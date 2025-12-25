Συνταγή: Γεμιστή γαλοπούλα

Είναι το πιάτο – κανόνας των Χριστουγέννων, που δεν λείπει από κανένα σπίτι αυτές τις μέρες. Γεμιστή γαλοπούλα, με πατάτες, δεντρολίβανο και κράνμπερι – μια συνταγή πραγματική απόλαυση.

Τα υλικά

Για τη γαλοπούλα

1 γαλοπούλα 4-5 κιλών καθαρισμένη

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2-3 κλωνάρια φρέσκο δεντρολίβανο

1 λεμόνι κομμένο στη μέση

1 πορτοκάλι κομμένο στη μέση

4 σκελίδες σκόρδο λιωμένες

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

1 φλιτζ. ζωμό λαχανικών

Για τη γέμιση

1 φλιτζ. αποξηραμένα κράνμπερι

1 πράσο ψιλοκομμένο

1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 πράσινο μήλο σε μικρούς κύβους

1/2 φλιτζ. ρύζι βρασμένο ή κινόα

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.γ. θυμάρι

1 κ.γ. φρέσκο φασκόμηλο ψιλοκομμένο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Για τις πατάτες

1.200 γρ. μικρές πατάτες (baby) ή κανονικές σε κύβους

1½ κ.σ. ελαιόλαδο

2 κλωνάρια δεντρολίβανο

1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Η διαδικασία

Ετοιμάζουμε πρώτα τη γέμιση: Ζεσταίνουμε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το πράσο και το κρεμμύδι για 3-4, λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε το μήλο, τα κράνμπερι, το θυμάρι και το φασκόμηλο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 5 λεπτά, να ενωθούν τα αρώματα. Ρίχνουμε το ρύζι ή την κινόα, λίγο αλάτι και πιπέρι, ανακατεύουμε και αποσύρουμε το μείγμα από τη φωτιά.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C. Ακουμπάμε τη γαλοπούλα σε ταψί και γεμίζουμε το εσωτερικό της με το μείγμα του ρυζιού. Την καρυκεύουμε εξωτερικά με ελαιόλαδο, σκόρδο, αλάτι και πιπέρι και μοιράζουμε γύρω της το λεμόνι, το πορτοκάλι και τα κλαδάκια δεντρολίβανου. Ρίχνουμε στο ταψί το ζωμό λαχανικών, το καλύπτουμε με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε τη γαλοπούλα για περίπου 2½ ώρες.

Ανακατεύουμε τις πατάτες με το ελαιόλαδο, το δεντρολίβανο, την πάπρικα, το αλάτι και το πιπέρι.

Μετά το πέρας των 2½ ωρών αφαιρούμε το αντικολλητικό χαρτί από το ταψί, απλώνουμε γύρω από τη γαλοπούλα τις πατάτες και ψήνουμε για 40-60 λεπτά ακόμα. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, ανακατεύουμε μία φορά τις πατάτες για να ροδίσουν ομοιόμορφα. Αφήνουμε τη γαλοπούλα να «ξεκουραστεί» 20 λεπτά προτού την κόψουμε και τη σερβίρουμε.

* Πηγή: Vita