magazin
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνταγή: Γεμιστή γαλοπούλα
Χρόνια πολλά 25 Δεκεμβρίου 2025 | 07:30

Συνταγή: Γεμιστή γαλοπούλα

Μια συνταγή για το απόλυτο πιάτο των Χριστουγέννων.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Είναι το πιάτο – κανόνας των Χριστουγέννων, που δεν λείπει από κανένα σπίτι αυτές τις μέρες. Γεμιστή γαλοπούλα, με πατάτες, δεντρολίβανο και κράνμπερι – μια συνταγή πραγματική απόλαυση.

Τα υλικά

Για τη γαλοπούλα
1 γαλοπούλα 4-5 κιλών καθαρισμένη
2 κ.σ. ελαιόλαδο
2-3 κλωνάρια φρέσκο δεντρολίβανο
1 λεμόνι κομμένο στη μέση
1 πορτοκάλι κομμένο στη μέση
4 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
Αλάτι
Πιπέρι φρεσκοτριμμένο
1 φλιτζ. ζωμό λαχανικών

Για τη γέμιση
1 φλιτζ. αποξηραμένα κράνμπερι
1 πράσο ψιλοκομμένο
1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 πράσινο μήλο σε μικρούς κύβους
1/2 φλιτζ. ρύζι βρασμένο ή κινόα
1 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.γ. θυμάρι
1 κ.γ. φρέσκο φασκόμηλο ψιλοκομμένο
Αλάτι
Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Για τις πατάτες
1.200 γρ. μικρές πατάτες (baby)  ή κανονικές σε κύβους
1½ κ.σ. ελαιόλαδο
2 κλωνάρια δεντρολίβανο
1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
Αλάτι
Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Η διαδικασία

Ετοιμάζουμε πρώτα τη γέμιση: Ζεσταίνουμε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το πράσο και το κρεμμύδι για 3-4, λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε το μήλο, τα κράνμπερι, το θυμάρι και το φασκόμηλο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 5 λεπτά, να ενωθούν τα αρώματα. Ρίχνουμε το ρύζι ή την κινόα, λίγο αλάτι και πιπέρι, ανακατεύουμε και αποσύρουμε το μείγμα από τη φωτιά.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C. Ακουμπάμε τη γαλοπούλα σε ταψί και γεμίζουμε το εσωτερικό της με το μείγμα του ρυζιού. Την καρυκεύουμε εξωτερικά με ελαιόλαδο, σκόρδο, αλάτι και πιπέρι και μοιράζουμε γύρω της το λεμόνι, το πορτοκάλι και τα κλαδάκια δεντρολίβανου. Ρίχνουμε στο ταψί το ζωμό λαχανικών, το καλύπτουμε με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε τη γαλοπούλα για περίπου 2½ ώρες.

Ανακατεύουμε τις πατάτες με το ελαιόλαδο, το δεντρολίβανο, την πάπρικα, το αλάτι και το πιπέρι.

Μετά το πέρας των 2½ ωρών αφαιρούμε το αντικολλητικό χαρτί από το ταψί, απλώνουμε γύρω από τη γαλοπούλα τις πατάτες και ψήνουμε για 40-60 λεπτά ακόμα. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, ανακατεύουμε μία φορά τις πατάτες για να ροδίσουν ομοιόμορφα. Αφήνουμε τη γαλοπούλα να «ξεκουραστεί» 20 λεπτά προτού την κόψουμε και τη σερβίρουμε.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Economy
Ακρίβεια: Η ημέρα της Μαρμότας για τους Έλληνες καταναλωτές

Ακρίβεια: Η ημέρα της Μαρμότας για τους Έλληνες καταναλωτές

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream magazin
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη
Κόσμος 25.12.25

Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη

Οι τουρκικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των εορτών, προχωρώντας στη σύλληψη δεκάδων υπόπτων για συμμετοχή στο ISIS και σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη.

