Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Τα μυστικά για τα πιο λαχταριστά γλυκά

Τα Χριστούγεννα έχουν το δικό τους άρωμα… Και αυτό δεν είναι άλλο από το άρωμα του μελομακάρονου και του κουραμπιέ που ψήνεται στον φούρνο. Είναι τα γλυκά που γεμίζουν το σπίτι ζεστασιά, που μας γυρνούν χρόνια πίσω, μας «ξυπνούν» παιδικές αναμνήσεις γεμάτες θαλπωρή και που κανείς δεν μπορεί να τους αντισταθεί! Μελομακάρονα και κουραμπιέδες παρότι μοιάζουν απλά, κρύβουν μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και σε ένα πραγματικά ακαταμάχητο αποτέλεσμα.

Από το σωστό χτύπημα του βουτύρου μέχρι το τέλειο σιρόπιασμα, κάθε βήμα μετράει. Με λίγη προσοχή, τα κατάλληλα εργαλεία και μερικά έξυπνα tips, μπορείς να φτιάξεις τα πιο λαχταριστά χριστουγεννιάτικα γλυκά που θα «εξαφανιστούν» πριν καν κρυώσουν.

Παραδοσιακά μελομακάρονα

Υλικά

240 ml ελαιόλαδο

240 ml σπορέλαιο

2 πορτοκάλια, τον χυμό τους

1 πορτοκάλι, το ξύσμα τους

150 γρ. ζάχαρη

1 κ.γλ. κανέλα

120 ml κονιάκ

1 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ

1/2 κ.γλ. μαγειρική σόδα

1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις

250 γρ. ξηροί καρποί (όπως καρύδια, φιστίκια Αιγίνης, μακαντέμια), τριμμένοι

Για το σιρόπι

700 ml νερό

500 γρ. ζάχαρη

500 γρ. μέλι

1 ξύλο κανέλας

1 πορτοκάλι, την φλούδα του

Εκτέλεση

1. Βάλε σε μια κατσαρόλα το νερό, τη ζάχαρη, το μέλι, το ξύλο κανέλας και τη φλούδα πορτοκαλιού και άστο να βράσει για περίπου 7 λεπτά. Μόλις βράσουν, βγάλε τη κατσαρόλα από τη φωτιά και άφησε το μείγμα σας να κρυώσει.

2. Στη συνέχεια βάλε το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, το χυμό πορτοκαλιού, το ξύσμα, τη ζάχαρη, την κανέλα, το κονιάκ, το μπέικιν πάουντερ και τη μαγειρική σόδα σε ένα μεγάλο μπολ. Ανακάτεψε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Πρόσθεσε σταδιακά το αλεύρι και συνεχίστε το ανακάτεμα μέχρι να ενσωματωθεί.

3. Ανακάτεψε το μείγμα απαλά, αλλά πρόσεξε μη το ζυμώσεις υπερβολικά.

4. Κόψε κομμάτια από την ζύμη και πλάσε τα μελομακάρονα. Έπειτα μπορείς να τα βάλεις στο ταψί, αφού τοποθετήσεις λαδόκολλα.

5. Πριν τα ψήσεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς, για περίπου 30 λεπτά ή έως ότου ροδίσουν, χάραξέ τα με το πιρούνι.

6. Όσο είναι ακόμα ζεστά πέρασέ τα, ανά δόσεις για 2-3 λεπτά από το κρύο σιρόπι και από τις δύο πλευρές και έπειτα ακούμπησέ τα σε μια πιατέλα.

7. Αν θέλεις, περιχύσε τα με λίγο μέλι και πασπάλισε με τριμμένους ξηρούς καρπούς. Για γρήγορο άλεσμα καρυδιών, χρησιμοποίησε το μπλέντερ.

Extra tips που θα τα «απογειώσουν»

*Το ζεστό μελομακάρονο και το κρύο σιρόπι είναι τα μυστικά για τέλειο σιρόπιασμα.

*Μην παραδουλεύεις τη ζύμη, γιατί σκληραίνει.

*Ζύγισε τα υλικά με ακρίβεια, με μια ψηφιακή ζυγαριά για το καλύτερο αποτέλεσμα.

*Άφησέ τα να «σταθούν» μερικές ώρες πριν τα σερβίρεις, ώστε να τραβήξουν σωστά το σιρόπι.

Παραδοσιακοί κουραμπιέδες

Υλικά για 50 κομμάτια

2 κούπες ελαιόλαδο

4-5 φλιτζάνια αλεύρι

3 ½ φλιτζάνια ζάχαρη άχνη

2-3 βανίλιες

1 κούπα αμύγδαλα καβουρδισμένα

Λίγο λεμόνι

Λίγο τσίπουρο

Εκτέλεση

1. Χτύπησε στο μίξερ το το λεμόνι, το λάδι, τις βανίλιες και ½ φλιτζάνι ζάχαρη.

2. Ρίξε τα καβουρδισμένα αμύγδαλα (ιδανικά με τη φλούδα τους) και ανακάτεψε με μια κουτάλα ή με το χέρι σου. Αν θέλεις να τα ψιλοκόψεις ομοιόμορφα, μπορείς να τα περάσεις για λίγα δευτερόλεπτα από το μπλέντερ.

3. Πρόσθεσε το αλεύρι λίγο λίγο, μέχρι η ζύμη να γίνει σφιχτή και εύπλαστη. Για να έχεις απόλυτη ακρίβεια στις ποσότητες, ζύγισε τα υλικά σου με ψηφιακή ζυγαριά.

4. Πλάσε τους κουραμπιέδες σε σχήμα τελικού σίγμα ή όποιο σχήμα προτιμάς. Τοποθέτησέ τους σε ταψί που έχεις λαδώσει.

5. Ψήσε τους κουραμπιέδες σε προθερμασμένο φούρνο για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.

6. Βγάλ’ τους από τον φούρνο και άφησέ τους να πέσει λίγο η θερμοκρασία.

7. Ράντισέ τους με λίγο τσίπουρο για άρωμα και πασπάλισε γενναιόδωρα με ζάχαρη άχνη. Για να απλωθεί ομοιόμορφα η άχνη, μπορείς να τη χτυπήσεις ελαφρά στο μίξερ.

Extra tips που θα τους «απογειώσουν»

*Το χτύπημα του βουτύρου είναι το Α και το Ω. Άφησέ το να χτυπηθεί 10–12 λεπτά σε μίξερ, καθώς όσο πιο αφράτο, τόσο πιο «σπόγγος» ο κουραμπιές.

*Μην προσθέτεις πολύ αλεύρι. Η ζύμη πρέπει να είναι μαλακή, όχι σκληρή.

*Άφησέ τους να κρυώσουν καλά πριν τους πασπαλίσεις. Αν είναι ζεστοί, η άχνη λιώνει.

*Αν θες τέλειο σχήμα, χρησιμοποίησε ταψιά με ίσια επιφάνεια για ομοιόμορφο ψήσιμο.