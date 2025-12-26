sports betsson
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Λούκα Ζιντάν: «Ο παππούς μου με ενθάρρυνε για να αγωνιστώ με την Αλγερία και ο πατέρας μου με στήριξε»
Ποδόσφαιρο 26 Δεκεμβρίου 2025 | 08:49

Λούκα Ζιντάν: «Ο παππούς μου με ενθάρρυνε για να αγωνιστώ με την Αλγερία και ο πατέρας μου με στήριξε»

Το πως αποφάσισε να αγωνιστή στην Εθνική ομάδα της Αλγερίας αποκάλυψε σε δηλώσεις του ο γιος του Ζινεντίν Ζιντάν, Λούκα.

Σύνταξη
Ο Λούκα Ζιντάν, γιος του Ζινεντίν, αποκάλυψε ότι ο παππούς του τον στήριξε στην επιλογή της εθνικής ομάδας Αλγερίας, έχοντας παίξει για τη Γαλλία σε επίπεδο τζούνιορ. Μία απόφαση που προκάλεσε έκπληξη, ειδικά επειδή την πήρε σε ηλικία 27 ετών.

Γρήγορα έγινε ο βασικός τερματοφύλακας της Αλγερίας και ο πατέρας του τον παρακολούθησε να παίζει εναντίον του Σουδάν (3-0) στον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας του Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς για τον 5ος όμιλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Οι δηλώσεις του Λούκα Ζιντάν

«Όταν σκέφτομαι την Αλγερία, θυμάμαι τον παππού μου. Από την παιδική ηλικία, έχουμε αυτή την αλγερινή κουλτούρα στην οικογένεια», δήλωσε ο Ζιντάν στο BeIN Sports France. «Μίλησα μαζί του πριν παίξω για την εθνική ομάδα και ήταν εξαιρετικά χαρούμενος για αυτό το βήμα. Κάθε φορά που λαμβάνω κλήση για διεθνή ομάδα, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ότι πήρα μια σπουδαία απόφαση και ότι είναι περήφανος για μένα», πρόσθεσε.

Ο Λούκα Ζιντάν είπε ότι ο πατέρας του είχε επίσης υποστηρίξει την απόφασή του: «Με υποστήριξε», είπε ο Λούκα. «Μου είπε «Να προσέχεις, αυτή είναι η επιλογή σου. Μπορώ να σου δώσω συμβουλές, αλλά στο τέλος, η τελική απόφαση θα είναι δική σου. Από τη στιγμή που ο προπονητής και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας επικοινώνησαν μαζί μου, ήταν σαφές ότι ήθελα να πάω και να εκπροσωπήσω τη χώρα μου. Μετά από αυτό, φυσικά μίλησα με την οικογένειά μου και όλοι χάρηκαν για μένα».

Αγωνίζεται στην Ισπανία για τη Γρανάδα αφού ξεκίνησε την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, φορούσε πάντα μια φανέλα με το όνομα Λούκα, αλλά αποφάσισε ότι η φανέλα της εθνικής του ομάδας θα φέρει το όνομα Ζιντάν. «Έτσι, για μένα, το να μπορώ να τιμήσω τον παππού μου εντασσόμενος στην εθνική ομάδα είναι πολύ σημαντικό», είπε. «Η επόμενη φανέλα με το όνομα θα είναι για αυτόν».

