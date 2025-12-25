magazin
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Ένας άντρας, μια γυναίκα κι ένα αποστειρωμένο δωμάτιο. Έξω, ο κόσμος καταρρέει. Ένας θανατηφόρος ιός, ο COVID-38, σαρώνει τα πάντα. Οι ειδήσεις στην τηλεόραση αναγγέλλουν το τέλος.

Μέσα, είναι ασφαλείς. Κλειδωμένοι. Όμως, όταν η πόρτα σφραγίζει, ο πραγματικός κίνδυνος ξεκινά.

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» — ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Ένα αργό παιχνίδι εξουσίας, σχεδόν ανεπαίσθητο, όπου οι ρόλοι εναλλάσσονται, η ισορροπία μετακινείται, και αυτό που κάποτε ήταν αγάπη γίνεται ένα περιβάλλον που παράγει τους δικούς του κανόνες και παγιδεύει τους ανθρώπους μέσα του.

Το «Toxic» είναι μια παρτίδα σκάκι κεκλεισμένων των θυρών με μοναδικό στόχο την επιβίωση. Μια κλειστοφοβική εμπειρία που ανατρέπει τα πάντα, μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ταυτότητα παράστασης «Toxic»

Κείμενο: Γιώργος Αγγελίδης

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Βοηθοί σκηνοθέτη/παραγωγής: Άντα Κουγιά/Μαρία Μπακάρα

Σκηνικά: Βασίλης Δαρόγλου

Ενδυματολόγος: Έλενα Στρατηγοπούλου

Σχεδιασμός φώτων: The Chameleon

Κινησιολόγος: Ιάσονας Μανδηλάς

Επιμέλεια Μουσικής: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Επικοινωνία: Καλλ. Εταιρεία Cald / Le Canard qui Parle

Επιμέλεια Μακιγιάζ: Μαργαρίτα Μονέδα

Φωτογραφίες/Βίντεο/Social Media: Blacklist Productions

Παραγωγή: Chameleon Productions

Οργάνωση παραγωγής: Μαντάμ Σαρδάμ

Πρωταγωνιστούν: Νατάσα Παπαδάκη, Κώστας Φραγκολιάς

Πληροφορίες

– Από 14 Ιανουαρίου, κάθε Τετάρτη στις 21.00 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο Αργώ, Ελευσινίων 13-15 (Πλησίον του Μετρό Μεταξουργείο) | Τηλέφωνο: 2105201684

– Διάρκεια Παράστασης: 70 λεπτά

– Τιμές Εισιτηρίων: 15€ (Κανονικό), 12€ (Μειωμένο), 5€ (Ατέλεια)

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
