Όταν το πάθος και η επιμονή συναντούν την πρόκληση, η δύναμη της ψυχής λάμπει ακόμα πιο φωτεινά. Η 9χρονη Ουκρανή αθλήτρια Oleksandra Paskal, η οποία έχασε το πόδι της μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση τον Μάιο του 2022, κατάφερε να συγκινήσει και να εμπνεύσει τον κόσμο, κατακτώντας διάκριση στο πανουκρανικό τουρνουά ρυθμικής γυμναστικής Rizatdinova Cup 2025.

Παρά το βαρύ τραύμα και τις δυσκολίες που ακολούθησαν, η Oleksandra δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό της. Με επιμονή, δύναμη ψυχής και αγάπη για τη ρυθμική γυμναστική, επέστρεψε στον αθλητισμό και ανέβηκε στο βάθρο, κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο, αποδεικνύοντας ότι η θέληση μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τις πιο αδιανόητες αντιξοότητες.

Η διοργανώτρια αρχή του τουρνουά σημείωσε: «Η Σάσα έχει ήδη γίνει το αληθινό πρόσωπο του πανουκρανικού τουρνουά. Αυτό το μικρό και τρυφερό κορίτσι έδειξε σε όλο τον κόσμο τι σημαίνουν πραγματικά το θάρρος και η δύναμη. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ευχαριστούμε τους γονείς της Oleksandra και τους προπονητές της @inga_kovalchuk, που ανέθρεψαν έναν πραγματικά ξεχωριστό άνθρωπο — ένα πρότυπο έμπνευσης για ενήλικες και παιδιά. @paskals2016, σε αγαπάμε πολύ και σε περιμένουμε ξανά του χρόνου».

Η μικρή αθλήτρια επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με πρόσθετο μέλος λίγους μήνες μετά τον τραυματισμό της και μάλιστα κατέκτησε χρυσό μετάλλιο.

Η ρωσική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της 16ης Μαΐου 2022, όταν πύραυλος έπληξε κέντρο αναψυχής στην περιοχή Bilhorod-Dnistrovskyi της περιφέρειας Οδησσού. Η Oleksandra βρέθηκε εγκλωβισμένη κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου, υπέστη σοβαρά τραύματα και παρέμεινε σε τεχνητό κώμα για 15 ημέρες.

Η μητέρα της θυμάται: «Είχε ανοιχτό κάταγμα στο χέρι, τέσσερα σπασμένα πλευρά, σοβαρούς μώλωπες στο κεφάλι και της έλειπε το μικρό δάχτυλο. Το χειρότερο όμως ήταν ότι η πλάκα συνέθλιψε το πόδι της. Πέρασε 15 μέρες σε κώμα. Δυστυχώς, δεν κατάφεραν να σώσουν το ποδαράκι της και χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί. Ήταν το ξεκίνημα ενός μακρινού ταξιδιού αποκατάστασης».

Η Mariia περιγράφει: «Είναι θαύμα που επιβιώσαμε. Η έκρηξη ήταν τόσο έντονη που αρχικά δεν συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Όταν συνήλθα, είδα τη Σάσα παγιδευμένη κάτω από μια πλάκα από μπετόν. Οι γείτονες έσπευσαν να τη βοηθήσουν και μαζί καταφέραμε να την απελευθερώσουμε».

Μετά από πολλούς μήνες νοσηλείας και αποκατάστασης, η Σάσα μεταφέρθηκε στην Αυστρία για εντατική αποθεραπεία και έμαθε να περπατά με τη βοήθεια προσθετικού μέλους. Λιγότερο από δύο μήνες αργότερα, κατάφερε να περπατήσει ξανά. Το ταξίδι δεν ήταν εύκολο ούτε σωματικά ούτε ψυχολογικά. Έπρεπε να ξεπεράσει τον πόνο, να συνηθίσει τη νέα πραγματικότητα και να αποδεχτεί ξανά τον εαυτό της.

Η αποφασιστικότητα της Σάσα να επιστρέψει στο στρώμα της ρυθμικής γυμναστικής έγινε η μεγαλύτερη κινητήρια δύναμή της. Μόλις κέρδισε αυτοπεποίθηση με το προσθετικό μέλος, ξεκίνησε τις προπονήσεις της. Τον Μάρτιο του 2023 επέστρεψε στις προπονήσεις και λίγο αργότερα ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κερδίζοντας χρυσό μετάλλιο σε αγώνα ρυθμικής γυμναστικής.

Η Ολυμπιονίκης της Ουκρανίας Anna Rizatdinova έγραψε συγκινημένη: «Έχεις όλη τη δύναμη, όλη τη θέληση και όλο τον εσωτερικό μας κόσμο. Είναι αδύνατο να μη νιώθουμε περηφάνια για σένα. Η συμμετοχή σου και η νίκη σου αξίζουν όσο όλα τα ολυμπιακά μας μετάλλια. Σε ευχαριστούμε που μας εμπνέεις και μας μαθαίνεις να χαιρόμαστε κάθε μέρα, κάθε νίκη».