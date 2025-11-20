Η Τουρκία καταγγέλλει ότι εκλάπησαν από τα αποδυτήριά της κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ
Ισπανία και Τουρκία ήρθαν ισόπαλες 2-2 στη Σεβίλλη στο τελευταίο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ, με την τουρκική πλευρά να καταγγέλλει ότι μετά το ματς βρήκε τα αποδυτήριά της... ελαφρότερα κατά περίπου 300.000 ευρώ!
Την περασμένη Δευτέρα, Ισπανία και Τουρκία αναμετρήθηκαν στο στάδιο «Καρτούχα» της Σεβίλλης για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής του 5ου ομίλου, οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 2-2 και έτσι οι μεν Ισπανοί πέρασαν ως πρώτοι του γκρουπ απευθείας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ οι δε Τούρκοι τερμάτισαν δεύτεροι και θα χρειαστεί να περάσουν από τη διαδικασία των πλέι-οφ για να μάθουν αν θα βρεθούν στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου το προσεχές καλοκαίρι.
Πέρα πάντως από την ισοπαλία στο αγωνιστικό κομμάτι, η τουρκική πλευρά κατήγγειλε και μια ακόμη απώλεια μετά το ματς. Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ της η ισπανική Marca, ένα πολυτελές ρολόι αξίας 200.000 ευρώ και δύο ακόμη δαχτυλίδια που εκτιμώνται συνολικά περί τα 120.000 ευρώ, έκαναν «φτερά» από τα αποδυτήρια της ομάδας.
🇹🇷 Turquía denuncia el robo de un reloj de alta gama y dos anillos en el vestuario de La Cartuja pic.twitter.com/xRdkqeuqZ6
— MARCA (@marca) November 19, 2025
Μία σύλληψη, συνεχίζεται η έρευνα
Όπως πάντως αναφέρουν οι Ισπανοί, ένα άτομο φέρεται να έχει συλληφθεί, ενώ τα πολύτιμα αντικείμενα φαίνεται επίσης πως έχουν εντοπιστεί. Τώρα, απομένει να αποσαφηνιστεί αν οι ύποπτοι ήταν εργαζόμενοι στο γήπεδο ή αν μπήκαν παράνομα σε αυτό, με την αστυνομική έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Υπενθυμίζεται ότι μέσω τη διαδικασία των μπαράζ, η Τουρκία θα κυνηγήσει την τρίτη συμμετοχή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 1954 και το 2002, όταν και είχε τερματίσει στην 3η θέση, στα γήπεδα της Νοτίου Κορέας και της Ιαπωνίας.
