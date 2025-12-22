Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 10:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Δείτε βίντεο
Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 10:08
Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Τα μυστικά για τα πιο λαχταριστά γλυκά
Τα Νέα της Αγοράς 22 Δεκεμβρίου 2025 | 14:53

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Τα μυστικά για τα πιο λαχταριστά γλυκά

Φτιάχνουμε μελομακάρονα και κουραμπιέδες, τα παραδοσιακά must των γιορτών!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Τα Χριστούγεννα έχουν το δικό τους άρωμα… Και αυτό δεν είναι άλλο από το άρωμα  του μελομακάρονου και του κουραμπιέ που ψήνεται στον φούρνο. Είναι τα γλυκά που γεμίζουν το σπίτι ζεστασιά, που μας γυρνούν χρόνια πίσω, μας «ξυπνούν» παιδικές αναμνήσεις γεμάτες θαλπωρή και που κανείς δεν μπορεί να τους αντισταθεί! Μελομακάρονα και κουραμπιέδες παρότι μοιάζουν απλά, κρύβουν μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και σε ένα πραγματικά ακαταμάχητο αποτέλεσμα.

Από το σωστό χτύπημα του βουτύρου μέχρι το τέλειο σιρόπιασμα, κάθε βήμα μετράει. Με λίγη προσοχή, τα κατάλληλα εργαλεία και μερικά έξυπνα tips, μπορείς να φτιάξεις τα πιο λαχταριστά χριστουγεννιάτικα γλυκά που θα «εξαφανιστούν» πριν καν κρυώσουν.

Παραδοσιακά μελομακάρονα

Υλικά

  • 240 ml ελαιόλαδο
  • 240 ml σπορέλαιο
  • 2 πορτοκάλια, τον χυμό τους
  • 1 πορτοκάλι, το ξύσμα τους
  • 150 γρ. ζάχαρη
  • 1 κ.γλ. κανέλα
  • 120 ml κονιάκ
  • 1 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ
  • 1/2 κ.γλ. μαγειρική σόδα
  • 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 250 γρ. ξηροί καρποί (όπως καρύδια, φιστίκια Αιγίνης, μακαντέμια), τριμμένοι

Για το σιρόπι

  • 700 ml νερό
  • 500 γρ. ζάχαρη
  • 500 γρ. μέλι
  • 1 ξύλο κανέλας
  • 1 πορτοκάλι, την φλούδα του

Εκτέλεση

1. Βάλε σε μια κατσαρόλα το νερό, τη ζάχαρη, το μέλι, το ξύλο κανέλας και τη φλούδα πορτοκαλιού και άστο να βράσει για περίπου 7 λεπτά. Μόλις βράσουν, βγάλε τη κατσαρόλα από τη φωτιά και άφησε το μείγμα σας να κρυώσει.

2. Στη συνέχεια βάλε το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, το χυμό πορτοκαλιού, το ξύσμα, τη ζάχαρη, την κανέλα, το κονιάκ, το μπέικιν πάουντερ και τη μαγειρική σόδα σε ένα μεγάλο μπολ. Ανακάτεψε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Πρόσθεσε σταδιακά το αλεύρι και συνεχίστε το ανακάτεμα μέχρι να ενσωματωθεί.

3. Ανακάτεψε το μείγμα απαλά, αλλά πρόσεξε μη το ζυμώσεις υπερβολικά.

4. Κόψε κομμάτια από την ζύμη και πλάσε τα μελομακάρονα. Έπειτα μπορείς να τα βάλεις στο ταψί, αφού τοποθετήσεις λαδόκολλα.

5. Πριν τα ψήσεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς, για περίπου 30 λεπτά ή έως ότου ροδίσουν, χάραξέ τα με το πιρούνι.

6. Όσο είναι ακόμα ζεστά πέρασέ τα, ανά δόσεις για 2-3 λεπτά από το κρύο σιρόπι και από τις δύο πλευρές και έπειτα ακούμπησέ τα σε μια πιατέλα.

7. Αν θέλεις, περιχύσε τα με λίγο μέλι και πασπάλισε με τριμμένους ξηρούς καρπούς. Για γρήγορο άλεσμα καρυδιών, χρησιμοποίησε το μπλέντερ.

Extra tips που θα τα «απογειώσουν»

*Το ζεστό μελομακάρονο και το κρύο σιρόπι είναι τα μυστικά για τέλειο σιρόπιασμα.

*Μην παραδουλεύεις τη ζύμη, γιατί σκληραίνει.

*Ζύγισε τα υλικά με ακρίβεια, με μια ψηφιακή ζυγαριά για το καλύτερο αποτέλεσμα.

*Άφησέ τα να «σταθούν» μερικές ώρες πριν τα σερβίρεις, ώστε να τραβήξουν σωστά το σιρόπι.

Παραδοσιακοί κουραμπιέδες

Υλικά για 50 κομμάτια

  • 2 κούπες ελαιόλαδο
  • 4-5 φλιτζάνια αλεύρι
  • 3 ½ φλιτζάνια ζάχαρη άχνη
  • 2-3 βανίλιες
  • 1 κούπα αμύγδαλα καβουρδισμένα
  • Λίγο λεμόνι
  • Λίγο τσίπουρο

Εκτέλεση

1. Χτύπησε στο μίξερ το το λεμόνι, το λάδι, τις βανίλιες και ½ φλιτζάνι ζάχαρη.

2. Ρίξε τα καβουρδισμένα αμύγδαλα (ιδανικά με τη φλούδα τους) και ανακάτεψε με μια κουτάλα ή με το χέρι σου. Αν θέλεις να τα ψιλοκόψεις ομοιόμορφα, μπορείς να τα περάσεις για λίγα δευτερόλεπτα από το μπλέντερ.

