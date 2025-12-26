magazin
Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν
Music 26 Δεκεμβρίου 2025 | 17:40

Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν

To χρονικό της πιο διαβόητης δίκης στην ιστορία της μουσικής: Τον Δεκέμβριο του 1985, οι απόπειρες αυτοκτονίας δύο νέων (ένας από τους οποίους πέθανε) αποδόθηκαν στα υποσυνείδητα μηνύματα που υποτίθεται ότι περιείχε το τραγούδι «Better by You Better than Me».

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Spotlight

Στις 23 Δεκεμβρίου 1985, δύο νεαροί άνδρες έκαναν μια συμφωνία αυτοκτονίας στο Sparks, μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων στη Νεβάδα. Εκείνο το απόγευμα, έπιναν αλκοόλ, κάπνιζαν μαριχουάνα και άκουγαν για έξι ώρες συνεχόμενα το άλμπουμ Stained Class (1978) του heavy metal συγκροτήματος Judas Priest.

Το βράδυ, πήγαν σε μια παιδική χαρά δίπλα σε μια εκκλησία με ένα κυνηγετικό όπλο 12 χιλιοστών. Ο 18χρονος Ρέιμοντ Μπέλκναπ έβαλε την κάννη κάτω από το πηγούνι του, τράβηξε τη σκανδάλη και πέθανε ακαριαία. Ο φίλος του, ο 20χρονος Τζέιμς Βανς, έκανε το ίδιο, αλλά επέζησε, αν και το πρόσωπό του παραμορφώθηκε.

Ήθελε να γίνει κατά συρροή δολοφόνος

Τόσο ο Μπέλκναπ όσο και ο Βανς προέρχονταν από υπερ-θρησκευτικές και βαθιά δυσλειτουργικές οικογένειες, που μαστίζονταν από αλκοολισμό, ενδοοικογενειακή βία, σχολική αποτυχία και τάση για κάθε είδους εθισμούς και μικροεγκλήματα.

Ο Βανς είχε προσπαθήσει να το σκάσει από το σπίτι 15 φορές, ενώ ο Μπέλκναπ είχε προηγουμένως επιχειρήσει να αυτοκτονήσει.

Είχε μάλιστα πει στην αδελφή του ότι ήθελε να γίνει κατά συρροή δολοφόνος όταν μεγαλώσει, οπότε φαινόταν σαφές ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες είχαν σπείρει τους σπόρους της τραγωδίας. Ωστόσο, οι γονείς των αγοριών δεν το έβλεπαν έτσι και αποφάσισαν ότι η ευθύνη βαρύνει τους Judas Priest.

Σε μια επιστολή που έστειλε ο Βανς από το νοσοκομείο στη μητέρα του Μπέλκναπ, ο επιζών έγραψε: «Πιστεύω ότι το αλκοόλ και η heavy metal μουσική, όπως αυτή των Judas Priest, μας οδήγησαν σε μια κατάσταση ύπνωσης». Οι οικογένειες αποφάσισαν να τον πιστέψουν και να μηνύσουν το βρετανικό συγκρότημα και τη δισκογραφική τους εταιρεία, CBS, ως υπεύθυνους για το θάνατο του Μπέλκναπ.

Κρυμμένα υποσυνείδητα μηνύματα

Αρχικά, η εισαγγελία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τους στίχους του τραγουδιού Heroes End ως αποδεικτικό στοιχείο, αλλά ο δικαστής το απέρριψε, καθώς το περιεχόμενο των στίχων προστατευόταν από την ελευθερία της έκφρασης σύμφωνα με το Πρώτο Τροποποιητικό Σύνταγμα.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος των οικογενειών, Κεν Μακένα, αποφάσισε να αλλάξει το επιχείρημα, ισχυριζόμενος ότι ένα άλλο τραγούδι τους, το Better by You Better than Me, περιείχε κρυμμένα υποσυνείδητα μηνύματα.

Σύμφωνα με τον Μακένα, το συγκρότημα είχε συμπεριλάβει τμήματα του τραγουδιού ηχογραφημένα ανάποδα, προκαλώντας στον ακροατή να λαμβάνει ασυνείδητα το μήνυμα «Κάν’ το» επανειλημμένα.

Αν αυτή ήταν πράγματι η πρόθεση, είχε ελάχιστο αποτέλεσμα, αφού 500.000 άτομα αγόρασαν τον δίσκο. Επιπλέον, το τραγούδι δεν είχε καν γραφτεί από τους Judas Priest: ήταν μια διασκευή ενός κομματιού του 1969 από τους Spooky Tooth.

Σύμφωνα με τον Μακένα, το συγκρότημα είχε συμπεριλάβει τμήματα του τραγουδιού ηχογραφημένα ανάποδα, προκαλώντας στον ακροατή να λαμβάνει ασυνείδητα το μήνυμα «Κάν’ το» επανειλημμένα

YouTube thumbnail

Μεταλλάδες στο εδώλιο

Παρά όλα αυτά, η αγωγή έγινε δεκτή και στις 16 Ιουλίου 1990 τα μέλη της μεταλ μπάντας από το Μπέρμιγχαμ κλήθηκαν να εμφανιστούν στο δικαστήριο του Ρίνο. Η μπάντα, με επικεφαλής τον Ρομπ Χάλφορντ, αναγκάστηκε να διακόψει την περιοδεία της για να παραστεί στη δίκη, η οποία διήρκεσε ενάμιση μήνα και περιλάμβανε περισσότερους από 40 μάρτυρες.

Εκατοντάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο για να δείξουν την υποστήριξή τους. Μεταξύ της κατάθεσης της αγωγής το 1986 και της έναρξης της δίκης, συνέβη ένα άλλο τραγικό γεγονός: ο Τζέιμς Βανς πέθανε το 1988 από υπερβολική δόση μεθαδόνης.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δίκης, οι γονείς του υποβάθμισαν όλα τα στοιχεία που υποδείκνυαν μια πολύ ταραχώδη ζωή και δήλωσαν ακόμη ότι, παρά την προβληματική περίοδο που είχε περάσει τα χρόνια αμέσως πριν από τη συμφωνία αυτοκτονίας, είχε «αλλάξει προς το καλύτερο» και είχε ασπαστεί τη χριστιανική πίστη, αφού η «σκουπιδιάρικη μουσική» των Judas Priest τον είχε παρασύρει.

«Νομίζω ότι αυτοί οι Judas Priest σκότωσαν τον Ρέι. Είναι δολοφόνοι»

YouTube thumbnail

Καταπιεστική αίσθηση τρέλας και αποσύνδεσης

Η δίκη καταγράφηκε σε ένα ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε το 1991: Dream Deceivers: The Story Behind James Vance Vs. Judas Priest, με τον σκηνοθέτη του, Ντέιβιντ Βαν Τέιλορ, να παίρνει συνεντεύξεις με τον Τζέιμς Βανς και την οικογένειά του μετά την αυτοκτονία του Μπέλκναπ.

«Το θεώρησα γελοίο. Απλά δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν γνώριζα τις περιστάσεις, αλλά δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάποιος θα κατηγορούσε ένα δίσκο για ένα τέτοιο τραύμα, ένα τέτοιο γεγονός. Και είχα την έντονη υποψία ότι πρέπει να συμβαίνουν και άλλα πράγματα σε αυτές τις οικογένειες», δήλωσε ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ στην εφημερίδα The Washington Post το 1992.

«Νομίζω ότι αυτοί οι Judas Priest σκότωσαν τον Ρέι. Είναι δολοφόνοι». Αυτή είναι μια από τις πρώτες ατάκες που λέει ο νεαρός Βανς στην ταινία, η οποία είναι ειλικρινά δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς όταν βλέπει το εντελώς παραμορφωμένο πρόσωπό του, που ανακατασκευάστηκε μετά από εκατοντάδες ώρες χειρουργικών επεμβάσεων, και την καταπιεστική αίσθηση τρέλας και αποσύνδεσης από την πραγματικότητα που εκπέμπει το οικογενειακό του περιβάλλον.

Στη συνέντευξη με την εφημερίδα The Washington Post, ο Βαν Τέιλορ παραδέχτηκε την έκπληξή του για το γεγονός ότι ο Τζέιμς και οι γονείς του ήταν «ατάραχοι» από την έκθεση στις κάμερες.

Η ανάλυση του τραγουδιού

Η δικαστική έρευνα επεκτάθηκε και σε ένα στούντιο ηχογράφησης, όπου το περιεχόμενο του τραγουδιού αναλύθηκε στίχο προς στίχο. Τόσο ο ηχολήπτης όσο και ο παραγωγός του δίσκου κλήθηκαν να καταθέσουν.

Οι σκηνές όπου η ηχογράφηση αναπαράγονταν προς τα πίσω, ξανά και ξανά, σε μικρά τμήματα σχεδόν κακοφωνικού θορύβου, προκειμένου να διακριθεί αν υπήρχαν κρυμμένα μηνύματα, ήταν πραγματικά παράξενες.

Ο Γουίλσον Μπράιαν Κέι, ο πιο διάσημος εμπειρογνώμονας στη χρήση υποσυνείδητων μηνυμάτων στη διαφήμιση — και θεωρούμενος από πολλούς ως απατεώνας — κατέθεσε επίσης. Ο Κέι ισχυρίστηκε ότι εντόπισε στοιχεία υποσυνείδητων μηνυμάτων στο τραγούδι και συνέστησε επίσης να αναλυθεί από έναν ηχολήπτη ονόματι Μπιλ Νίκλοφ. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο Νίκλοφ ήταν, στην πραγματικότητα, θαλάσσιος βιολόγος και δεν διέθετε την εμπειρογνωμοσύνη που ισχυριζόταν.

Πράγματι, ο δικαστής Τζέρι Γουάιτχεντ δεν βρήκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο ενοχής στην ηχογράφηση, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο απλώς για έναν τυχαίο συνδυασμό ήχων

YouTube thumbnail

«Τι κάνω εδώ;»

Η κορύφωση ήρθε όταν εμφανίστηκε ο τραγουδιστής Ρομπ Χάλφορντ, ντυμένος άψογα με κοστούμι — σε πλήρη αντίθεση με το συνηθισμένο δερμάτινο με καρφιά στυλ του — και ο δικαστής τον ρώτησε αν υπήρχε υποσυνείδητο περιεχόμενο στο τραγούδι και του ζήτησε να το τραγουδήσει.

«Ήταν σαν τη Disneyworld. Δεν είχαμε ιδέα τι ήταν το υποσυνείδητο μήνυμα — ήταν απλώς ένας συνδυασμός περίεργων ήχων κιθάρας και ο τρόπος που εξέπνεα ανάμεσα στους στίχους. Έπρεπε να τραγουδήσω το Better by You, Better than Me στο δικαστήριο, α καπέλα. Νομίζω ότι τότε ο δικαστής σκέφτηκε: “Τι κάνω εδώ; Κανένα συγκρότημα δεν θα έβαζε τα δυνατά του για να σκοτώσει τους οπαδούς του”, είπε ο frontman των Judas Priest στο Yahoo Entertainment το 2020.

Πράγματι, ο δικαστής Τζέρι Γουάιτχεντ δεν βρήκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο ενοχής στην ηχογράφηση, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο απλώς για έναν τυχαίο συνδυασμό ήχων. Ωστόσο, η απόφαση (πάνω από 100 σελίδες) δεν ικανοποίησε κανέναν.

Αν και αθώωσε το συγκρότημα, η CBS τιμωρήθηκε με πρόστιμο 40.000 δολαρίων για την καθυστέρηση στην παράδοση του απαιτούμενου υλικού, ενώ οι Judas Priest έπρεπε να πληρώσουν το μερίδιό τους στα δικαστικά έξοδα, εκτός από την απώλεια των ακυρωμένων ημερομηνιών της περιοδείας τους.

«Αφήνει την πόρτα ανοιχτή»

Ο Τίμοθι Ε. Μουρ, PhD, ψυχολόγος και ένας από τους μάρτυρες υπεράσπισης, επέκρινε αργότερα την έλλειψη αυστηρότητας σε ολόκληρη τη διαδικασία σε ένα ακαδημαϊκό άρθρο, υποστηρίζοντας ότι βασίστηκε σε αυτό που θεωρούσε ψευδοεπιστήμη.

Και, το πιο σοβαρό, η υπόδειξη ότι, αν και δεν βρέθηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία, η απόφαση δεν απέκλειε την πιθανότητα ότι η ακρόαση ενός δίσκου θα μπορούσε να υποκινήσει φόνο και, επιπλέον, να δημιουργήσει προηγούμενο. «Αυτό αφήνει την πόρτα ανοιχτή για να συμβεί ξανά», δήλωσε ο Χάλφορντ.

Για τους Judas Priest, ήταν επίσης ένα πλήγμα που τελικά τους επηρέασε. Αρκετά επιπόλαια, η μακρά δίκη έριξε μια σκιά υποψίας — τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και στο κοινό — πάνω τους και πάνω στο ίδιο το heavy metal.

«Ήμουν έξαλλος», θα δηλώσει αργότερα ο Χάλφορντ, «επειδή όλα αυτά ήταν αντίθετα με αυτό που η μπάντα πρέσβευε. Ασχολούμαστε με τη μουσική για να διασκεδάζει ο κόσμος, όχι για να πεθαίνει».

«Δεν τραγουδούν όλοι για την αγάπη»

Κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, τα μέλη της μπάντας μίλησαν επίσης για τη μουσική τους ως «μια καλλιτεχνική έκφραση των συναισθημάτων απομόνωσης και απογοήτευσης που μπορεί να προκαλέσει η ζωή στον σύγχρονο κόσμο», και ο τραγουδιστής τόνισε:

«Δεν τραγουδούν όλοι για την αγάπη: το 99% των αμερικανικών charts, ανά πάσα στιγμή, είναι τραγούδια αγάπης. Νομίζουμε ότι είμαστε λίγο πιο έξυπνοι από αυτό».

Ο Μακένα, ο δικηγόρος της κατηγορούσας αρχής, ήταν επίσης δυσαρεστημένος με την ετυμηγορία. Δήλωσε ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ήταν πολύ καινοτόμα για να τα κατανοήσει πλήρως το δικαστήριο, αλλά ότι στο εγγύς μέλλον, η υπόθεση θα είχε μείνει στη μνήμη όπως εκείνη που απέδειξε τη σχέση μεταξύ καρκίνου και καπνίσματος.

«Σε πέντε χρόνια, όλοι θα γνωρίζουμε ότι αυτή η μουσική προκαλεί βία και θάνατο στους εφήβους» ισχυρίστηκε.

Photo: crimetimes.gr

Το κλίμα ποινικοποίησης της ροκ μουσικής στις ΗΠΑ

Ευτυχώς, η πρόβλεψη του Μακένα αποδείχθηκε λανθασμένη, αλλά αυτή η ιστορία δεν πρέπει να θεωρηθεί απλώς μια ανέκδοτη ιστορία ή ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι βαθιά ριζωμένη στο κοινωνικό κλίμα της εποχής εκείνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, αν και ήταν η ακμή της εποχής του Ρίγκαν, δεν ήταν κάτι αποκλειστικό των πιο συντηρητικών τομέων. Οι ίδιοι οι Judas Priest είχαν ήδη βιώσει ένα πικρό προηγούμενο με τη λογοκρισία.

Το καλοκαίρι του 1985, το Parents Music Resource Center, μια κυβερνητική υπηρεσία που ιδρύθηκε από την Tipper Gore (σύζυγο του δημοκρατικού πολιτικού Αλ Γκορ) και χρηματοδοτήθηκε, μεταξύ άλλων, από τον Mike Love των Beach Boys, συμπεριέλαβε το τραγούδι τους Eat Me Alive σε μια λίστα με τίτλο «The Filthy Fifteen», η οποία περιλάμβανε τραγούδια που η επιτροπή θεωρούσε απαράδεκτα λόγω του περιεχομένου των στίχων τους.

«Ακατάλληλο περιεχόμενο»

Αυτό ήταν το προοίμιο για τη δημιουργία των πλέον διάσημων ετικετών «Parental Advisory. Explicit Content» (Συμβουλή προς τους γονείς. Ακατάλληλο περιεχόμενο).

Το περίεργο με αυτή τη λίστα είναι ότι, αν και κυριαρχούσαν τα heavy metal τραγούδια, υπήρχαν επίσης τίτλοι των Prince, Madonna και Cyndi Lauper, που αμφισβητήθηκαν λόγω του σεξουαλικού τους περιεχομένου.

Ωστόσο, η υπόθεση των Judas Priest δεν ήταν η πρώτη φορά που μια heavy metal μπάντα κατηγορήθηκε για υποκίνηση αυτοκτονίας. Στην πραγματικότητα, είναι πιθανό η οικογένεια Βανς και ο Μακένα να εμπνεύστηκαν από μια υπόθεση που συνέβη λίγο νωρίτερα.

Η περίπτωση του Όζι Όζμπορν

Την 1η Νοεμβρίου 1985, οι γονείς του Τζον Ντάνιελ Μακ Κόλουμ, ενός 19χρονου που είχε αυτοκτονήσει στο Indio της Καλιφόρνια, μήνυσαν τον Όζι Όζμπορν και, πάλι, την CBS Records, υποστηρίζοντας ότι το τραγούδι του Suicide Solution είχε υποκινήσει τον νεαρό να αυτοκτονήσει. Σε αυτή την περίπτωση, δεν έγινε δίκη, επειδή το περιεχόμενο των στίχων δεν θεωρήθηκε ποινικά υπεύθυνο.

Υπήρξαν δύο άλλα αγόρια που αυτοκτόνησαν, το 1986 και το 1988, προφανώς μετά από την ακρόαση του τραγουδιού, και μια άλλη αγωγή απορρίφθηκε το 1990. «Θα ήταν ένα πολύ κακό βήμα για την καριέρα μου να γράψω ένα τραγούδι που να λέει “πάρε ένα όπλο και αυτοκτόνησε”. Δεν θα μου έμεναν πολλοί θαυμαστές», δήλωσε ο πρόσφατα ο αποθανών Όζμπορν.

*Με στοιχεία από elpais.com

