Λαμπαδηδρόμος στην Αθήνα o γιατρός που ανακάλυψε φάρμακο για τον καρκίνο και είναι μέτοχος των Lakers

O Αμερικανός επιστήμονας που γεννήθηκε στη Νότια Αφρική και ζει στο Λος Αντζελες, ήρθε στην Ελλάδα προσκεκλημένος του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρου Κούβελου και ήταν ο Λαμπαδηδρόμος που μεταλαμπάδευσε την Ολυμπιακή Φλόγα, στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της πάλης Γιώργος Κουγουμτσίδη για να την μεταφέρει εντός του Παναθηναϊκού Σταδίου, στην Τελετή Παράδοσης του Ολυμπιακού Φωτός στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026.

O Δρ. Patrick Soon-Shiong είναι χειρουργός με ειδικότητα στις μεταμοσχεύσεις αλλά και σπουδαίος ερευνητής καθώς ανακάλυψε το φάρμακο AΒRΑΧΑΝΕ, για τη θεραπείας του καρκίνου στον πνεύμονα, τον μαστό και το πάγκρεας. Επίσης δημιούργησε και το φάρμακο ANKTIVA για τον καρκίνο στην ουροδόχο κύστη. Και τα δύο φάρμακα ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εργαστηριακές δοκιμές, πήραν όλες τις FDA εγκρίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήδη κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Επίσης είναι επιχειρηματίας στο χώρο των media και της ενημέρωσης και είναι ο ιδιοκτήτης της κορυφαίας εφημερίδας Los Angeles Times ενώ κατέχει και μετοχές στην ομάδα του NBA Los Angeles Lakers.

Μετά την μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας ο Δρ. Patrick Soon-Shiong συνοδευόμενος από τον κ. Κούβελο, έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.

Για τη συμμετοχή του Δρ. Patrick Soon-Shiong στη Λαμπαδηδρομία ο κ. Κούβελος που του παρέθεσε γεύμα στο Μουσείο της Ακρόπολης, είπε: «Ηταν μεγάλη τιμή αλλά και χαρά που είχαμε στην Ελλάδα τον Δρ. Patrick και συμμετείχε στην Λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρόκειται για έναν κορυφαίο επιστήμονα και ερευνητή με τεράστιο ιατρικό έργο και εκφράζει όλους τους συμβολισμούς της Ολυμπιακής φλόγας, την αλληλεγγύη, τo σεβασμό και την αριστεία. Πίστευω ότι θα μας βοηθήσει και για τη συμμετοχή της Team Hellas στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.»

Ο Δρ. Patrick Soon-Shiong για την επίσκεψη του στην Αθήνα και την εμπειρία που βίωσε, είπε: «Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Ισίδωρο Κούβελο για την εκπληκτική εμπειρία στην Αθήνα και την υπέροχη φιλοξενία. Ανυπομονώ να τον καλωσορίσω στο Λος Άντζελες. Η μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας από την Αθήνα στο Μιλάνο ήταν μια εμπειρία ζωής.»