3. Πρόσθεσε το αλεύρι λίγο λίγο, μέχρι η ζύμη να γίνει σφιχτή και εύπλαστη. Για να έχεις απόλυτη ακρίβεια στις ποσότητες, ζύγισε τα υλικά σου με ψηφιακή ζυγαριά.

4. Πλάσε τους κουραμπιέδες σε σχήμα τελικού σίγμα ή όποιο σχήμα προτιμάς. Τοποθέτησέ τους σε ταψί που έχεις λαδώσει.

5. Ψήσε τους κουραμπιέδες σε προθερμασμένο φούρνο για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.

6. Βγάλ’ τους από τον φούρνο και άφησέ τους να πέσει λίγο η θερμοκρασία.

7. Ράντισέ τους με λίγο τσίπουρο για άρωμα και πασπάλισε γενναιόδωρα με ζάχαρη άχνη. Για να απλωθεί ομοιόμορφα η άχνη, μπορείς να τη χτυπήσεις ελαφρά στο μίξερ.

Extra tips που θα τους «απογειώσουν»

*Το χτύπημα του βουτύρου είναι το Α και το Ω. Άφησέ το να χτυπηθεί 10–12 λεπτά σε μίξερ, καθώς όσο πιο αφράτο, τόσο πιο «σπόγγος» ο κουραμπιές.

*Μην προσθέτεις πολύ αλεύρι. Η ζύμη πρέπει να είναι μαλακή, όχι σκληρή.

*Άφησέ τους να κρυώσουν καλά πριν τους πασπαλίσεις. Αν είναι ζεστοί, η άχνη λιώνει.

*Αν θες τέλειο σχήμα, χρησιμοποίησε ταψιά με ίσια επιφάνεια για ομοιόμορφο ψήσιμο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Ελληνικό Χρηματιστήριο: Τι φέρνει η εποχή Euronext – Το τεχνολογικό hub, η νέα διοίκηση και οι αποδόσεις 

Ελληνικό Χρηματιστήριο: Τι φέρνει η εποχή Euronext – Το τεχνολογικό hub, η νέα διοίκηση και οι αποδόσεις 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Business
Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

inWellness
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Plus
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της
Plus 22.12.25

Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της

Η Πηνελόπη Α. μιλά στο in για την καριέρα της, που τώρα σιγά σιγά ξεκινάει, την ευκαιρία να συστηθεί στο κοινό με ένα τόσο σπουδαίο έργο, καθώς και το πώς βλέπει τον εαυτό της στο μέλλον

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Mια μαγευτική βραδιά στον Ιανό με 12 καλλιτέχνες της 5ης Ακρόασης της Μικρής Άρκτου – Την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
Plus 21.12.25

Mια μαγευτική βραδιά στον Ιανό με 12 καλλιτέχνες της 5ης Ακρόασης της Μικρής Άρκτου – Την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Τρεις παραστάσεις, στην κάθε μία από τις οποίες πρωταγωνιστούν διαφορετικοί ερμηνευτές και τραγουδοποιοί, παρουσιάζοντας το σύνολο των διακριθέντων τραγουδιών της 5η Ακρόασης

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025

Ο Βαγγέλης Παυλίδης τα... σπάει στη Μπενφίκα, πιάνοντας τον θρυλικό Εουσέμπιο με ένα ρεκόρ που κρατούσε 60 χρόνια και το οποίο μέσα στο 2025 ξεπερνιέται μονάχα από τους Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»
Έρωτας 23.12.25

Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Η πρώην ηθοποιός και μοντέλο Σούζι Άμις, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποφάσισε να μιλήσει για την ζωή της δίπλα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)
Μπάσκετ 23.12.25

Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)

Ένας έντονος διάλογος του Στιβ Κερ με τον Ντρέιμοντ Γκριν σε τάιμ άουτ κατά τη διάρκεια του Γουόριορς-Μάτζικ, «έστειλε» τον Αμερικανό φόργουορντ στα αποδυτήρια ως το τέλος του αγώνα.

Σύνταξη
Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»
Ελλάδα 23.12.25

Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»

«Αυτό είναι ένα μήνυμα στην κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, ξεκαθαρίζοντας πως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στο δρόμο

Σύνταξη
«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα
Fizz 23.12.25

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, η Δέσποινα Μοιραράκη μιλά για την απώλεια του συζύγου της, τις ενέσεις που τη βοήθησαν να χάσει βάρος και το αν υπάρχει χώρος στη ζωή της για έναν νέο έρωτα

Σύνταξη
NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης
Αθλητισμός & Σπορ 23.12.25

NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης

Οι πρωτοπόροι των δύο περιφερειών, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Ντιτρόιτ Πίστονς, συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο φετινό NBA, την ώρα που οι Μπόστον Σέλτικς έφταναν σε μια απίθανη ανατροπή επί των Ιντιάνα Πέισερς.

Σύνταξη
Αγρότες: Η κυβέρνηση τους πετάει το μπαλάκι, αλλά έχει χάσει τον έλεγχο – Τα μπλόκα επιμένουν
Agro-in 23.12.25

Χωρίς πυξίδα η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στους αγρότες - Τα μπλόκα επιμένουν και η οργή φουντώνει

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα αλλά με τους δρόμους ανοιχτούς - Η στάση της κυβέρνησης μοιάζει με τα σκυλιά που κυνηγούν την ουρά τους και κάποιες φορές καταφέρνουν μάλιστα να τη δαγκώσουν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
Θρύλοι 23.12.25

Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του Wish You Were Here και την κατάκτηση των charts, το υπέροχο άλμπουμ των Pink Floyd επέστρεψε στο No1 της Βρετανίας και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο