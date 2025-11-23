Γιατί άλλαξε ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος – Ο Ολυμπιονίκης Γκαϊδατζής αντί του Γκιννή

O χάλκινος Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας στο Παρίσι Πέτρος Γκαϊδατζής θα είναι τελικά ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025.

Η αλλαγή έγινε γιατί ο Αλέξανδρος Γκιννής που είχε αρχικά επιλεγεί, τραυματίστηκε στην προπόνηση και δεν μπορεί να επιτελέσει τα καθήκοντα του Λαμπαδηδρόμου, στην προσπάθεια του να μην χάσει τη συμμετοχή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής μαζί με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στην κωπηλασία στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Νοεμβρίου 2000 και μεγάλωσε στην Καλαμαριά. Είναι αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Καλαμαριάς και φοιτητής ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας του 2023, στη Σλοβενία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο μαζί με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου, ενώ το 2022 αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης U23 στο Βέλγιο.

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής δήλωσε για την απόφαση να είναι πρώτος Λαμπαδηδρόμος: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή που με επέλεξε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να είμαι Πρώτος Λαμπαδηδρόμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν δέχθηκα το τηλεφώνημα του Προέδρου κ. Κούβελου πραγματικά δεν το πίστευα και η χαρά μου ήταν πολύ μεγάλη. Θεωρώ το γεγονός ότι θα είναι ο πρώτος δρομέας που θα μεταφέρει την Ολυμπιακή φλόγα, εξίσου τιμητικό με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να εκφράσω με τον καλύτερο τρόπο το Ολυμπιακό ιδεώδες και να προβάλω τη χώρα μου με σε όλο τον κόσμο.»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας της ΕΟΕ Θωμάς Τόκας τόνισε: «Στενοχωρηθήκαμε με τη δυσάρεστη εξέλιξη σχετικά με τον Αλέξανδρο Γκιννή αλλά προέχει η υγεία του αθλητή και η συμμετοχή του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Σπουδαία, όμως, είναι και η επιλογή του Πέτρου Γκαϊδατζή, του Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας που σήκωσε ψηλά την ελληνική σημαία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 και εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την αριστεία, την ελληνική ψυχή αλλά και τις Ολυμπιακές αξίες.»

Ο Αλέξανδρος Γκιννής με επιστολή που έστειλε στον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής εξέφρασε τη μεγάλη του λύπη που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το παιδικό του όνειρο αλλά «χρειάζεται να ξεκινήσει άμεσα φυσικοθεραπεία και προπονητικό πρόγραμμα, ώστε να μην χαθεί ούτε μία ημέρα αποκατάστασης, για να είναι έτοιμος να αγωνιστεί τον Ιανουάριο και είναι 100% έτοιμος τον Φεβρουάριο, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.