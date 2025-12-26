Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025

Σε μια ομιλία από τον Λευκό Οίκο τον Δεκέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι, τους τελευταίους 11 μήνες, η κυβέρνησή του είχε επιφέρει «πιο θετική αλλαγή» από οποιαδήποτε κυβέρνηση στην ιστορία των ΗΠΑ. «Δεν υπήρξε ποτέ κάτι παρόμοιο», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η αλήθεια είναι ότι η δεύτερη θητεία του ήταν τουλάχιστον… ασυνήθιστη, συμπεριλαμβανομένων κάποιων τρόπων που ο πρόεδρος μπορεί να μην εκτιμήσει. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Τραμπ, 79 ετών, έχει δείξει ακανόνιστη και κατά καιρούς μπερδεμένη συμπεριφορά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ερωτηματικά σχετικά με την ψυχική και σωματική του απόδοση.

Ο Τραμπ φάνηκε να αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια ορισμένων συναντήσεων. Ανάμεσα σε άλλα, έχει βγει εκτός θέματος, ξεκινώντας με περίεργες σκηνές για την εσωτερική διακόσμηση ή για τις… φάλαινες και τα πουλιά! Οι δημόσιες εμφανίσεις του δεν είχαν εστίαση και χρησιμοποίησε ομιλίες για να περιγράψει το πώς ο Μπαράκ Ομπάμα κατεβαίνει τις σκάλες ή για να εφεύρει ιστορίες για τον «Unabomber» (σ.σ. ιδιοφυής μαθηματικός που, από το 1978 έως το 1995, διέπραξε μια εκστρατεία βομβιστικών επιθέσεων μέσω ταχυδρομείου).

Οι ασυναρτησίες του Ντόναλντ Τραμπ μία προς μία

Η απρόβλεπτη συμπεριφορά του ανάγκασε τον Λευκό Οίκο να υπερασπιστεί επανειλημμένα τη διανοητική οξύτητα του Τραμπ, συχνά με υπερβολικούς όρους. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει καυχηθεί ότι «δέχτηκε» μια αξιολόγηση που ελέγχει για πρώιμα σημάδια άνοιας, αλλά κατά τη διάρκεια των 11 μηνών της θητείας του, έχουν συσσωρευτεί παραδείγματα ασυνήθιστης συμπεριφοράς.

Υπήρχε η περίπτωση στα μέσα Ιουλίου, για παράδειγμα, όταν ο Τραμπ είπε μια λεπτομερή ιστορία για το πώς ο θείος του, ο αείμνηστος καθηγητής Τζον Τραμπ, είχε διδάξει τον Τεντ Κατσίνσκι, πιο γνωστό ως «Unabomber», στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT).

Ο Τραμπ θυμήθηκε: «Είπα: ‘Τι είδους μαθητής ήταν, θείε Τζον; Δρ Τζον Τραμπ’. Είπα: ‘Τι είδους μαθητής;’. Και απάντησε: ‘Σοβαρά, καλός’ Είπε: ‘Θα διόρθωνε – θα πήγαινε να τους διόρθωνε όλους’ Αλλά δεν του βγήκε πολύ καλά».

Το πρόβλημα είναι πως αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Πρώτον, ο θείος του Τραμπ πέθανε το 1985 και ο Κατσίνσκι αναγνωρίστηκε δημοσίως ως ο «Unabomber» μόλις το 1996. Δεύτερον, ο Κατσίνσκι δεν σπούδασε στο MIT.

Την «κούφανε» την Ούρσουλα…

Αργότερα τον ίδιο μήνα, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Τραμπ μεταπήδησε απότομα από τη συζήτηση για τη μετανάστευση σε «μπούρδες» για «ανεμόμυλους». Μιλώντας, ασταμάτητα και χωρίς προτροπή, για δύο λεπτά, ο Τραμπ ισχυρίστηκε χωρίς στοιχεία ότι οδηγούν φάλαινες στην τρέλα και πως η αιολική ενέργεια «σκοτώνει τα πουλιά» (το ποσοστό των πτηνών που σκοτώνονται από τουρμπίνες είναι μικρό σε σύγκριση με τον αριθμό που σκοτώνονται από οικόσιτες γάτες και πετούν σε καλώδια ρεύματος).

