Στηβ Ντούζος: Χριστούγεννα στο νοσοκομείο για τον ηθοποιό – Το μήνυμα του

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στηβ Ντoύζος έρχεται αντιμέτωπος με θέματα που αφορούν στην υγεία του, καθώς έχει νοσηλευτεί ξανά στο πρόσφατο παρελθόν.

Στηβ Ντούζος: Τι συμβαίνει με την υγεία του

Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο έκανε μια ανάρτηση γράφοντας:

«Το καλύτερο φάρμακο. Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η οικογένεια. Familia I lov’ya lots!! Είσαστε το οξυγόνο μου».

Στηβ Ντούζος είχε περάσει και τα περσινά Χριστούγεννα στο νοσοκομείο

Ο Στηβ Ντούζος είχε στείλει και πέρυσι μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο με μια άλλη περιπέτεια υγείας που τον ταλαιπώρησε. Ωστόσο, ο ηθοποιός δεν έχει αφήσει τα προβλήματα υγείας να τον καταβάλουν και δεν χάνει την αισιοδοξία και το χιούμορ του.

«Μπήκα μέσα, έπαθα μια ίωση, μετά έπαθα covid και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά έμεινα στο νοσοκομείο. Δεν επιβάρυνε αυτό τη γενικότερη κατάστασή μου. Είμαι ροκ, δε μασάω. Κανονικά τη ζωούλα μου», είχε πει σε εκπομπή.

Σχετικά με τη μάχη του με τον καρκίνο είχε πει: «Το πάλεψα και είμαι μια χαρά τώρα. Δόξα τω Θεώ. Κάνω τις θεραπείες μου, παίρνω τα φάρμακα μου, νορμάλ όλα και μια χαρά. Δεν μου στερεί τίποτα, ούτε τις βόλτες μου ούτε την μηχανή μου, ούτε την οικογένεια μου.

Έχω μια καλή διάθεση, το αντιμετωπίζω κανονικά και δεν με κρατάει πίσω σε τίποτα. Δεν κακομοιριάζω δηλαδή, κατάλαβες… Πρέπει να το πολεμάς».