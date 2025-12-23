newspaper
Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας, για «λόγους εθνικής ασφαλείας»
Διεθνής Οικονομία 23 Δεκεμβρίου 2025 | 02:45

Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας, για «λόγους εθνικής ασφαλείας»

Εντονες επικρίσεις προκαλεί η ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για την αναστολή όλων των μεγάλων έργων αιολικής ενέργειας στη θάλασσα, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφαλείας».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Spotlight

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την αναστολή όλων των μεγάλων έργων αιολικής ενέργειας στη θάλασσα υπό κατασκευή στις ΗΠΑ, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφαλείας», μέτρο που επέκριναν έντονα εταιρεία την οποία αφορά και υπερασπιστές του περιβάλλοντος.

Η απόφαση, με άμεση ισχύ, προστίθεται σε σειρά άλλων που στοχοποιούν τη συγκεκριμένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, την οποία έχει δηλώσει πως απεχθάνεται ο αμερικανός πρόεδρος. Διατείνεται πως τα αιολικά πάρκα σκοτώνουν πουλιά και φάλαινες και καταστρέφουν «το τοπίο». Και πολλαπλασίασε αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο τις κινήσεις για να σταματήσει αυτόν τον τομέα δραστηριότητας.

Τα μεγάλα έργα αιολικής ενέργειας στη θάλασσα που αναστέλλονται είναι πέντε και βρίσκονται όλα στον Ατλαντικό

Ομοσπονδιακός δικαστής ωστόσο ακύρωσε στις αρχές Δεκεμβρίου καίριας σημασίας εκτελεστικό διάταγμα που είχε σκοπό να εμποδίσει έργα αιολικής ενέργειας, κρίνοντας πως ήταν παράνομο.

Η αναστολή που ανακοίνωσε χθες η Ουάσιγκτον «δεν έχει καμιά λογική» και «αποτελεί κλιμάκωση των ακατάπαυστων και αστήρικτων επιθέσεων της κυβέρνησης εναντίον της καθαρής ενέργειας», τόνισε χθες Δευτέρα η ειδικός Πάσα Φάινμπεργκ, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της οικολογικής οργάνωσης NRDC.

Κι αυτό την ώρα «που υποστηρίζει απαρχαιωμένους και δαπανηρούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς που καίνε άνθρακα, μετά βίας λειτουργούν και μολύνουν τον αέρα μας», υπερθεμάτισε το Environmental Defense Fund, άλλη αμερικανική οικολογική ΜΚΟ, αναφερόμενη στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ με σκοπό να τονωθεί η εκμετάλλευση ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα, εξαιρετικά ρυπογόνου.

«Παρενόχληση»

Αν και ο τομέας της αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ δεν είναι τόσο ανεπτυγμένος όσο στην Ευρώπη, συνεισέφερε το 2023 περί το 10% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρισμού στη χώρα. Με άλλα λόγια ποσοστό διπλάσιο από τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και διόλου ευκαταφρόνητο.

Τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα αιολικής ενέργειας στη θάλασσα που αναστέλλονται είναι πέντε και βρίσκονται όλα στον Ατλαντικό, στα ανοικτά των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Νταγκ Μπέργκουμ, γνωστός για την αγαστή σχέση του με τους τομείς του πετρελαίου και του αερίου, χαρακτήρισε το μέτρο αυτό κίνηση «κοινής λογικής», και τόνισε πως «μόνο ένας αγωγός αερίου παρέχει τόση ενέργεια όσο πέντε τέτοια έργα (σ.σ. αιολικής ενέργειας) μαζί».

Η απόφαση της κυβέρνησης επικαλείται την επισήμανση από το αμερικανικό υπουργείο Αμυνας «κινδύνων για την εθνική ασφάλεια» εξαιτίας των έργων, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών, αρμόδιο για τους φυσικούς πόρους, στην ανακοίνωσή του.

Στο κείμενο σημειώνεται πως σε παλαιότερη έκθεση, που χρονολογείται το 2024, το υπουργείο Ενέργειας ανέφερε πως παρατηρήθηκαν «παρεμβολές στα ραντάρ» λόγω της «κίνησης των πτερυγίων» και των «αντανακλάσεων» των στύλων στους οποίους τοποθετούνται. Δεν γίνεται σαφές αν οι νέοι κίνδυνοι για τους οποίους γίνεται λόγος σχετίζονται με τις εν λόγω παρεμβολές.

Το διακύβευμα της εθνικής ασφάλειας, που πρόβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, αμφισβητήθηκε από τον δημοκρατικό γερουσιαστή Σέλντον Γουάιτχαους, από τους πλέον στρατευμένους όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. «Αυτό μοιάζει μάλλον με το είδος της εκδικητικής παρενόχλησης που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από την κυβέρνηση Τραμπ, παρά με οτιδήποτε θεμιτό», στηλίτευσε ο πολιτικός μέσω X.

Χιλιάδες θέσεις εργασίας σε κίνδυνο

Το έργο αιολικής ενέργειας ανοικτά της πολιτείας του, του Ρόουντ Αιλαντ, επέμεινε ο γερουσιαστής Γουάιτχαους, «ελέγχθηκε διεξοδικά» από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση κι «εγκρίθηκε πλήρως» — και «η εξέταση συμπεριλάμβανε όλα τα δυνητικά ζητήματα που σχετίζονταν με την εθνική ασφάλεια».

Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία Dominion Energy, που έχει αναλάβει ένα από τα μεγαλύτερα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ, η αναστολή των εργασιών, με σκοπό σύμφωνα με τις αρχές να «αποτιμηθεί η δυνατότητα άμβλυνσης των κινδύνων για την εθνική ασφάλεια», θα διαρκέσει καταρχήν 90 ημέρες.

Η διακοπή των έργων απειλεί «την αξιοπιστία του δικτύου ηλεκτροδότησης για ορισμένες από τις σημαντικότερες ανάγκες της χώρας ως προς τη διεξαγωγή πολέμου, την τεχνητή νοημοσύνη και τις πολιτικές υποδομές», απειλεί να προκαλέσει «ενεργειακό πληθωρισμό» και την απώλεια «χιλιάδων θέσεων εργασίας», τόνισε η Dominion Energy σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η μετοχή της Dominion Energy απώλεσε χθες Δευτέρα 3,72%, υποχωρώντας στα 57,22 δολάρια, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, η εταιρεία της Δανίας Ørsted, ειδικευμένη στις υπεράκτιες μεγάλες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας, είδε την τιμή της μετοχής της να υποχωρεί κατά 12%. Η μετοχή άλλης εταιρείας του τομέα, της Vestas, υποχώρησε κατά 2,65%.

Πηγή: ΑΠΕ

