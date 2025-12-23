MAGA ρωγμές – Το 2026 ως τεστ αντοχής για τον Ντόναλντ Τραμπ και την εκλογική του βάση

«Πριν από έναν χρόνο η χώρα μας ήταν νεκρή (…) τώρα είμαστε η πιο “καυτή” χώρα στον κόσμο», διαβεβαίωσε τις προάλλες στο διάγγελμά για το τέλος του έτους ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Για πολλοστή φορά, υποστήριξε ότι παρέλαβε «καμένη γη» από τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

Υποσχέθηκε στους Αμερικανικούς πρωτοφανή οικονομική ανάπτυξη, «τέτοια που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί ποτέ».

Λίγο ωστόσο φαίνεται να πείθει.

«Για τους περισσότερους από εμάς είναι η εποχή των γιορτινών κουδουνισμάτων και της χριστουγεννιάτικης θαλπωρής, αλλά για τον Λευκό Οίκο, οι κώδωνες του κινδύνου θα έπρεπε να ηχούν δαιμονισμένα», έγραψε σε άρθρο γνώμης στην Wall Street Journal ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Καρλ Ρόουβ.

«Η κυβέρνηση κάνει λάθη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οδυνηρή ήττα το κόμμα του προέδρου Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026».

Κατά τον δημοσκοπικό μέσο όρο του RealClearPolitics, η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου βρίσκεται στο 43,6%.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις των Reuters/Ipsos, βρίσκεται πολύ χαμηλότερα: από 47% που ήταν τον Ιανουάριο κατά την ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων, σήμερα έχει βυθιστεί στο 39%.

Η διαχείρισή του στο Νο 1 ζήτημα για τους ψηφοφόρους, την οικονομία, κρίνεται σωστή ή ικανοποιητική μόνο από το 40,7%. Το ποσοστό για τους χειρισμούς του στην τιθάσευση του πληθωρισμού είναι ακόμη πιο χαμηλό, μόλις στο 35%.

Ο ίδιος ο Τραμπ δείχνει να ταλαντεύεται μεταξύ της άρνησης και της αποδοχής της προοπτικής μιας κακής επίδοσης στις κάλπες του επόμενου Νοεμβρίου, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση από την επάνοδό του στον Λευκό Οίκο.

«Τόσες πολλές ψεύτικες δημοσκοπήσεις προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης της ριζοσπαστικής Αριστεράς», έγραψε τον Νοέμβριο στο Truth Social.

«Έχω φτιάξει την καλύτερη οικονομία στην ιστορία, όμως (…) δεν μπορώ να σας πω πώς αυτό θα μεταφραστεί για τον ψηφοφόρο», παραδέχθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου, σε συνέντευξη στη Wall Street Journal.

Εξοργίζοντας τους MAGA

Αυτό που καθίσταται όλο και περισσότερο σαφές είναι ότι ο Τραμπ δείχνει να χάνει τον έλεγχο της MAGA εκλογικής βάσης του, καθώς οδεύει στη συμπλήρωση ενός έτους από την επίσημη επάνοδό του στον Λευκό Οίκο.

Η δυσαρέσκεια φουντώνει για τον χειρισμό της υπόθεσης Έπσταϊν, με όλο και περισσότερους ακόμη και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για κάνουν λόγο για εμπαιγμό και απόπειρα συγκάλυψης.

Παρά τον Νόμο περί Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν που ενέκρινε σχεδόν ομόφωνα το Κογκρέσο και τελικά αναγκάστηκε να υπογράψει ο Αμερικανός πρόεδρος, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε μόνο μέρος του υλικού και αυτό επεξεργασμένο.

Όμως οι ρωγμές στις τάξεις του κινήματος MAGA (Make America Great Again) ήταν ήδη ορατές για τις πολιτικές Τραμπ: από το μεταναστευτικό, έως την οικονομία.

Το Pew Research Center καταγράφει έναν αυξανόμενο αριθμό ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικανών, που εκτιμούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ το έχει παρατραβήξει με την πολιτική απελάσεων.

Αν και υπολείπονται κατά πολύ σε ποσοστά έναντι των ψηφοφόρων των Δημοκρατικών που έχουν την ίδια άποψη (86%), φτάνουν πλέον το 20% στις τάξεις των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικανών, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με τον Μάρτιο.

