sports betsson
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο διάσημος Τζάκι Τσαν μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα στην Πομπηία
Ολυμπιακοί Αγώνες 25 Δεκεμβρίου 2025 | 14:29

Ο διάσημος Τζάκι Τσαν μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα στην Πομπηία

Ο ηθοποιός Τζάκι Τσαν μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα μέσα από τα ερείπια της αρχαίας Πομπηίας, καθώς η Λαμπαδηδρομία συνεχίζεται επί ιταλικού εδάφους.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Ο Κινέζος αστέρας του κινηματογράφου μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα μέσα στον αρχαίο καταυλισμό που καταστράφηκε ολοσχερώς λόγω της έκρηξης του Βεζούβιου.

Η Ολυμπιακή Φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα 2026, άναψε τον περασμένο μήνα στην Αρχαία Ολυμπία, την πατρίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, παραδόθηκε στους Ιταλούς διοργανωτές στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο και μετά μεταφέρθηκε στο ιστορικό Stadio dei Marmi της Ρώμης στις 6 Δεκεμβρίου.

Η Λαμπαδηδρομία θα καλύψει περίπου 12.000 χιλιόμετρα περνώντας και από τις 110 ιταλικές επαρχίες και περισσότερους από 300 δήμους, με εορτασμούς στο τέλος κάθε ημέρας προγραμματισμένους σε 60 πόλεις κατά μήκος της διαδρομής.

Η Ιταλία, φιλοξένησε τελευταία φορά Χειμερινούς Αγώνες το 2006 στο Τορίνο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 θα συνδιοργανωθούν από το Μιλάνο και το θέρετρο των Δολομιτών, Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, και θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου, ενώ θα ακολουθήσουν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες τον Μάρτιο.

Η φλόγα θα συνεχίσει το ταξίδι της στις περιφέρειες της Ιταλίας, φτάνοντας στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο στις 26 Ιανουαρίου —ακριβώς 70 χρόνια μετά την έναρξη των Αγώνων του 1956 στον ίδιο χώρο— προτού καταλήξει στο στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου εγκαίρως για την τελετή έναρξης στις 6 Φεβρουαρίου.

Headlines:
Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς πέρασαν τον κάβο της μείωσης των επιτοκίων και αύξησαν τα έσοδα

Τράπεζες: Πώς πέρασαν τον κάβο της μείωσης των επιτοκίων και αύξησαν τα έσοδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

World
Λαγκάρντ: Πώς η υπαρξιακή κρίση της ΕΕ είναι ευκαιρία

Λαγκάρντ: Πώς η υπαρξιακή κρίση της ΕΕ είναι ευκαιρία

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Euroleague 25.12.25

Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει τα θέματα του με τον Μασιούλις όπως φάνηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό και σε συνάρτηση με τους όρους του συμβολαίου του αναμένεται να είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού στη Euroleague.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)
Euroleague 25.12.25

Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει τα θέματα του με τον Μασιούλις όπως φάνηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό και σε συνάρτηση με τους όρους του συμβολαίου του αναμένεται να είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού στη Euroleague.

Σύνταξη
Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων, στο εξωτερικό κάνουν λόγο για συνάντηση του μάνατζερ του Τετέ με την Γκρέμιο που συζήτησαν για την πρόταση που θα γίνει στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του
Euroleague 25.12.25

Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του

Ο Ναντίρ Χίφι αποτελεί έναν από τους πιο «καυτούς» γκαρντ της Euroleague και φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για να φύγει από τη γαλλική ομάδα, καθώς συνεχώς σε δηλώσεις του αναφέρει είτε τη δυσαρέσκεια του, είτε ότι θα αγωνιζόταν εύκολα σε άλλη ομάδα.

Σύνταξη
Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»
Μπάσκετ 24.12.25

Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»

Ο μαχητής της ζωής, Ακίλε Πολονάρα έκανε μια πολύ συναισθηματική ανάρτηση, ποζάροντας μαζί με την οικογένειά του μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στέλνοντας ευχές για τις γιορτές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χριστούγεννα: Γιατί οι φάρμες χριστουγεννιάτικων δέντρων στρέφονται στα drones και την τεχνητή νοημοσύνη
Κόσμος 25.12.25

Γιατί οι φάρμες χριστουγεννιάτικων δέντρων στρέφονται στα drones και την τεχνητή νοημοσύνη;

Οι φάρμες χριστουγεννιάτικων δέντρων στρέφονται όλο και περισσότερο σε drones, τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικές εικόνες και σάρωση με λέιζερ, για να διαχειρίζονται τα χωράφια τους πιο αποτελεσματικά

Σύνταξη
Σε κλίμα Χριστουγέννων ο πλανήτης: Εορτασμοί και ευχές από τη Βηθλεέμ μέχρι την Αυστραλία
Κόσμος 25.12.25

Σε κλίμα Χριστουγέννων ο πλανήτης: Εορτασμοί και ευχές από τη Βηθλεέμ μέχρι την Αυστραλία

Τα Χριστούγεννα ανά τον κόσμο - Στη Βηθλεέμ, οι δρόμοι και η πλατεία της Φάτνης γεμίζουν ξανά με φως, μετά από δύο χρόνια πολέμου και υπό την σκιά μίας εύθραυστης εκεχειρίας.

Σύνταξη
Μουσικό ντουέτο – H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία
«Holm Sound» 25.12.25

Μουσικό ντουέτο - H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, διοργάνωσε την πέμπτη χριστουγεννιάτικη λειτουργία «Together at Christmas» στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο στις 5 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καζακστάν: Ένας χρόνος από την αεροπορική τραγωδία – Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες ζητούν δικαιοσύνη
Στο Καζακστάν 25.12.25

«Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι»: Ένας χρόνος από την αεροπορική τραγωδία - Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες ζητούν δικαιοσύνη

Ο χρόνος στο Ακτάου του Καζακστάν μοιάζει να έχει παγώσει – Οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της αεροπορικής τραγωδίας με τους 38 νεκρούς συνεχίζουν να περιμένουν δικαιοσύνη

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)
Euroleague 25.12.25

Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει τα θέματα του με τον Μασιούλις όπως φάνηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό και σε συνάρτηση με τους όρους του συμβολαίου του αναμένεται να είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού στη Euroleague.

Σύνταξη
Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη
Διπλωματία 25.12.25

Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη

Οι διπλωματικές επαφές του πρωθυπουργού από το 2019 Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Από το Λευκό Οίκο στο Σότσι και από τη Χειμάρρα στη Διακήρυξη των Αθηνών και την Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έντυσε τον Άγιο Βασίλη πράκτορα της ICE που κυνηγάει μετανάστες
Ποιοι είναι οι «άτακτοι»; 25.12.25

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έντυσε τον Άγιο Βασίλη πράκτορα της ICE που κυνηγάει μετανάστες

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έφτασε την εορταστική του καμπάνια για μαζικές απελάσεις σε νέο επίπεδο, με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με AI και μετατρέπει τον Άγιο Βασίλη σε πράκτορα της ICE

Σύνταξη
Στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ο Πάπας Λέων καταδικάζει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα
Βατικανό 25.12.25

Στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ο Πάπας Λέων καταδικάζει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα

Ο Λέων, που γιορτάζει τα πρώτα του Χριστούγεννα μετά την εκλογή του, έχει ένα πιο ήσυχο, διπλωματικό στυλ από τον προκάτοχό του και συνήθως αποφεύγει να κάνει πολιτικές αναφορές στα κηρύγματά του

Σύνταξη
Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 25.12.25

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν μειωμένα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο

Σύνταξη
Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών
Ελλάδα 25.12.25

Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών

Οργισμένο ήταν το χριστουγεννιάτικο κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης για την «κατάντια» όπως είπε της Ελλάδας - Στοχοποίησε ξανά τις γυναίκες και κατέκρινε όσους υιοθετούν ζώα

Σύνταξη
Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών
Στη γενέτειρα του Χριστιανισμού 25.12.25

Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών

Λιγότεροι από 50.000 χριστιανοί ζουν σήμερα στην Παλαιστίνη, υπό την απειλή της παράνομης κατοχής και των επιθέσεων του Ισραήλ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο