Ο διάσημος Τζάκι Τσαν μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα στην Πομπηία
Ο ηθοποιός Τζάκι Τσαν μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα μέσα από τα ερείπια της αρχαίας Πομπηίας, καθώς η Λαμπαδηδρομία συνεχίζεται επί ιταλικού εδάφους.
Ο Κινέζος αστέρας του κινηματογράφου μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα μέσα στον αρχαίο καταυλισμό που καταστράφηκε ολοσχερώς λόγω της έκρηξης του Βεζούβιου.
Η Ολυμπιακή Φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα 2026, άναψε τον περασμένο μήνα στην Αρχαία Ολυμπία, την πατρίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, παραδόθηκε στους Ιταλούς διοργανωτές στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο και μετά μεταφέρθηκε στο ιστορικό Stadio dei Marmi της Ρώμης στις 6 Δεκεμβρίου.
Η Λαμπαδηδρομία θα καλύψει περίπου 12.000 χιλιόμετρα περνώντας και από τις 110 ιταλικές επαρχίες και περισσότερους από 300 δήμους, με εορτασμούς στο τέλος κάθε ημέρας προγραμματισμένους σε 60 πόλεις κατά μήκος της διαδρομής.
Η Ιταλία, φιλοξένησε τελευταία φορά Χειμερινούς Αγώνες το 2006 στο Τορίνο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 θα συνδιοργανωθούν από το Μιλάνο και το θέρετρο των Δολομιτών, Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, και θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου, ενώ θα ακολουθήσουν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες τον Μάρτιο.
Η φλόγα θα συνεχίσει το ταξίδι της στις περιφέρειες της Ιταλίας, φτάνοντας στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο στις 26 Ιανουαρίου —ακριβώς 70 χρόνια μετά την έναρξη των Αγώνων του 1956 στον ίδιο χώρο— προτού καταλήξει στο στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου εγκαίρως για την τελετή έναρξης στις 6 Φεβρουαρίου.
