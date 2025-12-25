magazin
Τeam κουραμπιές ή team μελομακάρονο; Τι ψηφίζουν οι Έλληνες
Τeam κουραμπιές ή team μελομακάρονο; Τι ψηφίζουν οι Έλληνες

Αν ο κουραμπιές ήταν κόμμα θα ήταν στην αντιπολίτευση. Το μελομακάρονο θα σχημάτιζε κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Τουλάχιστον αυτό μας δείχνει νέα δημοσκόπηση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Μπορεί στις πολιτικές δημοσκοπήσεις καταληλότερος πρωθυπουργός να είναι ο «Κανένας» (ή το χάος), όμως στις χριστουγεννιάτικες δημοσκοπήσεις, ο πρωθυπουργός των γιορτών είναι το μελομακάρονο. Αν ήταν κόμμα, θα σχημάτιζε κυβέρνηση με αυτοδυναμία, αφού σε έρευνα γνώμης της Opinion Poll το μελομακάρονο συγκεντρώνει το 62,2% των ψήφων.

Ο κουραμπιές είναι στην αντιπολίτευση, με ποσοστά λίγο υψηλότερα από όσα είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις επαναληπτικές εκλογές του 2023, δηλαδή 19,7%.

Οι δίπλες είναι κάτι σαν το ΚΚΕ της ζαχαροπλαστικής, αφού συγκεντρώνουν το 8,9% των ψήφων των γλυκατζήδων.

Μην μας παρεξηγήσετε, επ’ ουδενί δεν εκχωρούμε το μελομακάρονο στα συστημικά κόμματα. Αν κάτι θυμίζει το 62% του μελομακάρονου είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2015, με το «Όχι» στα μνημόνια που πολλοί θα προτιμούσαν να ξεχάσουν.

Μελομακάρονο δαγκωτό ψηφίζει το 62,2% των Ελλήνων. Πέρυσι ήταν 60%

Ξεκάθαρες διαχωριστικές γραμμές

Πέρα από την πλάκα, το δίλημμα «μελομακάρονο ή κουραμπιές» για πολλούς είναι πιο σοβαρό από τα εκλογικά διλήμματα, ιδίως αυτές τις μέρες. Άλλωστε οι διαφορές μεταξύ των δύο αγαπημένων γλυκών είναι ξεκάθαρες, πολύ περισσότερο από τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ κομμάτων που κατά καιρούς έχουν εφαρμόσει τις ίδιες πολιτικές ή έχουν συγκυβερνήσει.

Ξεκινάμε από τα βασικά: Το μελομακάρονο είναι κατάλληλο για vegetarians, αφού δεν περιλαμβάνει καθόλου ζωϊκά λίπη. Σιμιγδάλι (ή αλεύρι), ελαιόλαδο (ή ηλιέλαιο), μέλι, καρύδι, πορτοκάλι, κανέλλα, γαρύφαλλο, άντε και λίγο μοσχοκάρυδο.

Οι φανατικοί vegans μπορεί να μην το αγγίξουν, αφού θεωρούν και το μέλι ζωικό προϊόν. Aκόμα και γι’αυτούς υπάρχει λύση, αφού κυκλοφορούν vegan υποκατάστατα μελιού, όπως το σιρόπι σφενδάμου, το νέκταρ αγαύης και το χαρουπόμελο.

Ο κουραμπιές από την άλλη, στην παραδοσιακή εκδοχή του, σαν το ΠΑΣΟΚ το παλιό το ορθόδοξο, το θέλει το βουτυράκι του. Αιγοπρόβειο, αγελαδινό ή ακόμα καλύτερα μια μίξη και των δύο για πιο μερακλίδικες γεύσεις, όπως συνιστούν κάποιοι σεφ.

Από το kurabiye στον κουραμπιέ

Για όσους έχουν αναρωτηθεί από πού βγαίνει η λέξη κουραμπιές, η πιο συνήθης απάντηση είναι από το τούρκικο kurabiye, που με τη σειρά του προέρχεται από το αραβικό qurabiya.

Όπως γράφει στο ιστολόγιό του ο συγγραφέας Νίκος Σαραντάκος παρόμοια γλυκά και με παρεμφερή ονόματα βρίσκουμε όχι μόνο στα τούρκικα αλλά και σε άλλες γλώσσες της περιοχής, όπως το αζέρικο ghorabiye.

