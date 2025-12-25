Αλβανία: Τερματοφύλακας… αποφάσισε να φύγει από το γήπεδο εν ώρα αγώνα! (vid)

Ένα σπάνιο περιστατικό κατεγράφη σε ποδοσφαιρικό αγώνα για την κορυφαία κατηγορία του αλβανικού πρωταθλήματος, όταν ο τερματοφύλακας της μίας εκ των δύο ομάδων, αποφάσισε να πάρει τον δρόμο για τα αποδυτήρια λίγο πριν το ημίχρονο, προκαλώντας αμηχανία και ερωτηματικά. Μοναδικός ψύχραιμος φάνηκε να είναι ο προπονητής του, ο οποίος τον κοιτούσε στωικά να φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να του πει τίποτα…

Πρόκειται για τον Ζερεμί Βασού της Μπίλις, ο οποίος τα… βρόντηξε στο 42ο λεπτό του αγώνα που βρήκε την ομάδα του να χάνει 4-1 από τη Βόρα, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Superiore -της πρώτης κατηγορίας του αλβανικού ποδοσφαίρου.

Ο Γάλλος τερματοφύλακας, με το σκορ στο 2-0 και αφού η αντίπαλη ομάδα είχε μόλις χάσει μια μεγάλη ευκαιρία για τρίτο γκολ, άφησε εμβρόντητους άπαντες στο στάδιο «Selman Stërmasi», αφού αρχικά έβγαλε τα γάντια, έπειτα τη φανέλα του και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια.

Κόσμος και ομάδες δεν κατάλαβαν τι ακριβώς είχε συμβεί, με τον διαιτητή να τον τιμωρεί με κίτρινη κάρτα για αντιαθλητική συμπεριφορά και λίγο μετά τον προπονητή του να ρίχνει στο γήπεδο τον αντικαταστάτη του, Ρενάτο Μπεκιάι, ο οποίος έτρεχε να κάνει όσο ζέσταμα προλαβαίνει αφού έπρεπε να σηκωθεί από τον πάγκο και να ετοιμαστεί… κακήν κακώς

Δείτε τι συνέβη

Albanian football strikes again 💀 After conceding 2 goals against Vora the goalkeeper of Bylis Jeremy Vachoux decided to leave the game on his own (the coach didn’t even said anything to him) He left the pitch angry and went straight to the locker room pic.twitter.com/FSIdrlTaJK — Shefqet Fejzo🇦🇱 (@ShefqetFejzo11) December 24, 2025

Σημειώνεται ότι στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπίλις μείωσε προσωρινά το σκορ στο 54′, ωστόσο η ήττα με 4-1 δεν αποφεύχθηκε με δύο ακόμη γκολ στο 77′ και το 80′ και τις απορίες όλων για το τι ακριβώς συνέβη, να παραμένουν.

Με μια… βόλτα στα social media πάντως ήδη βρίσκει αρκετές απόψεις περί τουλάχιστον… ύποπτου αγώνα, με τον προπονητή της Μπίλις να υποστηρίζει μετέπειτα στη συνέντευξη Τύπου ότι ο παίκτης ήταν τραυματίας και ζήτησε αλλαγή, κάτι που πάντως έρχεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με το βίντεο όσο και με τα όσα περιγράφουν online όσοι παρακολούθησαν την αναμέτρηση…