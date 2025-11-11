newspaper
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
11.11.2025 | 09:00
Στο «κόκκινο» πολλοί δρόμοι στην Αθήνα – Καθυστερήσεις έως και 30′ στην Αττική Οδό
Βρετανία: Φάρμακα αδυνατίσματος – Επιτήδειοι παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα
Βρετανία: Φάρμακα αδυνατίσματος – Επιτήδειοι παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα

Εποπτικός φορέας για τα φάρμακα αναφέρει ότι οι εγκληματίες σχεδιάζουν συσκευασίες και εμπορικά σήματα ώστε να μοιάζουν με νόμιμα προϊόντα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Βρισκόμαστε εν μέσω μιας έκρηξης φαρμάκων για την απώλεια βάρους. Η μανία για αυτά -τα ενέσιμα συνήθως- φάρμακα έχει κυριεύσει τόσο διασημότητες όσο και απλούς ασθενείς, οδηγώντας σε τεράστιες ελλείψεις.

Τι ελλείψεις αυτές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες έχουν αρχίσει να κατασκευάζουν τα δικά τους επώνυμα φάρμακα για την απώλεια βάρους, σχεδιασμένα να μοιάζουν με νόμιμα φάρμακα, κάτι που οι αρχές προειδοποιούν ότι αποτελεί σημαντική απειλή.

Η βρετανική Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγειονομικής Περίθαλψης (MHRA) δήλωσε ότι η τάση μόλις είχε εμφανιστεί, οδηγώντας την στην μεγαλύτερη μεμονωμένη κατάσχεση διακινούμενων φαρμάκων για την απώλεια βάρους που έχει καταγραφεί ποτέ από οποιαδήποτε παγκόσμια υπηρεσία επιβολής του νόμου.

Σε πώληση «μαϊμού» φάρμακα αδυνατίσματος

Ο Άντι Μόρλινγκ, επικεφαλής της μονάδας ποινικής δίωξης της MHRA, δήλωσε στον Guardian ότι τους τελευταίους μήνες έχει παρατηρηθεί ένα νέο μοντέλο παραγωγής, «όπου οι εγκληματίες επενδύουν στο σχεδιασμό των δικών τους συσκευασιών και της δικής τους επωνυμίας… και την πωλούν υποτιθέμενα ως γνήσιο προϊόν».

Πρόσθεσε: «Αυτό είναι ένα ασυνήθιστο μοντέλο. [Αυτό που κατάσχεσαν] έμοιαζε με γνήσια φάρμακα, αλλά είναι εντελώς χωρίς άδεια και παράνομα για πώληση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πιο πρόσφατο μοντέλο και το επίπεδο επένδυσης για τη δημιουργία εγκαταστάσεων συσκευασίας και παραγωγής για πώληση σε βιομηχανική κλίμακα – αυτό είναι αναμφίβολα οργανωμένο έγκλημα. Γι’ αυτό εργαζόμαστε για την εξάλειψη αυτού του μοντέλου πριν επικρατήσει».

Ο Μόρλινγκ είπε ότι ένα προϊόν «τόσο εξελιγμένο… αποτελεί σημαντική ανησυχία» για τη μονάδα του.

Έφοδος και κατάσχεση χιλιάδων φαρμάκων

Τον περασμένο μήνα, η MHRA πραγματοποίησε την πρώτη της έφοδο σε ένα παράνομο εργοστάσιο φαρμάκων για την απώλεια βάρους στο Νορθάμπτον. Κατάσχεσε δεκάδες χιλιάδες άδεια στυλό για την απώλεια βάρους έτοιμα για γέμισμα, ακατέργαστα χημικά συστατικά και περισσότερα από 2.000 μη αδειοδοτημένα στυλό ρετατρουτίδης και τιρζεπατίδης που επρόκειτο να αποσταλούν σε πελάτες.

Business
LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

Business
Euronext: Το «ερωτηματικό» των 13,4 εκατ. μετοχών της ΕΧΑΕ

Euronext: Το «ερωτηματικό» των 13,4 εκατ. μετοχών της ΕΧΑΕ

Shutdown στις ΗΠΑ: Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απουσιάζουν
Shutdown στις ΗΠΑ 11.11.25

«Επιστρέψτε στην εργασία σας τώρα, αλλιώς...» - Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους απλήρωτοι ότι θα τους κόψει τους μισθούς

Σύνταξη
Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό
Social Europe 11.11.25

Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό

Η τάση των συντηρητικών να κολακεύουν την ακροδεξιά αποδείχθηκε λάθος. Αριστερά και Κέντρο πρέπει να καταλάβουν ότι τα επείγοντα ζητήματα απαιτούν δράση και να σταθούν απέναντι στον αυταρχισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μάικλ Κίματζ: Σπατάλη χρόνου η πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία
Κόσμος 11.11.25

«Σπατάλη χρόνου» - Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan Μάικλ Κίματζ για την πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία

Ως επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan που αποτελούσε επί δεκαετίες σημείο αναφοράς για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Μάικλ Κίματζ το είδε να σαρώνεται από το DOGE του Έλον Μασκ

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Ισραήλ: Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τους αντιπάλους στην περιοχή, τονίζει ο Νετανιάχου
Μην ξεχνιόμαστε... 11.11.25

Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, τονίζει ο Νετανιάχου

Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, αναφέρει ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο πόλεμος σε Λίβανο και Γάζα δεν έχει τελειώσει.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιτίθεται στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»
«Σερβίρει σούπα» 11.11.25

Επίθεση Τραμπ στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Μάρτζορι, είναι καλή γυναίκα. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει», δήλωσε ο Τραμπ για την πιστή του Τέιλορ Γκριν, η οποία τελευταία έχει αρχίσει να αποστασιοποιείται.

Σύνταξη
Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά
Μίρνογκραντ 11.11.25

Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία δίνουν διαφορετικές πληροφορίες για την κατάσταση στην πόλη Μίρνογκραντ η οποία βρίσκεται κοντά στο Ποκρόβσκ στην Ανατολική Ουκρανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν
«Λευκός καπνός» 11.11.25

ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν

Στις ΗΠΑ οι Δημοκρατικοί συμφώνησαν με τους Ρεπουμπλικανούς και ξεκίνησε η ψηφοφορία για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός έως τις 30 Ιανουαρίου και για μερικούς τομείς ως τις 30 Σεπτεμβρίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Στο τραπέζι ηλεκτρική διασύνδεση και ενεργειακή συνεργασία με τον Λίβανο
Ενεργειακή συνεργασία 11.11.25

Στο τραπέζι ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με τον Λίβανο

Ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με τον Λίβανο «έβγαλε» η συνάντηση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον λιβανέζο υπουργό Ενέργειας, στο πλαίσιο της ενεργειακής συνεργασίας των δυο κρατών.

Σύνταξη
Κολομβία: Νέες κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος του Νικολάς Πέτρο, γιου του προέδρου
Διαφθορά 11.11.25

Κολομβία: Νέες κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος του Νικολάς Πέτρο, γιου του προέδρου

Ο Νικολάς Πέτρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά την εποχή που ήταν βουλευτής. Ήδη έχει κατηγορηθεί για ξέπλυμα και παράνομο πλουτισμό. Έχει παραδεχθεί ότι πήρε χρήματα από βαρόνο ναρκωτικών.

Σύνταξη
Κούβα: O πρώην υπουργός Οικονομικών δικάζεται για κατασκοπεία
Φυλακή ή εκτέλεση 11.11.25

O πρώην υπουργός Οικονομικών της Κούβας δικάζεται για κατασκοπεία

O πρώην υπουργ;ow Οικονομίας Αλεχάντρο Γκιλ κατηγορείται για κατασκοπεία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα εγκλήματα, με την δίκη του να ξεκινά αύριο

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Β’)
Language 11.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Β’)

Η αθηναϊκή Εκκλησία του Δήμου καταπιανόταν στις συνεδριάσεις της τόσο με τα «ιερά» (θέματα που αφορούσαν παραδοσιακές τελετές, θυσίες κ.λπ.) όσο και με τα «όσια» (τα εγκόσμια, μη θρησκευτικά ζητήματα)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο Πινέδα και το πρόβλημα της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Πινέδα και το πρόβλημα της ΑΕΚ

Ο Ορμπελίν Πινέδα είναι στα καλύτερά του, δίνει λύσεις (και) στο σκοράρισμα για την ΑΕΚ, φανερώνοντας παράλληλα και το μεγάλο πρόβλημα της Ένωσης.

Σύνταξη
Κίνηση: Στο «κόκκινο» πολλοί δρόμοι στην Αθήνα – Καθυστερήσεις έως και 30′ στην Αττική Οδό
Κίνηση 11.11.25

Στο «κόκκινο» πολλοί δρόμοι στην Αθήνα - Καθυστερήσεις έως και 30' στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στους δρόμους από και προς το λιμάνι του Πειραιά - Συμφόρηση στη λεωφόρο Καρέα, σοβαρά προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή

Σύνταξη
Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν – Η μουσική αφαιρέθηκε
Απαγόρευση 11.11.25

Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν - Η μουσική αφαιρέθηκε

Ο επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έπαιξε το τραγούδι «The Times They Are a-Changin’» σε ένα σποτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία που κατέχει τα μουσικά δικαιώματα του Ντίλαν δήλωσε ότι τα τραγούδια του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς σκοπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κικίλιας από Κάιρο: Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες με στόχο τη σταθερότητα και ευημερία των χωρών της Μεσογείου
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Κικίλιας από Κάιρο: Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες με στόχο τη σταθερότητα και ευημερία των χωρών της Μεσογείου

Ο Βασίλης Κικίλιας, από το συνέδριο "TransMEA 2025" στο Κάιρο, σημείωσε ότι «η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου» είναι «πραγματική ανάγκη για την ανάπτυξη της Μεσογείου».

Σύνταξη
Άντρο ναρκωτικών το εκκλησάκι των παλαιοημερολογιτών στη Λιοσίων – Στον ανακριτή σήμερα το αρχηγικό ζεύγος
Σισσίτια «φερετζές» 11.11.25

Άντρο ναρκωτικών το εκκλησάκι των παλαιοημερολογιτών στη Λιοσίων - Στον ανακριτή σήμερα το αρχηγικό ζεύγος

Σισσίτια για τοξικομανείς στο προσκήνιο, διακίνηση ναρκωτικών στο παρασκήνιο - Η σπείρα κέρδιζε χιλιάδες ευρώ και από τη διακίνηση μεταναστών - Οι ρασοφόροι ξάφριζαν και πολλούς celebrities

Σύνταξη
Εμβόλιο γρίπης: Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει σκευάσματα που έχουν προμηθευτεί οι φαρμακοποιοί
Αιφνιδιαστική απόφαση 11.11.25

Σε απόγνωση οι φαρμακοποιοί - Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει το τετραπλό εμβόλιο γρίπης

Ενώ έχει ξεκινήσει η περίοδος που χρησιμοποιείται το εμβόλιο γρίπης, οι φαρμακοποιοί βρίσκονται με στοκ για το οποίο κινδυνεύουν να μην αποζημιωθούν - Άλλαξε τελευταία στιγμή η οδηγία από τον ΕΟΠΥΥ

Σύνταξη
Shutdown στις ΗΠΑ: Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απουσιάζουν
Shutdown στις ΗΠΑ 11.11.25

«Επιστρέψτε στην εργασία σας τώρα, αλλιώς...» - Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους απλήρωτοι ότι θα τους κόψει τους μισθούς

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Απόρρητο