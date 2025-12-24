Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα

Οι σχεδόν πανηγυρικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού (USS Navy) με μεγάλα πλοία προκάλεσαν ευφορία αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τη Φλόριντα ,όπου έκανε τις ανακοινώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, πλαισιούμενος από τον υπουργό Εξωτερικών (και εκτελούντα και χρέη Συμβούλου Ασφαλείας) Μαρκ Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας (Πολέμου κατά τη νέα εκδοχή) Πίτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Πολεμικού Ναυτικού Τζον Φέλαν.

Οι σαμπάνιες άνοιξαν σίγουρα στο στρατηγείο της Hanwha, στην έδρα της εταιρείας στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, καθώς η Hanwha θα εμπλακεί άμεσα στη ναυπήγηση των νέων «θωρηκτών» του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, το Πολεμικό Ναυτικό θα μπορούσε να αγοράσει 20 έως 25 από τα νέα πλοία.

Η Hanwha, που είναι ιδιοκτήτρια των ναυπηγείων Phily Shipyards στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, έχει ήδη υποσχεθεί επενδύσεις 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο μεγαλύτερων επενδύσεων στο ναυπηγικό τομέα που συμφωνήθηκαν κατά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζαέ Μιούνγκ.

Οι ανακοινώσεις Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ως αρχηγός του στρατού, ανακοίνωσε την κατασκευή μιας νέας κλάσης πολεμικών πλοίων που θα φέρει το όνομά του. Τα θωρηκτά «κλάσης Τραμπ» θα είναι μεγαλύτερα και όπως ο ίδιος είπε θα είναι «εκατό φορές πιο ισχυρά» από τα πλοία μάχης που έχουν κατασκευαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα νέα πλοία, όπως και οι φρεγάτες που ανακοινώθηκαν λίγες ημέρες πριν θα αποτελούν μέρος του «Χρυσού Στόλου» που σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ και στον οποίο προγραμματίζει επίσης και την ένταξη μιας νέας κλάσης αεροπλανοφόρων.

Αρχικά θα κατασκευαστούν δυο θωρηκτά της «κλάσης Τραμπ» και το πρώτο απο αυτα θα είναι το USS Defiant. Η κατασκευή θα ξεκινήσει «σχεδόν αμέσως» και θα διαρκέσει δυόμιση χρόνια, δήλωσε ο Τραμπ.

TRUMP CLASS BATTLESHIPS ⚓️🇺🇸 President Trump announces Trump Class Battleships, manufactured in the USA, the new class ships will be the fastest, biggest and most lethal ships ever constructed. pic.twitter.com/pWj6IiQEEc — The White House (@WhiteHouse) December 22, 2025

«Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα πλοία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Μερικά από αυτά έχουν γεράσει, έχουν φθαρεί και έχουν καταστεί παρωχημένα, και εμείς θα πάμε ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση».

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal (WSJ), το νέο θωρηκτό θα είναι μια αναβάθμιση των αντιτορπιλικών της κλάσης Arleigh Burke του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Άλλωστε, το νέο πλοίο βασίζεται σε σχέδια του Πολεμικού Ναυτικού για την κατασκευή ενός νέου αντιτορπιλικού, το οποίο βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του κλάδου.

Το νέο πλοίο θα ζυγίζει 30.000 έως 40.000 τόνους, δήλωσε ο Τραμπ, και θα είναι μεγαλύτερο από τα σημερινά αντιτορπιλικά. Ανέφερε επίσης ότι τα πλοία θα φέρουν πυρηνικούς πυραύλους κρουζ.

Απεικόνιση του θωρηκτού:

Navy’s new class of Large Surface Combatants: THE BATTLESHIP. The most lethal surface combatant ever constructed. 🇺🇸 pic.twitter.com/7AH5G4IJj5 — The White House (@WhiteHouse) December 22, 2025

Ο Μαρκ Μοντγκόμερι, πρώην υποναύαρχος και ανώτερος διευθυντής του Ιδρύματος για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, επέκρινε το σχέδιο του «Χρυσού Στόλου» ως «ακριβώς αυτό που δεν χρειαζόμαστε» και σημείωσε ότι κάθε νέο θωρηκτό θα κοστίσει τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα «χρυσά σχέδια»

Όπως σημειώνει η WSJ , νωρίτερα φέτος, μια ομάδα του Λευκού Οίκου και του Πολεμικού Ναυτικού άρχισε να σχεδιάζει έναν νέο στόλο που θα είναι πιο κατάλληλος για την αντιμετώπιση της Κίνας, τη διαχείριση του Δυτικού Ημισφαιρίου και την αντιμετώπιση άλλων απειλών. Το Πολεμικό Ναυτικό πρότεινε το όνομα «Χρυσός Στόλος», ακολουθώντας άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της εποχής Τραμπ, όπως το σύστημα πυραυλικής άμυνας Golden Dome («Χρυσός Θόλος»).

Ο «Χρυσός Στόλος» θα αποτελείται από μια σειρά μεγάλων πολεμικών πλοίων εξοπλισμένων με πιο ισχυρούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ακόμη και ενδεχομένως υπερηχητικούς πυραύλους, καθώς και από μεγαλύτερο αριθμό μικρότερων φρεγατών. Η νέα φρεγάτα θα βασίζεται στο σκάφος Legend-class National Security Cutter της Ακτοφυλακής, το οποίο κατασκευάζει η HII Ingalls Shipbuilding στο Pascagoula του Μισισιπή, και θα αντικαταστήσει τη φρεγάτα Constellation-class που το Πολεμικό Ναυτικό ακύρωσε τον περασμένο μήνα μετά από χρόνια καθυστερήσεων.

I have directed a new Frigate class as part of @POTUS Golden Fleet. Built on a proven American design, in American shipyards, with an American supply chain, this effort is focused on one outcome: delivering combat power to the Fleet fast. pic.twitter.com/ovnASiHYaF — Secretary of the Navy John C. Phelan (@SECNAV) December 19, 2025

Ο νέος στόλος φρεγατών θα κατασκευαστεί επίσης με τη συνεργασία ενός μεγάλου ναυπηγείου της Νότιας Κορέας. Πρόκειται για την HD Hyundai Heavy Industries η οποία θα συνεργαστεί με την αμερικανική Huntington Ingalls. Τα δυο ναυπηγεία έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας και συμφώνησαν να κατασκευάσουν από κοινού πλοία για το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.

Σύμφωνα με τη WSJ, tο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ (USS Navy) διαθέτει συνολικά 287 πλοία στο στόλο του, κυρίως αντιτορπιλικά, καταδρομικά, αεροπλανοφόρα, αμφίβια πλοία και υποβρύχια.

Πηγή: ot.gr