Ένα άλλο περιστατικό που έθεσε ερωτήματα σχετικά με την ψυχική κατάσταση του Τραμπ σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο. Κάλεσε τους ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές της χώρας σε μια συνάντηση στη Βιρτζίνια και τους κέρασε σε μια ομιλία που διαλαλούσε τις υποτιθέμενες επιτυχίες του, πριν πει το εξής: «Η Αμερική είναι και πάλι σεβαστή ως χώρα. Δεν μας σεβάστηκαν με τον Μπάιντεν. Τον κοιτούσαν να πέφτει από τις σκάλες κάθε μέρα. Κάθε μέρα, ο τύπος πέφτει από τις σκάλες».

Και συνέχισε απτόητος: «Είπα: ‘Δεν είναι ο πρόεδρός μας. Δεν μπορούμε να τον έχουμε’. Είμαι πολύ προσεκτικός, ξέρετε, όταν κατεβαίνω κάτω γιατί – σαν να είμαι στις σκάλες, σαν αυτές τις σκάλες, είμαι πολύ – περπατάω πολύ αργά. Κανείς δεν χρειάζεται να κάνει ρεκόρ, απλά προσπαθήστε να μην πέσετε, γιατί δεν σας βγαίνει σε καλό. Μερικοί από τους προέδρους μας έπεσαν και αυτό έγινε μέρος της κληρονομιάς τους».

«Ντα ντα ντα ντα, μποπ, μποπ, μποπ» – Πώς κατεβαίνει τα… σκαλιά ο Ομπάπα

«Δεν το θελουμε αυτό. Πρέπει να περπατάς όμορφα και εύκολα. Δεν έχετε – δεν χρειάζεται να σημειώσετε κανένα ρεκόρ. Να είσαι ψύχραιμος, να είσαι ψύχραιμος όταν κατεβαίνεις, αλλά όχι, μην κατεβαίνεις τις σκάλες! Αυτό είναι το μόνο πράγμα με τον Ομπάμα, δεν τον σεβόμουν ως πρόεδρο, αλλά θα κατέβαινε αυτές τις σκάλες, δεν το έχω ξαναδεί – ντα ντα ντα ντα, μποπ, μποπ, μποπ, θα κατέβαινε τις σκάλες, δεν θα περίμενε. Είπα, είναι υπέροχο, δεν θέλω να το κάνω. Υποθέτω ότι θα μπορούσα να το κάνω, αλλά τελικά θα συμβούν άσχημα πράγματα και χρειάζεται μόνο μία φορά, αλλά έκανε κακή δουλειά ως πρόεδρος», προσέθεσε στην ασυνάρτητη παρέμβασή του.

Ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα απαγορεύσει τα ερωτήματα δημοσιογράφων σχετικά με τη διανοητική οξύτητα του Τραμπ, ενώ ένας εκπρόσωπος είπε στον Guardian νωρίτερα αυτό το έτος ότι «η διανοητική του οξύτητα δεν ανταποκρίνεται σε κανέναν», ενώ ο Ρόνι Τζάκσον, ένας Ρεπουμπλικανός βουλευτής που υπηρέτησε στο παρελθόν ως γιατρός του Τραμπ, ισχυρίστηκε πως ήταν ο «πιο υγιής πρόεδρος που έχει δει ποτέ αυτό το έθνος».

Ωστόσο, οι εικασίες για την υγεία του Τραμπ είναι απίθανο να εξαφανιστούν, με την Daily Beast να αναφέρει ότι οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να καταστήσουν την πνευματική του οξύτητα και τη φυσική του κατάσταση βασικό ζήτημα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους.

Θα έχουν αρκετή ποσότητα «πυρομαχικών», εξάλλου. Τον Νοέμβριο, ο Τραμπ, το γηραιότερο άτομο που ορκίστηκε πρόεδρος, είπε ότι είχε υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί σε ποιο μέρος του σώματος. Εκείνο τον μήνα, φάνηκε επίσης να αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο – το ίδιο συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στις αρχές Δεκεμβρίου και ξανά δύο εβδομάδες αργότερα, σε μια συνέντευξη Τύπου όπου ανακοίνωνε τις μεταρρυθμίσεις για την κάνναβη.

«Μπορεί να συμβεί μόνο καλό», είπε για τον αυτισμό

Νωρίτερα αυτό το έτος, ο Τραμπ μπέρδεψε την Αλβανία με την Αρμενία, όταν συζητούσε μια ειρηνευτική συμφωνία στην οποία εμπλέκεται η τελευταία. Συζητώντας τον αυτισμό σε μια ομιλία του στον Λευκό Οίκο, σκέφτηκε «ορισμένα στοιχεία ιδιοφυΐας που μπορεί να δοθούν σε ένα μωρό». Ανακοινώνοντας ότι θα δοθούν 13 επιχορηγήσεις για τη διερεύνηση του αυτισμού, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Τίποτα κακό δεν μπορεί να συμβεί, μπορεί να συμβεί μόνο καλό».

Μεταξύ αυτών των στιγμών σύγχυσης, υπήρξαν περιστατικά όπου ο Τραμπ επιτέθηκε χωρίς αναστολές. Μόνο τον Δεκέμβριο, δήλωσε ότι οι Σομαλοί μετανάστες είναι «σκουπίδια» και, σε μια κίνηση που συγκλόνισε ακόμη και ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, κατηγόρησε ουσιαστικά τον Ρομπ Ράινερ για τον θάνατό του.

Ο Τραμπ βρίσκει χρόνο να πει και να κάνει αυτά τα πράγματα, παρά το μειωμένο πρόγραμμα. Κατά μέσο όρο, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του ξεκινούν μόνο περίπου το μεσημέρι και συνήθως τελειώνουν στις 5 μ.μ. – μικρότερη εργάσιμη ημέρα σε σύγκριση με την πρώτη του θητεία, διαπίστωσαν οι New York Times, ενώ ο αριθμός των επίσημων εμφανίσεών του έχει μειωθεί κατά 39%.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στον Guardian: «Δεν περιλαμβάνονται όλες οι συναντήσεις του προέδρου στην καθημερινή ενημέρωση που διανέμεται στον Τύπο».

Η Liz Huston, η βοηθός γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, σημείωσε σε μια δήλωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: «Ο Guardian είναι ένα αριστερό φερέφωνο, που θα έπρεπε να ντρέπεται βαθιά να δημοσιεύει αυτά τα σκουπίδια. Όπως ο γιατρός του προέδρου, Dr Sean Barbabella, έχει ξεκαθαρίσει ξανά και ξανά – και όπως ο αμερικανικός λαός βλέπει με τα μάτια του κάθε μέρα – ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση».

Τι λένε οι Αμερικανοί για τον Τραμπ;

Μια έρευνα του Pew Research Center τον Οκτώβριο διαπίστωσε ότι το 56% των ενηλίκων των ΗΠΑ «λέει ότι έχει πολλή ή κάποια εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που λαμβάνει από εθνικούς οργανισμούς ειδήσεων», που είναι 11 μονάδες χαμηλότερο από τον Μάρτιο του 2025 και 20 μονάδες χαμηλότερο από ό,τι ήταν το 2016.

Τον ίδιο μήνα, μια δημοσκόπηση της Gallup έδειξε πως το 36% των Αμερικανών ενηλίκων εγκρίνει την απόδοση του Τραμπ, τη χαμηλότερη βαθμολογία της δεύτερης θητείας του. Νωρίτερα φέτος, το YouGov διαπίστωσε πως οι μισοί Αμερικανοί πιστεύουν ότι ο Τραμπ είναι πολύ μεγάλος για να γίνει πρόεδρος.

Καθ ‘όλη τη διάρκεια του 2025, ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε με μανία ​​τον Τραμπ ενάντια στις κατηγορίες ότι βρίσκεται σε παρακμή. Ωστόσο, οι ερωτήσεις σχετικά με τον πρόεδρο, ο οποίος θα κλείσει τα 80 τον Ιούνιο, και την ψυχική του υγεία είναι απίθανο να σταματήσουν.