γυμναστήριο.

Η αυξανόμενη χρήση τους δημιουργεί μια νέα κατηγορία ασθενών που, μετά την ταχεία απώλεια βάρους, αναζητούν λύσεις για τις αισθητικές επιπτώσεις που αυτή συνεπάγεται. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η παγκόσμια αγορά αισθητικών θεραπειών που σχετίζονται με GLP-1 θα εκτοξευθεί από τα 608 εκατ. ευρώ το 2024 στα 1,737 δισ. ευρώ το 2029.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για «τσουνάμι» που έχει ήδη φτάσει στα ιατρεία. Εμφανίζεται ένας ασθενής που μέχρι σήμερα δεν θα απευθυνόταν ποτέ σε ειδικό αισθητικής.

Πλέον όμως αναζητά τρόπους να διορθώσει τα ορατά σημάδια της γρήγορης αδυνατίσματος — κυρίως στο πρόσωπο, όπου η απώλεια λίπους επιταχύνει τη γήρανση, δημιουργώντας τη λεγόμενη «Ozempic face».

Πηγή: ΟΤ

googlenews