Mια κατάδυση στο ίντερνετ, μας βρίσκει τον αλβανικό kurabie, το περσικό ghorabieh και πάει λέγοντας.

Ο κουραμπιές, στις διάφορες εκδοχές του, είναι δημοφιλής στις κουζίνες όχι μόνο της εγγύς Ανατολής, την Οθωμανική και την Αραβική, αλλά και σε όλα τα Βαλκάνια. Η χάρη του φτάνει ως την Κριμαία των Τατάρων (που το φτιάχνουν με βούτυρο ghee) και φυσικά στο Αζερμπαϊτζάν του Καυκάσου και την πόλη Ταμπρίζ του βορειοδυτικού Ιράν.

Ποιοι υποτιμάνε τον κουραμπιέ;

Η λέξη κουραμπιές δυστυχώς έχει και υποτιμητική χροιά. Παλαιότερα αναφερόταν στον απόλεμο – άκαπνο στρατιωτικό, εκείνον που προτιμά να μένει στα μετόπισθεν, αφήνοντας τους άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Μπορεί σήμερα να έχουμε ξεχάσει αυτή τη σημασία, αλλά έχει επιβιώσει η μεταφορική χρήση της λέξης κουραμπιές ως αναφορά στο «βουτυρόπαιδο» ή τον φλώρο.

Κάποιοι ίσως θυμούνται τη χυδαία ρήση του Θεόδωρου Πάγκαλου, που αποκάλεσε «κουραμπιέδες» και «κουραδόμαγκες» τους καλλιτέχνες. Ήταν το 1999 και οι καλλιτέχνες διαμαρτύρονταν για τη σκανδαλώδη υπόθεση της παράδοσης του Κούρδου ηγέτη Αμπντουλάχ Οτσαλάν στην Τουρκία, υπό τις ευλογίες του Πάγκαλου, τότε υπουργού Εξωτερικών.

Μελομακάρονα με 8€/ κιλό, στην αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη. Αλλού κάνουν από 12-13€ 

Μελομακάρονο ή φοινίκι;

Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες έφεραν στην Ελλάδα μια δική τους παραλλαγή των μελομακάρονων, που τα ονομάζουν φοινίκια, καθώς αρχικά περιείχαν χουρμάδες, τους καρπούς της φοινικιάς ή χουρμαδιάς.

Το μελομακάρονο έχει υποστεί ουκ ολίγες δημιουργικές παρεμβάσεις, κάποιοι θα τις έλεγαν και ιεροσυλίες. Η πιο συνηθισμένη είναι η επικάλυψη με σοκολάτα – γάλακτος, υγείας ή λευκή.

Πέρυσι ήταν της μόδας τα μελομακάρονα Ντουμπάι, με γέμιση που θυμίζει την ομώνυμη σοκολάτα. Βέβαια μετά τα διαβόητα porta-potty parties, που λάμβαναν χώρα στην πολυπληθέστερη πόλη των Αραβικών Εμιράτων, η σοκολάτα Ντουμπάι ξυπνάει δυσάρεστους συνειρμούς. Ίσως γι’ αυτό έχει υποχωρήσει η χρήση της ως γέμιση στα μελομακάρονα.

Τη θέση της έχουν πάρει τα μπισκότα Lotus Βiskoff, που έγιναν διάσημα από το Τik-Tok. Για τους πιο σοβαρούς όλα αυτά είναι βλακείες, και το μελομακάρονο οφείλει να παραμείνει λιτό και απέριττο, με το σιροπάκι του και τους ξηρούς καρπούς.

 Ο «μελομπιές» της υπέρβασης

Για όσους επιμένουν στις υπερβάσεις, υπάρχει μια πρόταση που έχει κάνει φίλος του in και μέχρι τώρα δεν έχει βρει ευήκοα ώτα. Είναι το ουτοπικό γλυκό που θα μπορούσε να ονομάζεται «μελομπιές». Ένας κουραμπιές με γέμιση μελομακάρονο. Έτσι ο εμφύλιος των χριστουγεννιάτικων γλυκών θα μπορούσε να τερματιστεί, γιατί είναι άδικο Έλληνας να ντουφεκάει Έλληνα – έστω και συμβολικά στη μάχη κουραμπιέ και μελομακάρονου.