Φτάνουν δε το 47% στους ισπανόφωνους ψηφοφόρους του κόμματος του Τραμπ, καταδεικνύοντας την εντεινόμενη δυσαρέσκεια σε μια σημαντική «δεξαμενή» εκλογέων στις ΗΠΑ.

Πολλαπλές πρόσφατες δημοσκοπήσεις εν τω μεταξύ επίσης καταγράφουν μείωση των ποσοστών αποδοχής της οικονομικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου.

Στην τελευταία των Reuters/Ipsos, που διεξήχθη μεταξύ 12-14 Δεκεμβρίου, μόλις το 33% των ερωτηθέντων Αμερικανών εγκρίνει τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο θέμα -το χαμηλότερο ποσοστό φέτος.

Η υποστήριξη μειώθηκε ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών: το 72% ενέκρινε την οικονομική διαχείριση του Τραμπ, από 78% νωρίτερα αυτό τον μήνα.

We realized everyone over at Bluesky probably wasn’t seeing our content. So we decided to fix that. Here are some of our greatest hits all in one place. Enjoy ❤🇺🇸 pic.twitter.com/v6SdrMIWtW — The White House (@WhiteHouse) October 17, 2025

Μια ρεπουμπλικανική κρίση ταυτότητας

Προς επίρρωση των προαναφερθέντων, έρχεται νέα μέτρηση της AtlasIntel, γνωστής για τις ακριβείς δημοσκοπήσεις της στις δύο τελευταίες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Πιστοποιεί όχι μόνο την σταθερή πτωτική πορεία στη δημοτικότητα του προέδρου Τραμπ (δείχνει ότι πλέον μόλις το 39,3% των Αμερικανών εγκρίνει τις πολιτικές του), αλλά και ότι το στρατόπεδο MAGA φυλλορροεί.

Στο υποθετικό σενάριο εάν γίνονταν τώρα οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026, το 54,4% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα ψήφιζε έναν υποψήφιο των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο, έναντι 38,4% που θα επέλεγε κάποιον τον Ρεπουμπλικανών.

Σε αντίθεση δε με τη συσπείρωση των Δημοκρατικών (το 98% δήλωσε ότι θα στήριζε τον υποψήφιο του κόμματός τους), στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών καταγράφονται σημαντικές διαρροές ψήφων.

Το 11,7% των ψηφοφόρων τους δήλωσε ότι θα ψήφιζε έναν υποψήφιο των Δημοκρατικών. Περίπου το 7,7% όσων ανέφεραν ότι ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024 δήλωσαν επίσης ότι θα άλλαζαν στρατόπεδο.

Ακόμη και στο στρατόπεδο των MAGA, η στήριξη στον Αμερικανό πρόεδρο παραμένει μεν ισχυρή μεν, βαίνει ωστόσο μειούμενη.

Bρίσκεται σήμερα στο 70%, σημειώνοντας πτώση 8 μονάδων από τον περασμένο Απρίλιο, όπως κατέδειξε δημοσκόπηση του NBC News.

Σηματοδοτώντας δε μια σημαντική αναδιάταξη εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι πιστοί ψηφοφόροι του είναι πλέον μοιρασμένοι ως προς το αν αυτοπροσδιορίζονται περισσότερο ως παραδοσιακοί υποστηρικτές του ή μέλη του κινήματος MAGA, ενώ οι τελευταίοι τον περασμένο Απρίλιο σαφώς πλειοψηφούσαν.

Το διακύβευμα

Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί συνθέτουν ένα σκηνικό προκλήσεων για την κυβέρνηση Τραμπ και μια κρίση ταυτότητας για τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις κάλπες των οποίων θα κριθούν όλες οι βουλευτικές έδρες και 35 από τις 100 έδρες γερουσιαστών στο Κογκρέσο.

Δεδομένης της οριακής πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών, κυρίως στη Βουλή των Αντιπροσώπων (219 έναντι 214), η απώλεια μόνο μερικών εδρών θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την υλοποίηση της ατζέντας Τραμπ για το υπόλοιπο δεύτερο μισό της προεδρικής θητείας του, καθιστώντας τον αυτό που στις ΗΠΑ αποκαλούν «κουτσή πάπια».