Σύνταξη
Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη
Μεταβαλλόμενος κόσμος 25.12.25

Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη

Εν μέσω κλιμακούμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού (και) στην Αρκτική, η Μόσχα αυξάνει το αποτύπωμά της στην στρατηγικής σημασίας περιοχή, όπου η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις σφαίρες ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του
Euroleague 25.12.25

Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του

Ο Ναντίρ Χίφι αποτελεί έναν από τους πιο «καυτούς» γκαρντ της Euroleague και φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για να φύγει από τη γαλλική ομάδα, καθώς συνεχώς σε δηλώσεις του αναφέρει είτε τη δυσαρέσκεια του, είτε ότι θα αγωνιζόταν εύκολα σε άλλη ομάδα.

Σύνταξη
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;
Culture Live 25.12.25

Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;

Για δεκαετίες αντιμετωπίζεται ως το απόλυτο χριστουγεννιάτικο παραμύθι για τη δύναμη της κοινότητας και της αλληλεγγύης. Κι όμως, πίσω από τη ζεστή εικόνα της «Μιας Υπέροχης Ζωής», κρύβονται πιο σύνθετα ερωτήματα για την εξουσία, την αποδοχή και το ποιοι μένουν τελικά στο περιθώριο

Σύνταξη
Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση
Σούπερ Εργολάβος 25.12.25

Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση

Μπορεί δέκα χρόνια μετά η μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015 να ανήκει στην ιστορία, αλλά κάποιοι αναπολούν εκείνες τις εποχές, καθώς έβγαλαν πολλά εκατομμύρια ευρώ χάρη στη συνεργασία του κράτους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χριστούγεννα με τους Μπέκαμ: Πεντικιούρ, Spice Girls και η αλήθεια για την κόντρα με τον Μπρούκλιν
Fizz 25.12.25

Χριστούγεννα με τους Μπέκαμ: Πεντικιούρ, Spice Girls και η αλήθεια για την κόντρα με τον Μπρούκλιν

Ενώ οι φήμες για ρήξη με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν, συνεχίζουν να απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ επιλέγουν να απαντήσουν με μουσική, χιούμορ και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο αναμμένο τζάκι.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Λευκός Οίκος εστιάζει στον αποκλεισμό της παρότι υπάρχουν ακόμη «στρατιωτικές επιλογές»
Οικονομική πίεση 25.12.25

«Καραντίνα» επιβάλλει στη Βενεζουέλα ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος εστιάζει αρχικά «στη χρήση οικονομικής πίεσης, ενισχύοντας τις κυρώσεις», στη Βενεζουέλα, δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος, παρότι «οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν».

Σύνταξη
Σενεγάλη: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους με μετανάστες
Μετανάστες 25.12.25

Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους

Σκάφος στο οποίο επέβαιναν παράτυποι μετανάστες ανετράπη στα ανοικτά της Σενεγάλης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δώδεκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ρωσία: Η αεράμυνα κατέρριψε 25 ουκρανικά drones που κατεθύνονταν στη Μόσχα
Ρωσικές πηγές 25.12.25

Καταρρίψεις δεκάδων ουκρανικών drones καθ' οδόν προς τη Μόσχα

Δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμυνα, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους, ενώ περιορίστηκαν οι δραστηριότητες σε δύο αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Υεμένη: Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές
Χούθι - κυβερνητικοί 25.12.25

Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων στην Υεμένη

«Συμφωνία για την ανάκτηση και την παράδοση πτωμάτων σε όλα τα μέτωπα» καθώς και αιχμαλώτων πολέμου στην Υεμένη, ανακοίνωσαν οι Χούθι και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βολιβία: Κινητοποιήσεις εργαζομένων στα ορυχεία εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων στα καύσιμα
Κατάργηση επιδοτήσεων 25.12.25

Κινητοποιήσεις για τις τιμές των καυσίμων στα ορυχεία της Βολιβίας

Οι εργαζόμενοι στα ορυχεία της Βολιβίας συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο