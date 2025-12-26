magazin
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
26.12.2025 | 12:47
Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία – 5 νεκροί και 21 τραυματίες
Στηβ Ντούζος: Χριστούγεννα στο νοσοκομείο για τον ηθοποιό – Το μήνυμα του
Fizz 26 Δεκεμβρίου 2025 | 12:40

Ο Στηβ Ντούζος στέλνει ευχές μέσα από το νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στηβ Ντoύζος έρχεται αντιμέτωπος με θέματα που αφορούν στην υγεία του, καθώς έχει νοσηλευτεί ξανά στο πρόσφατο παρελθόν.

Στηβ Ντούζος: Τι συμβαίνει με την υγεία του

Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο έκανε μια ανάρτηση γράφοντας:

«Το καλύτερο φάρμακο. Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η οικογένεια. Familia I lov'ya lots!! Είσαστε το οξυγόνο μου».

Στηβ Ντούζος είχε περάσει και τα περσινά Χριστούγεννα στο νοσοκομείο

Ο Στηβ Ντούζος είχε στείλει και πέρυσι μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο με μια άλλη περιπέτεια υγείας που τον ταλαιπώρησε. Ωστόσο, ο ηθοποιός δεν έχει αφήσει τα προβλήματα υγείας να τον καταβάλουν και δεν χάνει την αισιοδοξία και το χιούμορ του.

«Μπήκα μέσα, έπαθα μια ίωση, μετά έπαθα covid και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά έμεινα στο νοσοκομείο. Δεν επιβάρυνε αυτό τη γενικότερη κατάστασή μου. Είμαι ροκ, δε μασάω. Κανονικά τη ζωούλα μου», είχε πει σε εκπομπή.

Σχετικά με τη μάχη του με τον καρκίνο είχε πει: «Το πάλεψα και είμαι μια χαρά τώρα. Δόξα τω Θεώ. Κάνω τις θεραπείες μου, παίρνω τα φάρμακα μου, νορμάλ όλα και μια χαρά. Δεν μου στερεί τίποτα, ούτε τις βόλτες μου ούτε την μηχανή μου, ούτε την οικογένεια μου.

Έχω μια καλή διάθεση, το αντιμετωπίζω κανονικά και δεν με κρατάει πίσω σε τίποτα. Δεν κακομοιριάζω δηλαδή, κατάλαβες… Πρέπει να το πολεμάς».

Χρυσή βίζα: Μειώνονται οι αιτήσεις – Γιατί φρενάρει η ζήτηση [πίνακες]

Χρυσή βίζα: Μειώνονται οι αιτήσεις – Γιατί φρενάρει η ζήτηση [πίνακες]

Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
«Invisible Man» 25.12.25

Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Νέα email από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν αλληλογραφία της Γκισλέιν Μάξγουελ με το μυστηριώδες «A», τον «Invisible Man», με ενδείξεις ότι πρόκειται για τον πρίγκιπα Άντριου, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του
Ενδοοικογενειακή απειλή 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του

Ο μέχρι πρότινος δικηγόρος του Άρη Μουγκοπέτρου αποχώρησε από την εκπροσώπησή του και αναλαμβάνει πλέον τη σύζυγό του. ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη σήμερα έπειτα από καταγγελία που αφορά ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του

Σύνταξη
«Ήταν ποιητικό» – Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008
Συγχρονισμός 25.12.25

«Ήταν ποιητικό» - Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008

«Όταν ακούω τη φωνή της, η καρδιά μου γεμίζει ζεστασιά και θυμάμαι πόσο τυχερή ήμουν που με αγάπησε τόσο βαθιά» λέει στο People η κόρη της Έρθα Κιτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της
Γυναικοκτονία 25.12.25

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της

Η Ιμάνι Ντία Σμιθ, πρώην παιδική σταρ του Broadway και του The Lion King, βρέθηκε νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ. Ο σύντροφός της κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του
Βίντεο 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του

Στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης βρίσκεται ο Άρης Μουγκοπέτρος, που συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διάσταση

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του
Fizz 25.12.25

Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του

Να αποφυλακιστεί άμεσα και να ακυρωθεί η καταδίκη του για δύο αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία ζητά από εφετείο ο Sean «Diddy» Combs, κάνοντας λόγο για παράνομη και αντισυνταγματική ποινή 50 μηνών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πίτερ Νάιγκαρντ – Η βρώμικη περίπτωση του ψαρομάλλη, σεξουαλικού εγκληματία που συνδέεται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
«Καναδός Χιου Χέφνερ» 25.12.25

Πίτερ Νάιγκαρντ – Η βρώμικη περίπτωση του ψαρομάλλη, σεξουαλικού εγκληματία που συνδέεται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο Πίτερ Νάιγκαρντ μπαίνει στο δικαστήριο σε αναπηρικό καροτσάκι, με το συνήθως ξυρισμένο πρόσωπό του να καλύπτεται από μια πυκνή γενειάδα. Η λάμψη των τακτικών ενέσεων βλαστοκυττάρων και της δίαιτας χωρίς υδατάνθρακες έχει πια χαθεί. Η χαρακτηριστική ασημένια χαίτη του 83χρονου έχει αραιώσει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μουσικό ντουέτο – H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία
«Holm Sound» 25.12.25

Μουσικό ντουέτο - H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, διοργάνωσε την πέμπτη χριστουγεννιάτικη λειτουργία «Together at Christmas» στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο στις 5 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χριστούγεννα με τους Μπέκαμ: Πεντικιούρ, Spice Girls και η αλήθεια για την κόντρα με τον Μπρούκλιν
Fizz 25.12.25

Χριστούγεννα με τους Μπέκαμ: Πεντικιούρ, Spice Girls και η αλήθεια για την κόντρα με τον Μπρούκλιν

Ενώ οι φήμες για ρήξη με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν, συνεχίζουν να απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ επιλέγουν να απαντήσουν με μουσική, χιούμορ και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο αναμμένο τζάκι.

Σύνταξη
Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε
1958 24.12.25

Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε

Η Μπρέντα Λι ηχογράφησε το κλασικό πλέον κομμάτι «Rockin' Around the Christmas Tree» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενόσω το χιόνι ήταν μια μακρινή ανάμνηση από τον χειμώνα του περασμένου έτους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διαρροή αρχείων Έπσταϊν – Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων
Creepy κρύπτη 24.12.25

Διαρροή αρχείων Έπσταϊν - Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων

Μια σειρά από πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μέσα στο άντρο του άρρωστου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν στο Μανχάταν δείχνει μια συλλογή από παράξενα κοστούμια για παιχνίδια ρόλων κι ενοχλητικά «έργα τέχνης με παιδιά σε ασυμβίβαστες στάσεις».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ
«Άδικη ζωή» 24.12.25

«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ

Σε ανάρτηση του στο Χ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ισχυρίζεται ότι ορισμένα από τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα του Έπσταιν «περιέχουν σκανδαλοθηρικές ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Σύνταξη
Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα
Σταθερή 24.12.25

Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα

Πολλοί ηθοποιοί, κάποια στιγμή στην καριέρα τους, έχουν αρνηθεί ρόλους και μετά... χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο. Η Κέιτ Χάντσον δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σέρρες: Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Γνώριζε καλά την περιοχή που εξαφανίστηκε
Συνεχίζονται οι έρευνες 26.12.25

Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος - Γνώριζε καλά την περιοχή που εξαφανίστηκε στις Σέρρες

Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος - Τα ίχνη του χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μέσα από τις φυλακές φαίνεται πως δόθηκε η εντολή για το χτύπημα σε τράπεζα στον Εύοσμο
Θεσσαλονίκη 26.12.25

Μέσα από τις φυλακές φαίνεται πως δόθηκε η εντολή για το χτύπημα σε τράπεζα στον Εύοσμο - Τα νεότερα στοιχεία

Την έρευνα για την ισχυρή έκρηξη βόμβας, που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έχει αναλάβει το ελληνικό FBΙ.

Σύνταξη
Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)

Ο Τσικίνιο έχει δεθεί για τα καλά στον Ολυμπιακό ζώντας τις σπουδαιότερες στιγμές της καριέρας του και η μικρή του κόρη το απολαμβάνει τραγουδώντας στα ελληνικά τον ύμνο της ομάδας

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα
Ατμοσφαιρικός ποταμός 26.12.25

Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα

Σύμφωνα με τοπικές αρχές, οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλες περιοχές της Καλιφόρνια προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς μέχρι τη νύχτα των Χριστουγέννων.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο – Τουλάχιστον 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης
Σήμανε συναγερμός 26.12.25

Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο στην Ιαπωνία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν μεταφερθεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε σοβαρή κατάσταση - Kατά την επίθεση έγινε χρήση και «υγρού σε μορφή σπρέι», που πιστεύεται ότι ήταν χλωρίνη

Σύνταξη
Από τα μπαχαρικά μέχρι τον έρωτα, τα πιο τρελά γκάτζετ που έφερε το 2025 στον κόσμο της τεχνολογίας
Εποχή των ρομπότ 26.12.25

Από τα μπαχαρικά μέχρι τον έρωτα, τα πιο τρελά γκάτζετ που έφερε το 2025 στον κόσμο της τεχνολογίας

Από ανθρωποειδή ρομπότ που διπλώνουν τα ρούχα σας έως αφράτα πλάσματα που φοριούνται και συμπεριφέρονται ντροπαλά γύρω από τους ανθρώπους – το 2025 έφερε πολλά νέα γκάτζετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από την UEFA στη Νότια Αμερική: και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο υιοθετεί το Financial Fair Play
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Από την UEFA στη Νότια Αμερική: και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο υιοθετεί το Financial Fair Play

Αυξανόμενα έσοδα, εκρηκτικά χρέη και ένα νέο σύστημα κανόνων που φιλοδοξεί να σώσει τα οικονομικά των συλλόγων και να αλλάξει νοοτροπία σε ολόκληρο το οικοσύστημα του ποδοσφαίρου στη Βραζιλία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Havaianas – Και για ποιον λόγο, παρακαλώ, η Δεξιά μποϊκοτάρει τις αγαπημένες σαγιονάρες της Βραζιλίας;
Πολιτική θύελλα 26.12.25

Havaianas - Και για ποιον λόγο, παρακαλώ, η Δεξιά μποϊκοτάρει τις αγαπημένες σαγιονάρες της Βραζιλίας;

Εδώ και δεκαετίες, οι σαγιονάρες Havaianas είναι ένα αγαπημένο παγκόσμιο σύμβολο της βραζιλιάνικης κουλτούρας, που φορούν εκατομμύρια άνθρωποι κάθε μέρα. Τώρα έχουν εμπλακεί σε μια πολιτική διαμάχη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι
Euroleague 26.12.25

Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι

Ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρό θέμα, καθώς οκτώ παίκτες και τρία μέλη από το επιτελείο της ομάδας διαγνώστηκαν με γρίπη Α, με τους πράσινους να ζητούν αναβολή για το ματς με το Μαρούσι.

Σύνταξη
OnlyFans και τένις: Μια συνεργασία που προκαλεί αντιδράσεις και αλλάζει τους κανόνες
Άλλα Αθλήματα 26.12.25

OnlyFans και τένις: Μια συνεργασία που προκαλεί αντιδράσεις και αλλάζει τους κανόνες

Η πλατφόρμα OnlyFans που έγινε παγκοσμίως γνωστή για το ερωτικό της περιεχόμενο μπαίνει δυναμικά στον χώρο του αθλητισμού, χορηγώντας όλο και περισσότερους επαγγελματίες τενίστες και τενίστριες.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δένδιας σε Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Αυστηρό μήνυμα 26.12.25

Απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ο Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του από τη Σάμο απάντησε στην προκλητική στάση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος – Πόσο θα είναι τον Ιανουάριο
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Πόσο θα είναι τα τιμολόγια ρεύματος τον Ιανουάριο - Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

Οι πάροχοι θα διαμορφώσουν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο με βάση τη σύγκριση των χρηματιστηριακών τιμών ανάμεσα στον Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)
On Field 26.12.25

Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παρουσιάζεται ως φαβορί για το αρχικό σχήμα απέναντι στο Μάλι (10μμ) με τους Μαροκινούς να ποντάρουν πάνω του – Το τρομερό βίντεο από την τελευταία προπόνηση

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Άγιος Δημήτριος: Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης – Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία
Άγιος Δημήτριος 26.12.25

Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης - Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στις οδούς Λιδωρικίου και Τεπελενίου, όπου το οδόστρωμα παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και έντονα σημάδια υποχώρησης - Σύσκεψη τη Δευτέρα 29/12 από την Περιφέρεια

Σύνταξη
Christmas Home Decor Trends Defining the Festive Season
English edition 26.12.25

Christmas Home Decor Trends Defining the Festive Season

From nostalgic tradition and nature-inspired warmth to playful pastel sweets and theatrical glamour, these are the decorating styles shaping homes this Christmas—where comfort, personality, and atmosphere take center stage.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων
ΠΑΣΟΚ 26.12.25

Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων

«Η κυβέρνηση με ευθύνη της έχασε το στοίχημα της εξόδου των Χριστουγέννων, ελπίζω να μην επαναλάβει τις ίδιες πρακτικές και στην έξοδο της Πρωτοχρονιάς» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Συνέλαβαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία στο Κολωνάκι – Την νάρκωσε και μετά την έκαψε
Ραγδαίες εξελίξεις 26.12.25

Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι - Την νάρκωσε και μετά την έκαψε

Ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου επήλθε από υπερβολική δόση ηρεμιστικών φαρμάκων και στη συνέχεια την έκαψαν αφού την περιέλουσαν με βενζίνη.

Σύνταξη
