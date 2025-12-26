Ακραίες καταστάσεις στην Τουρκία: 29 ακόμη συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για παράνομα στοιχήματα
Στην Τουρκία και στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία επικρατεί πανικός με το σκάνδαλο για παράνομα στοιχήματα – Μεγάλες έρευνες από τις αρχές και νέες συλλήψεις
Eισαγγελείς στην Τουρκία διέταξαν τη σύλληψη 29 ακόμη ατόμων στο πλαίσιο έρευνας για στοιχήματα στο επαγγελματικό τουρκικό ποδόσφαιρο, με έναν πρώην στέλεχος της Γαλατασαράι, τον Ερντέν Τιμούρ, να συγκαταλέγεται μεταξύ των συλληφθέντων, ανέφεραν σήμερα (26/12) το NTV και άλλα μέσα ενημέρωσης.
Επικαλούμενο ανακοίνωση της εισαγγελίας, το NTV τόνισε ότι 24 από τους 29 υπόπτους συνελήφθησαν. Τέσσερις άλλοι αναζητούνται ακόμη, ενώ ένας άλλος ύποπτος βρίσκεται ήδη στη φυλακή, πρόσθεσε η ανακοίνωση.
Το NTV ανέφερε ότι 14 από τους υπόπτους ήταν παίκτες σε τουρκικά πρωταθλήματα, χωρίς να τους κατονομάσει, ενώ έξι αναζητούνται για στοιχήματα σε αγώνα της Super Lig μεταξύ της Κασίμπασα και της Σαμσουνσπόρ τον Οκτώβριο του 2024.
Σάλος στην Τουρκία
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τουρκίας έθεσε σε διαθεσιμότητα 149 διαιτητές και βοηθούς τον περασμένο μήνα για στοιχήματα σε αγώνες. Επίσης έγιναν συλλήψεις οκτώ ακόμη ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου ενός συλλόγου κορυφαίας κατηγορίας, και την αποβολή 1.024 παικτών από όλα τα πρωταθλήματα, με την ομοσπονδία να επιβάλλει επίσης απαγορεύσεις.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη 46 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων παικτών, προέδρων συλλόγων, και ενός διαιτητή, για στοιχήματα εμπιστευτικών πληροφοριών. Ένα τουρκικό δικαστήριο αργότερα φυλάκισε 20 υπόπτους, συμπεριλαμβανομένων παικτών της Super Lig, εν αναμονή της δίκης.
