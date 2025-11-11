Βρισκόμαστε εν μέσω μιας έκρηξης φαρμάκων για την απώλεια βάρους. Η μανία για αυτά -τα ενέσιμα συνήθως- φάρμακα έχει κυριεύσει τόσο διασημότητες όσο και απλούς ασθενείς, οδηγώντας σε τεράστιες ελλείψεις.

Τι ελλείψεις αυτές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες έχουν αρχίσει να κατασκευάζουν τα δικά τους επώνυμα φάρμακα για την απώλεια βάρους, σχεδιασμένα να μοιάζουν με νόμιμα φάρμακα, κάτι που οι αρχές προειδοποιούν ότι αποτελεί σημαντική απειλή.

Η βρετανική Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγειονομικής Περίθαλψης (MHRA) δήλωσε ότι η τάση μόλις είχε εμφανιστεί, οδηγώντας την στην μεγαλύτερη μεμονωμένη κατάσχεση διακινούμενων φαρμάκων για την απώλεια βάρους που έχει καταγραφεί ποτέ από οποιαδήποτε παγκόσμια υπηρεσία επιβολής του νόμου.

Σε πώληση «μαϊμού» φάρμακα αδυνατίσματος

Ο Άντι Μόρλινγκ, επικεφαλής της μονάδας ποινικής δίωξης της MHRA, δήλωσε στον Guardian ότι τους τελευταίους μήνες έχει παρατηρηθεί ένα νέο μοντέλο παραγωγής, «όπου οι εγκληματίες επενδύουν στο σχεδιασμό των δικών τους συσκευασιών και της δικής τους επωνυμίας… και την πωλούν υποτιθέμενα ως γνήσιο προϊόν».

Πρόσθεσε: «Αυτό είναι ένα ασυνήθιστο μοντέλο. [Αυτό που κατάσχεσαν] έμοιαζε με γνήσια φάρμακα, αλλά είναι εντελώς χωρίς άδεια και παράνομα για πώληση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πιο πρόσφατο μοντέλο και το επίπεδο επένδυσης για τη δημιουργία εγκαταστάσεων συσκευασίας και παραγωγής για πώληση σε βιομηχανική κλίμακα – αυτό είναι αναμφίβολα οργανωμένο έγκλημα. Γι’ αυτό εργαζόμαστε για την εξάλειψη αυτού του μοντέλου πριν επικρατήσει».

Ο Μόρλινγκ είπε ότι ένα προϊόν «τόσο εξελιγμένο… αποτελεί σημαντική ανησυχία» για τη μονάδα του.

Έφοδος και κατάσχεση χιλιάδων φαρμάκων

Τον περασμένο μήνα, η MHRA πραγματοποίησε την πρώτη της έφοδο σε ένα παράνομο εργοστάσιο φαρμάκων για την απώλεια βάρους στο Νορθάμπτον. Κατάσχεσε δεκάδες χιλιάδες άδεια στυλό για την απώλεια βάρους έτοιμα για γέμισμα, ακατέργαστα χημικά συστατικά και περισσότερα από 2.000 μη αδειοδοτημένα στυλό ρετατρουτίδης και τιρζεπατίδης που επρόκειτο να αποσταλούν σε πελάτες.