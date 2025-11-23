Γιατί άλλαξε ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος – Ο Ολυμπιονίκης Γκαϊδατζής αντί του Γκιννή

sports betsson
23.11.2025
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Αιφνιδιαστική αλλαγή στο θέμα του πρώτου Λαμπαδηδρόμου λίγες ημέρες πριν από την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

O χάλκινος Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας στο Παρίσι Πέτρος Γκαϊδατζής θα είναι τελικά ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025.

Η αλλαγή έγινε γιατί ο Αλέξανδρος Γκιννής που είχε αρχικά επιλεγεί, τραυματίστηκε στην προπόνηση και δεν μπορεί να επιτελέσει τα καθήκοντα του Λαμπαδηδρόμου, στην προσπάθεια του να μην χάσει τη συμμετοχή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής μαζί με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στην κωπηλασία στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024.  Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Νοεμβρίου 2000 και μεγάλωσε στην Καλαμαριά. Είναι αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Καλαμαριάς και φοιτητής ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας του 2023, στη Σλοβενία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο μαζί με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου, ενώ το 2022 αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης U23 στο Βέλγιο.

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής δήλωσε για την απόφαση να είναι πρώτος Λαμπαδηδρόμος: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή που με επέλεξε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να είμαι Πρώτος Λαμπαδηδρόμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν δέχθηκα το τηλεφώνημα του Προέδρου κ. Κούβελου πραγματικά δεν το πίστευα και η χαρά μου ήταν πολύ μεγάλη. Θεωρώ το γεγονός ότι θα είναι ο πρώτος δρομέας που θα μεταφέρει την Ολυμπιακή φλόγα, εξίσου τιμητικό με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να εκφράσω με τον καλύτερο τρόπο το Ολυμπιακό ιδεώδες και να προβάλω τη χώρα μου με σε όλο τον κόσμο.»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας της ΕΟΕ Θωμάς Τόκας τόνισε: «Στενοχωρηθήκαμε με τη δυσάρεστη εξέλιξη σχετικά με τον Αλέξανδρο Γκιννή αλλά προέχει η υγεία του αθλητή και η συμμετοχή του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Σπουδαία, όμως, είναι και η επιλογή του Πέτρου Γκαϊδατζή, του Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας που σήκωσε ψηλά την ελληνική σημαία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 και εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την αριστεία, την ελληνική ψυχή αλλά και τις Ολυμπιακές αξίες.»

Ο Αλέξανδρος Γκιννής με επιστολή που έστειλε στον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής εξέφρασε τη μεγάλη του λύπη που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το παιδικό του όνειρο αλλά «χρειάζεται να ξεκινήσει άμεσα φυσικοθεραπεία και προπονητικό πρόγραμμα, ώστε να μην χαθεί ούτε μία ημέρα αποκατάστασης, για να είναι έτοιμος να αγωνιστεί τον Ιανουάριο και είναι 100% έτοιμος τον Φεβρουάριο, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός
23.11.25

Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός

Με τη νίκη επί του Ατρομήτου οι νταμπλούχοι συμπλήρωσαν 39 σερί εντός έδρας αγώνες αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Όλα τα μάτια στη Γενεύη – Ευρωπαίοι, Ουκρανοί και αξιωματούχοι των ΗΠΑ συζητούν για το σχέδιο Τραμπ
23.11.25

Όλα τα μάτια στη Γενεύη - Ευρωπαίοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν για το σχέδιο Τραμπ

Ξεκίνησαν οι διπλωματικές συζητήσεις στη Γενεύη - Το σχέδιο συνέταξαν οι απεσταλμένοι των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν - Διορία ΗΠΑ σε Ουκρανία να το αποδεχθεί μέχρι τις 27 Νοεμβρίου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;
23.11.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;

Ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει ότι «κάνει εντύπωση η σιωπή του (...) για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους
23.11.25

Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο κ. Μητσοτάκης, θριαμβολογεί ότι θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από ότι είχε προγραμματιστεί η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες που βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό με εμφανή στόχο να κατευνάσει τις αντιδράσεις τους

Σύνταξη
Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα – Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι
23.11.25

Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα - Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν σοβαρή κακοκαιρία σε όλη την επικράτεια - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αλλά «μην περιμένετε να έρθουν κρύα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»
23.11.25

Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»

Σφοδρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, με αιχμή την οικονομία, άσκησαν οι Κώστας Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Γιώργος Γαβρήλος (ΣΥΡΙΖΑ) - «Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι έγινε ένα οικονομικό θαύμα» «βλέπουμε μια κοινωνία που το 20% ζει καλύτερα και το 80% χειρότερα»

Σύνταξη
Εργασία: Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει – Στους εργοδότες είναι το πρόβλημα
23.11.25

Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει στην εργασία - Το πρόβλημα το έχουν τελικά οι εργοδότες

Η Gen Z δεν αποτυγχάνει να προσαρμοστεί. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας την απογοητεύει. Οι εργοδότες είναι εκείνοι που θα πρέπει να τους βοηθήσουν να μάθουν να εργάζονται  

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;
23.11.25

Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;

Περισσότερα τραγούδια, περισσότερες σειρές, περισσότερες τάσεις—και όμως λιγότερη ουσιαστική δημιουργία. Η κουλτούρα των αλγορίθμων και της αγοράς ευνοεί τον όγκο, την προβολή και τον θόρυβο, ενώ η πραγματική πρωτοτυπία χάνεται

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν
23.11.25

Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν

Τα ανησυχητικά στοιχεία για το phishing, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας των emails τους.

Σύνταξη
Best Cities: Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής – Η έκπληξη της λίστας
23.11.25

Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής - Η έκπληξη της λίστας Best Cities

Ποιες πολύ δημοφιλείς πόλεις δεν κατάφεραν καν να μπουν στην εικοσάδα των Best Cities - Σταθερά στη λίστα η Ευρώπη - Ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και ευημερία, οι παράγοντες που εξετάζονται

Σύνταξη
